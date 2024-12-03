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НАСА предупредило о приближении потенциально опасных астероидов к Земле
Два больших астероида, сопоставимые по размеру с Эмпайр-стейт-билдинг, пролетят мимо Земли 3-4 декабря на расстоянии до 5,5 млн км, пишет Newsweek со ссылкой на данные НАСА.
По данным издания, к Земле приближаются два крупных астероида, передает радио Sputnik.
Астероиды, размеры которых составляют 402,3 метра и 387,7 метра, должны пролететь мимо нашей планеты 3 и 4 декабря. Они сравнимы по высоте с небоскребом Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, высота которого составляет 381 метр.
Первый из астероидов пройдет на расстоянии около 5,5 млн километров от Земли, в то время как второй приблизится на дистанцию чуть более 2 млн километров.
Несмотря на то, что такое расстояние не представляет опасности для нашей планеты, объекты классифицируются как потенциально опасные из-за своих размеров и близости пролета.
В сентябре к Земле на расстояние до 70 млн км приблизилась комета Цзыцзиньшань-ATLAS.