НАСА предупредило о приближении потенциально опасных астероидов к Земле

Tекст: Александра Юдина

По данным издания, к Земле приближаются два крупных астероида, передает радио Sputnik.

Астероиды, размеры которых составляют 402,3 метра и 387,7 метра, должны пролететь мимо нашей планеты 3 и 4 декабря. Они сравнимы по высоте с небоскребом Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, высота которого составляет 381 метр.

Первый из астероидов пройдет на расстоянии около 5,5 млн километров от Земли, в то время как второй приблизится на дистанцию чуть более 2 млн километров.

Несмотря на то, что такое расстояние не представляет опасности для нашей планеты, объекты классифицируются как потенциально опасные из-за своих размеров и близости пролета.

В сентябре к Земле на расстояние до 70 млн км приблизилась комета Цзыцзиньшань-ATLAS.