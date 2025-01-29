Астроном предупредил об угрозе столкновения астероида 2024 YR4 с Землей

Астроном сообщил об угрозе столкновения астероида 2024 YR4 с Землей в 2032 году

Tекст: Мария Иванова

Астероид 2024 YR4 был открыт 27 декабря 2024 года в чилийской обсерватории ATLAS. Размер астероида, по предварительным оценкам, составляет около 70 метров в диаметре. Это в три-четыре раза больше по сравнению с Челябинским метеоритом, передает РИА «Новости».

На данный момент вероятность столкновения с Землей в 2032 году оценивается различными структурами от 0,5 до 6%. Астроном Стас Короткий отметил: «6% – это из 16 вариантов развития ситуации, один предполагает столкновение». Такая высокая вероятность не наблюдалась со времен астероида Апофис в 2004 году.

В случае столкновения астероид, вероятнее всего, упадет в центральной Африке или Атлантическом океане, что может вызвать локальную катастрофу с разрушениями в радиусе 30 километров. При этом более вероятный сценарий, по словам Короткого, это близкий пролет около Земли, с расстоянием примерно 60 тыс. километров.

Астероид относится к семейству Аполлонов, пересекающих орбиту Земли, с периодом обращения вокруг Солнца в четыре года. Данные основаны на расчетах службы «NEODyS-2» и могут быть уточнены, когда астероид приблизится к Земле на рубеже 2028-2029 годов.

Ранее сообзщалось. что два больших астероида, сопоставимые по размеру с Эмпайр-стейт-билдинг, пролетят мимо Земли 3-4 декабря на расстоянии до 5,5 млн км.

Между тем упавший на Землю в районе Якутии астероид C0WEPC5 не представляет опасности для окружающей среды и для населения, заявил доцент кафедры радиофизики и электронных систем Физико-технического института Северо-Восточного федерального университета Игорь Колтовской.

Американский предприниматель Илон Маск считает, что из-за Земля станет непригодной для жизни через 500 млн лет.