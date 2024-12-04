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Ученый: Астероид в Якутии не опасен для людей и природы
Упавший на Землю в районе Якутии астероид C0WEPC5 не представляет опасности для окружающей среды и для населения, заявил доцент кафедры радиофизики и электронных систем Физико-технического института (ФТИ) Северо-Восточного федерального университета Игорь Колтовской.
«Сам астероид был небольшого размера, шириной в метр, сгорел в верхних слоях атмосферы, примерно в 100 км от Земли», – пояснил Колтовской ТАСС.
Он отметил, что именно по этой причине это небесное тело не несет опасности для населения и для природы.
Напомним, астероид упал 4 декабря в 1.15 по местному времени (19.15 мск 3 декабря). Очевидцы в районе города Ленска в Якутии сняли на видео падение этого небесного тела. Оно сопровождалось яркой вспышкой.