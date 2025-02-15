Астроном рассказал об орбите астероида 2024 YR4, который может угрожать земле

Астроном Бусарев рассказал об орбите астероида 2024 YR4, который может угрожать земле

Tекст: Мария Иванова

Астрономы пока не смогут определить точную орбиту астероида 2024 YR4 до 2028 года, заявил Владимир Бусарев, ведущий научный сотрудник ГАИШ МГУ.

Астероид, размер которого варьируется от 40 до 90 метров, может столкнуться с Землей в декабре 2032 года. Вероятность данного события, по оценке Лаборатории реактивного движения NASA, составляет 2,2%, сообщает ТАСС.

Бусарев отметил, что орбита астероида будет изучена только после завершения полного периода обращения вокруг Солнца, что займет около четырех лет. В данный момент данные остаются неполными, поскольку многие астероиды движутся по вытянутым орбитам, которые могут изменяться под действием гравитационных влияний других небесных тел.

Ученый подчеркнул, что астероид 2024 YR4 относится к семейству аполлонов, чьи орбиты пересекают орбиту Земли. Эти астероиды считаются потенциально опасными из-за изменчивости их орбит, вызванной влиянием гравитационных полей Земли, Меркурия, Венеры, Марса и Солнца.

Бусарев также сравнил астероид с Челябинским метеоритом, который упал на Землю в 2013 году, отметив, что 2024 YR4 может быть в несколько раз больше. Тем не менее, он уверил, что вероятность столкновения пока невелика и не является причиной для беспокойства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, астрономы обнаружили астероид 2024 YR4, который может столкнуться с Землей 22 декабря 2032 года, вероятность чего составляет до 6%, что является самым высоким показателем со времен открытия Апофиса.\

Китай уже начал формирование команды специалистов для защиты от потенциальной угрозы со стороны астероида 2024 YR4.