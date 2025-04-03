В НАСА повысили вероятность столкновения астероида YR4 с Луной

В НАСА сообщили о росте вероятности столкновения астероида YR4 с Луной в 2032 году

Tекст: Мария Иванова

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) сообщило, что вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Луной увеличилась до 3,8%. Как передает ТАСС, обновленные данные были получены на основе наблюдений орбитального телескопа «Джеймс Уэбб» и наземных телескопов.

В сообщении НАСА говорится: «Эксперты агентства обновили вероятность столкновения 2024 YR4 с Луной 22 декабря 2032 года с 1,7% по состоянию на конец февраля до 3,8%». Кроме того, вероятность того, что астероид пролетит мимо Луны, составляет 96,2%.

Наблюдения за астероидом продолжатся с помощью орбитального телескопа «Джеймс Уэбб» в мае, после того как он выйдет за пределы видимости наземных телескопов.

Астероид 2024 YR4 был обнаружен в декабре прошлого года в Чили. Европейское космическое агентство также стало снижать оценку вероятности столкновения астероида с Землей до 0,002%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, астроном Леонид Еленин сообщил, что столкновение астероида 2024 YR4 с Луной 22 декабря 2032 года может вызвать метеоритный дождь на Земле из-за взрыва мощностью 8 мегатонн.

Ранее сообщалось. что астероид 2024 YR4, открытый в 2024 году, может столкнуться с Луной в конце 2032 года, и вероятность такого события, по данным НАСА, достигала 1,7%. Также по данным НАСА, недавно обнаруженный астероид 2024 YR4 имеет вероятность столкновения с Землей в 2032 году в 3,1%.