Астроном предсказал метеоритный дождь на Земле от столкновения астероида 2024 YR4 с Луной

Астроном Еленин: Столкновение астероида 2024 YR4 с Луной может спровоцировать метеоритный дождь на Земле

Tекст: Мария Иванова

Возможное столкновение астероида 2024 YR4 с Луной в будущем может вызвать метеоритный дождь на Земле, сообщает ТАСС. Астроном Леонид Еленин, сотрудник Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН, пояснил, что мощный взрыв на Луне, вызванный астероидом, может привести к падению обломков на нашу планету. Анализ орбиты астероида показал, что его сближение с Землей ожидается 22 декабря 2032 года, но вероятность столкновения на данный момент крайне мала – 0,002% по данным Европейского космического агентства.

Еленин отметил, что орбита астероида может изменяться под влиянием гравитации планет, что требует постоянной актуализации расчетов. Хотя риск столкновения с Землей снижается, возможное столкновение с Луной может быть опасным из-за мощного взрыва в 8 мегатонн. А из-за отсутствия атмосферы на Луне, обломки после взрыва могут выпасть на Землю.

При этом Россия находится в безопасности от возможных последствий взрыва астероида в 2032 году. По словам Еленина, даже если фрагменты космического тела достигнут Земли, они могут упасть в океан и не вызвать серьезных разрушений. Ученый отметил, что наиболее вероятными зонами воздействия могут стать Атлантика, экваториальная Африка и юг Азии.

Обнаруженный астероид YR4 имеет диаметр от 40 до 90 метров. Взрыв, который может быть вызван его столкновением с Землей, может в 20 раз превысить мощность Челябинского метеорита.

Как писала газета ВЗГЛЯД, астероид 2024 YR4, открытый в 2024 году, может столкнуться с Луной в конце 2032 года с вероятностью 1,7%.

По данным НАСА, недавно обнаруженный астероид 2024 YR4 также имеет вероятность столкновения с Землей в 2032 году в 3,1%.

Ведущий научный сотрудник ГАИШ МГУ Владимир Бусарев считает, что точная орбита астероида 2024 YR4, который может столкнуться с Землей в 2032 году, станет известна только в 2028 году из-за неполных данных.

Между тем Китай уже начал формирование команды специалистов для защиты от потенциальной угрозы со стороны астероида 2024 YR4, который может столкнуться с Землей в 2032 году.