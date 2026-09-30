Tекст: Алексей Дегтярёв

Бывший комик Алексей Рева вывез супругу Анастасию с ребенком с Украины еще весной 2022 года, передает РИА «Новости».

В конце 2023 года чиновник опубликовал пост о встрече с родными. «Это был последний день моего отпуска в Польше, где моя семья живет с марта 2022 года», – написал он в соцсетях.

Согласно декларации за 2025 год, супруга Алексея имеет счет в польском банке и хранит 15 тыс. злотых (почти 4 тыс. долларов) наличными. Ольга Рева, жена его брата Игоря Ревы, недавно ставшего замминистра развития общин, также работает в Польше.

За прошлый год Ольга Рева заработала более 1 млн гривен (24 тыс. долларов) в медицинской академии польского Эльблонга. Дополнительно она получила около 30 тыс. гривен (670 долларов) за совместительство от госпиталя в Гдыне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов назвал кадровым дном назначение бывшего комика на высокий пост в украинском военном ведомстве.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сыронизировала над решением киевских властей.

До начала спецоперации Алексей Рева активно использовал русский язык в своих социальных сетях.