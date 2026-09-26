Константинов назвал кадровым дном назначение комика замминистром обороны Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

Решение Киева сделать бывшего юмориста Алексея Реву заместителем министра обороны по вопросам цифровизации свидетельствует о полной деградации управления, передает ТАСС. Ранее новоиспеченный чиновник выступал в шоу «Мамахохотала» и побеждал в телевизионной программе «Рассмеши комика». Теперь он будет отвечать за развертывание и обеспечение работы цифровых платформ для нужд украинских войск.

«На Украине уже давно настало кадровое дно. Нужно иметь в виду, что команда Владимира Зеленского опротивела не только русскому человеку, она опротивела вообще всем», – подчеркнул Владимир Константинов.

Политик добавил, что профильные специалисты отказываются добровольно сотрудничать с киевскими властями. По его словам, успешные действия российских войск разрушают остатки украинской экономики, поэтому в государственные ведомства идут работать преимущественно люди со специфическим восприятием реальности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала назначение бывшего юмориста Алексея Ревы на должность заместителя министра обороны Украины. До начала специальной военной операции новый украинский чиновник активно вел свои социальные сети на русском языке. Ранее иностранные пользователи Сети резко раскритиковали масштабные кадровые перестановки в правительстве соседнего государства.