Директора казанского бара оштрафовали за продажу настойки «Олд скуф»

Суд в Казани оштрафовал директора бара за торговлю настойкой «Олд скуф»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Суд в Казани назначил штраф директору местного заведения за торговлю алкогольными напитками неизвестного происхождения, передает РИА «Новости». В баре продавали текилу, ром, виски, а также домашние настойки под названиями «Олд скуф», «13 друзяшек» и «21+ уже можно».

Сотрудники полиции обнаружили арсенал спиртного без товаросопроводительных документов. Среди изъятого были напитки известных брендов, таких как Jack Daniels, Agavita, Barcelo, и эксклюзивные образцы. Проверяющие отметили отсутствие информации о содержании алкоголя, изготовителе, дате розлива и прочей маркировки.

Физико-химические исследования показали несоответствие изъятой продукции требованиям ГОСТ. Региональная инспекция, контролирующая оборот алкоголя, обратилась в суд для привлечения руководителя к административной ответственности.

Суд признал факты правонарушений доказанными и назначил штраф в 20 тыс. рублей. «Поскольку происхождение изъятой продукции неизвестно… отсутствуют сопроводительные документы, суд полагает, что изъятая продукция подлежит направлению на уничтожение», – говорится в решении.

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