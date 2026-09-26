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    Венгрия резко увернулась от втягивания в войну с Россией
    Путин словами «цирк уехал, а клоуны остались» оценил заявления Эстонии
    Россия возобновила поставки природного газа в Армению
    Камеры в отеле засняли смертельное падение Соседова с лестницы
    Российские беспилотники уничтожили центр связи Starlink в Киеве
    Глава Южной Кореи выступил с отповедью в адрес Зеленского из-за пленных КНДР
    ВКС России ударили десятком ФАБ-500 по позициям «Птиц Мадьяра» в Херсоне
    Украинские беженцы расписали польские города нацистскими символами
    Судмедэкспертиза установила причину смерти журналиста Соседова
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Пределы германского милитаризма определяет внешняя сила

    Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?

    7 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Дворянин Чаадаев научил релокантов ненавидеть Родину

    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

    50 комментариев
    26 сентября 2026, 09:30 • Новости дня

    Директора казанского бара оштрафовали за продажу настойки «Олд скуф»

    Суд в Казани оштрафовал директора бара за торговлю настойкой «Олд скуф»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суд в Казани оштрафовал на 20 тыс. рублей директора местного бара, торговавшего алкогольными напитками неизвестного происхождения, в том числе текилой, ромом, виски и настойками под названиями «Олд скуф», «13 друзяшек» и «21+ уже можно», говорится в материалах дела.

    Суд в Казани назначил штраф директору местного заведения за торговлю алкогольными напитками неизвестного происхождения, передает РИА «Новости». В баре продавали текилу, ром, виски, а также домашние настойки под названиями «Олд скуф», «13 друзяшек» и «21+ уже можно».

    Сотрудники полиции обнаружили арсенал спиртного без товаросопроводительных документов. Среди изъятого были напитки известных брендов, таких как Jack Daniels, Agavita, Barcelo, и эксклюзивные образцы. Проверяющие отметили отсутствие информации о содержании алкоголя, изготовителе, дате розлива и прочей маркировки.

    Физико-химические исследования показали несоответствие изъятой продукции требованиям ГОСТ. Региональная инспекция, контролирующая оборот алкоголя, обратилась в суд для привлечения руководителя к административной ответственности.

    Суд признал факты правонарушений доказанными и назначил штраф в 20 тыс. рублей. «Поскольку происхождение изъятой продукции неизвестно… отсутствуют сопроводительные документы, суд полагает, что изъятая продукция подлежит направлению на уничтожение», – говорится в решении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самарский суд постановил уничтожить партию нелегального спиртного из местного кафе.

    Владелец подмосковного заведения общепита организовал подпольный цех по розливу контрафактных напитков.

    Следователи в Махачкале возбудили уголовное дело против хозяйки ресторана за хранение опасного алкоголя.

    25 сентября 2026, 13:36 • Новости дня
    Путин поздравил «АвтоВАЗ» с началом серийного производства Lada Azimut

    Путин: Выпуск Lada Azimut станет вкладом в развитие автопрома России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин назвал запуск серийного производства кроссовера Lada Azimut важным шагом в развитии и укреплении конкурентоспособности отечественной автомобильной промышленности.

    Президент России Владимир Путин поздравил коллектив АО «АвтоВАЗ» с началом серийного производства кроссовера Lada Azimut. В опубликованной на сайте Кремля телеграмме глава государства подчеркнул значимость события для отечественного автопрома.

    «Отмечу, что это полностью отечественная разработка, производство которой станет заметным вкладом в дальнейшее развитие нашей автомобильной промышленности, в укрепление ее позиций и рост конкурентоспособности, послужит подтверждением значительного индустриального, технологического потенциала «АвтоВАЗа», – говорится в поздравлении президента.

    Российский лидер выразил уверенность, что предприятие продолжит расширять линейку продукции, опираясь на современные стандарты качества и безопасности. Он пожелал коллективу завода новых достижений и успешной реализации перспективных проектов.

    Генеральный директор «АвтоВАЗа» Максим Соколов ранее анонсировал появление гибридной модификации Lada Azimut. По его словам, полноприводный автомобиль получит силовую установку мощностью 290 киловатт, что эквивалентно 390 л. с. Гибрид сможет разгоняться до 100 км в час за 5,7 секунды, а запас хода составит около 1100 км. Сборка кроссовера стартовала на заводе в Тольятти 25 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил о старте серийного производства нового кроссовера Lada Azimut 25 сентября.

    Весной глава Ростеха Сергей Чемезов представил эту новинку Владимиру Путину в Кремле.

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    25 сентября 2026, 11:25 • Новости дня
    Украина спровоцировала скандал в Южной Корее из-за военнопленных КНДР
    Украина спровоцировала скандал в Южной Корее из-за военнопленных КНДР
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль столкнулся с критикой после того, как президент Украины Владимир Зеленский с трибуны ООН сообщил о передаче в Сеул двух военнопленных из армии КНДР, о которой стороны договорились не объявлять публично.

    Правительство Южной Кореи оказалось в затруднительном положении после того, как стало известно, что двое военнопленных северокорейских военнослужащих, воевавших на стороне России на Украине, были отправлены в Сеул, а Владимир Зеленский заявил об этом в своем выступлении на Генассамблее ООН, хотя договоренность с Киевом предусматривала конфиденциальность, пишет Yonhap.

    По данным агентства, Украина и Южная Корея согласовали перевод пленных в рамках негласного «закулисного» механизма, который должен был проходить в «спокойном режиме» без широкой огласки, чтобы не обострять отношения с КНДР и не подрывать безопасность участников операции. В Сеуле подчеркивали, что речь шла о гуманитарном и правовом обеспечении статуса военнопленных, а не об обмене разведданными или военной информацией.

    Министерство по делам объединения Южной Кореи заявило, что не получало от Украины предварительных уведомлений о намерении Киева публично раскрыть детали отправки пленных северокорейцев и потому не комментирует формулировки Зеленского. В ведомстве добавили, что не запрашивали у украинской стороны дополнительные сведения о маршруте и условиях передачи, сославшись на конфиденциальный характер договоренностей.

    Депутат парламента Ю раскритиковал кабинет Юн Сок Ёля за то, что общественность узнала о переводе военнопленных КНДР из выступления украинского президента, а не от собственных властей, и увязал этот эпизод с прежними претензиями к правительству по поводу сокрытия деталей инцидента с противопехотными минами в демилитаризованной зоне. По его словам, стремление администрации к «тихому режиму» в чувствительных вопросах ставит под сомнение транспарентность принятия решений в сфере безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский заявил о передаче Южной Корее двух пленных северокорейских военных. Спецслужбы Южной Кореи выразили сильное сожаление из-за нарушения Киевом соглашения о неразглашении факта задержания этих солдат. Ранее Южная Корея захотела получить находящихся на Украине пленных военнослужащих КНДР для пропагандистских и военных целей.

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    25 сентября 2026, 19:29 • Видео
    Визит Си в США показал величие Китая

    Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США прошел с шиком и размахом, президент США Дональд Трамп еще никого так не принимал. А ведь еще недавно тот же Трамп обещал «поставить Китай на место» и эскалировал торговую войну с ним. Что же случилось?

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    25 сентября 2026, 21:21 • Новости дня
    Камеры в отеле засняли смертельное падение Соседова с лестницы
    Камеры в отеле засняли смертельное падение Соседова с лестницы
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Музыкальный критик Сергей Соседов погиб в результате случайного падения с лестницы в гостинице, что подтвердили записи с камер видеонаблюдения, отметили в полиции.

    Организатор конкурса «Жемчужина Дальнего Востока 2026» Виктор Беззубов сообщил, что трагическая смерть музыкального критика стала следствием несчастного случая. По его словам, камеры видеонаблюдения в гостинице зафиксировали момент падения, пишут «Вести».

    «Это несчастный случай: посторонних людей там не было. Сергей один был на лестнице. Полиция признала, что это несчастный случай… То ли споткнулся, то ли оступился. Видно, что он встал на ступеньку и сразу падает назад… У него чисто механическое повреждение от падения», – рассказал Беззубов.

    Сотрудники правоохранительных органов, изучив видеозаписи, подтвердили отсутствие посторонних лиц на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мать музыкального критика также назвала причиной гибели сына тяжелую травму головы из-за случайного падения.

    В то же время директор отеля в Нерюнгри опроверг информацию о падении журналиста с лестницы. Напомним, что семья покойного объявила о планах похоронить его на Перепечинском кладбище в Подмосковье.

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    25 сентября 2026, 12:05 • Новости дня
    Центризбирком огласил итоги выборов в Госдуму девятого созыва

    ЦИК: «Единая Россия» получила 349 мандатов в Госдуме

    Центризбирком огласил итоги выборов в Госдуму девятого созыва
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова подвела итоги голосования, согласно которым парламентское большинство из 349 мест досталось представителям «Единой России».

    По результатам прошедших выборов в нижнюю палату парламента прошли шесть политических объединений, передает РИА «Новости».

    «Единая Россия» получила 349 мандатов: 140 по федеральному округу и 209 по одномандатным избирательным округам», – заявила Элла Памфилова.

    КПРФ досталось 37 депутатских кресел, из них 32 по федеральному округу и пять по одномандатным.

    Представители ЛДПР забрали 23 мандата, а партия «Новые люди» обеспечила себе 19 мест по федеральному округу.

    «Справедливая Россия» смогла провести в парламент 17 своих кандидатов, из них 13 – федеральный округ, четыре – одномандатники.

    Партия «Родина» получила лишь один мандат.

    Кроме того, в Государственную думу девятого созыва прошли четыре кандидата, участвовавших в кампании в качестве самовыдвиженцев.

    Явка на выборах составила 59,80% – свои голоса отдали 67 448 094 человека, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

    Масштабное голосование проходило по всей стране с 18 по 20 сентября 2026 года. В этот период распределялось около 20,7 тыс. различных выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что формирование нового состава парламента является важнейшим внутриполитическим событием.

    Президент России Владимир Путин заявил, что рекордная явка на прошедших выборах в Госдуму демонстрирует поддержку гражданами курса на укрепление государства.

    Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал кандидатов, которых партия выдвигает на должности руководителей комитетов и комиссий Госдумы.

    Президент России Владимир Путин согласился сохранить за Вячеславом Володиным кресло руководителя нижней палаты российского парламента.

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    25 сентября 2026, 20:40 • Новости дня
    Путин словами «цирк уехал, а клоуны остались» оценил заявления Эстонии

    Путин назвал политической клоунадой заявления Эстонии про нападение на Россию

    Путин словами «цирк уехал, а клоуны остались» оценил заявления Эстонии
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин прокомментировал слова нового министра обороны Эстонии Мартина Херема о нападении на Россию поговоркой «цирк уехал, а клоуны остались».

    Путин назвал высказывания Херема о нападении на Россию политической клоунадой, передает РИА «Новости».

    «Это тот случай, знаете, как у нас в шутку говорят: цирк уехал, а клоуны остались. Это политическая клоунада», – заявил президент в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур.

    Путин напомнил для сравнения, что население Эстонии чуть более 1,3 млн человек, а численный состав только российской армии 1,535 млн человек. «Ясно, что это полная чушь, полный бред. Но, к сожалению, вот с такими людьми нам приходится иметь дело сегодня в Западной Европе», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

    Ранее телерадиокомпания ERR распространила информацию о том, что новый глава эстонского оборонного ведомства во время выступления в Тартуском университете 17 сентября текущего года допустил возможность нападения на Россию. По словам министра, с экономической точки зрения Эстонии было бы выгоднее нанести удар первой.

    Впоследствии Херем попытался оправдаться, отметив, что его слова были сказаны наполовину в шутку в контексте рассуждений о последствиях затяжной мобилизации. Тем не менее, подобные заявления спровоцировали громкий скандал внутри страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал заявления западных стран о возможной войне с Москвой провокацией и целенаправленным раздуванием ситуации.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала главу эстонского внешнеполитического ведомства ответить за угрозы в адрес Москвы.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев пообещал уничтожить республику в случае превентивного удара по российской территории.

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    25 сентября 2026, 12:52 • Новости дня
    Названа причина смерти актрисы Марины Влади

    Сын Высоцкого назвал продолжительную болезнь причиной смерти Влади

    Названа причина смерти актрисы Марины Влади
    @ Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Причиной смерти французской актрисы Марины Влади стала продолжительная болезнь, сообщил сын поэта Владимира Высоцкого, который был женат на Влади, Никита Высоцкий.

    Сын Владимира Высоцкого Никита Высоцкий рассказал, что причиной смерти актрисы стала продолжительная болезнь, передает ТАСС.

    «Она болела. Она прожила больше 88 лет – огромная жизнь, многое сделала, в том числе и для нас, для всех, кому важен Высоцкий. Надо ее помнить, быть ей благодарным», – поделился он.

    Высоцкий также уточнил, что не полетит во Францию на похороны из-за отсутствия визы и связанных с этим сложностей. По его словам, он не поддерживал отношений с актрисой в последние годы и видел ее мельком около 15-20 лет назад.

    Марина Влади скончалась 24 сентября 2026 года в возрасте 88 лет. Она была последней женой Владимира Высоцкого, их брак продлился с 1970 по 1980 год.

    За свою карьеру Влади снялась более чем в 80 фильмах, получив приз Каннского кинофестиваля за роль в картине «Пчелиная матка» (1963). В 2012 году она была удостоена российской медали Пушкина за вклад в развитие культурных связей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французская радиостанция BFMTV сообщила о смерти артистки в возрасте 88 лет.

    Газета Figaro назвала актрису славянской звездой французского кинематографа.

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    25 сентября 2026, 20:58 • Новости дня
    Путин сообщил о попытках Киева договориться о перемирии
    Путин сообщил о попытках Киева договориться о перемирии
    @ Кирилл Казачков/photo.roscongress.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Украины вновь инициируют обсуждение перемирия по нескольким направлениям, включая энергетическое, сообщил президент России Владимир Путин.

    Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур сообщил, что Киев активно поднимает вопрос о перемирии, передает РИА «Новости».

    «Судя по всему, ответные действия российских Вооруженных Сил оказались настолько чувствительными и разрушительными для противника, что сейчас они опять активно поднимают вопрос о перемирии по нескольким направлениям, как они сами говорят: энергетическое (то есть готовы уже не бить по нашим НПЗ), воздушное (взаимно прекратить удары)», – сказал Путин журналистам.

    Глава государства напомнил, что ранее киевский режим пытался организовать морскую блокаду черноморского берега и наносил удары по гражданским объектам России. «После этого мы по каждой позиции начали отвечать», – пояснил глава государства.

    «Поэтому эти все действия, направленные на так называемое примирение, и предложение о возобновлении переговоров – да, они все на столе, это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ. И в любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, мы будем принимать исходя из интересов Российской Федерации», – добавил президент.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил о предложенном Вашингтоном энергетическом перемирии. Заместитель главы МИД России Михаил Галузин напомнил о тысячах нарушений прошлых режимов тишины со стороны украинских войск.

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    25 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Песков: Кремль взял на контроль передачу оружейных лицензий Киеву
    Песков: Кремль взял на контроль передачу оружейных лицензий Киеву
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские власти тщательно фиксируют информацию о государствах, разрешающих украинской стороне производить вооружения, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Москва внимательно следит за решениями иностранных правительств о выдаче разрешений на выпуск военной техники, заявил Песков, передает РИА «Новости». Поводом для обсуждения стали недавние заявления Владимира Зеленского.

    Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать заявления о том, что президент США Дональд Трамп якобы пообещал предоставить Киеву право на выпуск ракет для комплексов ПВО Patriot. «Мы очень внимательно, естественно, наблюдаем за той информацией, какие страны, какие лицензии дают, какие вооружения поставляют. И все это тщательно учитываем», – ответил Песков.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о переговорах с Киевом по поводу лицензий на ракеты Patriot.

    Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил факт диалога между Вашингтоном и украинскими властями.

    Владимир Зеленский объявил о готовности местных предприятий к выпуску американских боеприпасов.

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    25 сентября 2026, 16:24 • Новости дня
    Россия возобновила поставки природного газа в Армению

    Россия возобновила поставки природного газа в Армению после ремонта газопровода

    Россия возобновила поставки природного газа в Армению
    @ Алексей Витвицкий/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия возобновила подачу природного газа в Армению после завершения плановых ремонтных работ на магистральном трубопроводе.

    Поставки природного газа в закавказскую республику возобновились после десятидневного перерыва, передает ТАСС. «С 25 сентября возобновилась поставка природного газа в Армению по магистральному газопроводу Северный Кавказ – Закавказье. Транспортировка газа была временно приостановлена в связи с проведением комплекса планово-профилактических и ремонтных работ на указанном газопроводе на территории РФ», – заявили в пресс-службе компании «Газпром Армения».

    Остановка прокачки топлива произошла 15 сентября. Перерыв был необходим для проведения ремонтных работ на трубопроводе.

    По данным Таможенной службы Армении, в 2025 году доля российского газа в импорте страны составила 82,4%, что эквивалентно более 2,2 млн кубометров. Годом ранее этот показатель достигал 83,8%. Остальные объемы топлива республика закупала у Ирана.

    Напомним, компания «Газпром Армения» предупредила о временной приостановке подачи российского топлива из-за планового ремонта.

    Ранее МИД России допустил отмену льготных поставок углеводородов в случае вступления республики в Евросоюз.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу оценил стоимость поставляемого Еревану природного газа в три раза ниже рыночной.

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    25 сентября 2026, 21:55 • Новости дня
    Командующий группировкой «Север» сообщил о наступлении ВС России на Сумы

    Генерал Никифоров доложил Белоусову о наступлении группировки «Курск» на Сумы

    Командующий группировкой «Север» сообщил о наступлении ВС России на Сумы
    @ Виктор Антонюк/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Командующий группировкой войск «Север» Евгений Никифоров проинформировал министра обороны Андрея Белоусова о продвижении группировки «Курск» в Сумской области на город Сумы для создания зоны безопасности.

    Белоусов совершил рабочую поездку в зону СВО, Никифоров доложил ему о создании полосы безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей, передает ТАСС. «Группировка «Курск» ведет наступательные действия на территории Сумской области с общим направлением на Сумы», – заявил Никифоров.

    Напомним, министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Север» в зоне спецоперации и заслушал доклады об успешном расширении полосы безопасности.

    На Сумском направлении российские военные освободили десять населенных пунктов.

    Несколькими днями ранее артиллерия группировки «Север» усилила удары по позициям противника в данном регионе.

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    25 сентября 2026, 15:08 • Новости дня
    Между Тбилиси и Баку разыгрался церковный скандал

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Патриархия Грузии выразила недовольство археологическими раскопками на территории грузинского храма Святого Георгия в азербайджанском Кюрмюке, в ответ МИД Азербайджана призвал ГПЦ не омрачать двусторонние отношения, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Патриархия Грузии заявила, что данная церковь в Азербайджане является «частью грузинского исторического и культурного наследия», поэтому в грузинском обществе «резкую реакцию и справедливое возмущение» вызвали раскопки на ее территории.

    ГПЦ предупредила, что этот факт может негативно отразиться на двусторонних отношениях, тем более что патриархия не получила никакой информации о работах в Кюрмюке, которые названы в заявлении «несогласованной реабилитацией».

    ГПЦ потребовала от правительственных структур Грузии вмешаться в ситуацию.

    В ответ МИД Азербайджана заявил, что позиция ГПЦ «противоречит духу существующих между Азербайджаном и Грузией отношений дружбы, партнерства и добрососедства».

    «Религиозные организации должны воздерживаться от позиции, которая может нанести ущерб историческим отношениям дружбы и добрососедства, складывавшимся между народами Азербайджана и Грузии на протяжении веков. В этой связи мы призываем Грузинский патриархат не повторять подходы Армянской церкви и не следовать ее примеру. Все исторические, культурные и религиозные памятники на территории Азербайджана являются неотъемлемой частью национального наследия азербайджанского народа и Азербайджанского государства», – говорится в комментарии МИД.

    В пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев по телефону поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с 48-летием.

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    25 сентября 2026, 11:53 • Новости дня
    ФСБ раскрыла схему получения «откатов» при закупках в структуре РЖД

    ФСБ: В РЖД существовала схема с незаконными вознаграждениями за покровительство

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ФСБ пресекла схему получения незаконных вознаграждений при заключении контрактов в административно-хозяйственном управлении РЖД, взятки достигали 10% от каждого платежа и 7% от общей суммы договора, указали в ведомстве.

    Схема связана с получением должностными лицами от представителей подрядных организаций незаконного денежного вознаграждения за обеспечение заключения договоров на выгодных для последних условиях, указали в ФСБ, передает ТАСС.

    Также деньги получали за лояльную приемку работ, увеличение объемов финансирования и общее покровительство.

    Договоры с подрядчиками заключались через процедуру «конкурентные переговоры». Она предусматривала упрощенный порядок закупки и требовала согласования с Центральной дирекцией закупок и снабжения госкомпании.

    Ранее Мосгорсуд утвердил приговор Басманного суда Москвы четверым бывшим менеджерам РЖД. Олег Кириллов, Алексей Савченко, Денис Стрельцов и Денис Андреев признаны виновными в получении взяток на сумму более 7 млн рублей.

    Они приговорены к срокам от восьми с половиной до 12 с половиной лет колонии строгого режима и штрафам от 36,8 до 73,6 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года Басманный суд Москвы приговорил четверых бывших руководителей подразделений РЖД к длительным срокам лишения свободы.

    Бывший начальник транспортного отдела Денис Андреев получил 12,5 лет колонии строгого режима.

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    25 сентября 2026, 14:36 • Новости дня
    Захарова назвала черным юмором назначение комика в Минобороны Украины

    Захарова прокомментировала назначение комика Ревы замминистра обороны Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сыронизировала над решением властей назначить бывшего юмориста Алексея Реву на должность заместителя министра обороны страны.

    Захарова отреагировала на кадровые перестановки в соседней стране, передает телеканал «Звезда». Комментируя новую должность бывшего артиста, она не стала скрывать сарказма. «Это и есть черный юмор», – заявила Мария Захарова.

    Алексей Рева стал заместителем министра обороны на Украине, где будет курировать вопросы цифрового развития и трансформаций. Широкой аудитории он известен исключительно как участник развлекательных телевизионных проектов. В 2015 году шоумен одержал победу в популярной передаче «Рассмеши комика».

    Ранее замминистра обороны Украины по цифровому развитию Алексей Рева до начала спецоперации активно использовал русский язык в своих социальных сетях. Он исполнял на нем песни.

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    25 сентября 2026, 14:41 • Новости дня
    «АвтоВАЗ» начал испытания Lada Azimut с турбомотором и гибридным двигателем
    «АвтоВАЗ» начал испытания Lada Azimut с турбомотором и гибридным двигателем
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский автоконцерн «АвтоВАЗ» приступил к тестированию перспективных модификаций кроссовера Lada Azimut, оснащенных турбодвигателем и гибридной силовой установкой, сообщил глава компании Максим Соколов во время запуска производства модели.

    Соколов сообщил о старте испытаний будущих модификаций кроссовера Lada Azimut с турбомотором и гибридной силовой установкой, передает ТАСС.

    «Мы не останавливаемся на достигнутом и уже начали испытания будущих модификаций «Азимута» – с турбомотором и гибридной силовой установкой. Эти автомобили послужат базой для развития перспективного модельного ряда Lada, самых локализованных автомобилей на российском рынке», – подчеркнул Соколов на церемонии запуска производства модели.

    Министр промышленности и торговли Антон Алиханов отметил необходимость расширения модельного ряда автомобилей «АвтоВАЗа». Он добавил, что Минпромторг намерен оказывать поддержку автопроизводителю в запуске новых проектов, обеспечивая заводу перспективное будущее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент АвтоВАЗа Максим Соколов анонсировал старт серийного производства нового кроссовера 25 сентября.

    Президент России Владимир Путин назвал запуск сборки Lada Azimut важным шагом для развития отечественного автопрома.

    Весной автоконцерн направил более 500 млн рублей на модернизацию технологического оборудования.

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    25 сентября 2026, 14:23 • Новости дня
    Новый замминистра обороны Украины оказался любителем русскоязычных песен

    Новый замминистра обороны Украины Рева до СВО вел соцсети по-русски

    Новый замминистра обороны Украины оказался любителем русскоязычных песен
    @ Минобороны Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра обороны Украины по цифровому развитию Алексей Рева до начала спецоперации активно использовал русский язык в своих социальных сетях и песнях.

    Новый заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития и трансформаций Алексей Рева до начала специальной военной операции активно вел социальные сети на русском языке, передает РИА «Новости».

    Выяснилось, что бывший украинский комик регулярно публиковал контент в соцсетях на русском языке. До февраля 2022 года он делился фотографиями семьи, обсуждал киноновинки и выкладывал видео с исполнением русскоязычных песен.

    В январе 2022 года Алексей Рева посвятил пост на русском языке своему сыну Александру, который тогда увлекся блогерством. Сын чиновника также вел свою страницу исключительно на русском языке вплоть до начала СВО.

    Супруга нового главкома ВСУ Михаила Драпатого до 2020 года публиковала посты в соцсетях на русском языке.

    Сотрудники украинских спецслужб регулярно используют русскую речь во время служебных операций.

    Ранее бывший пресс-секретарь Юлия Мендель заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский с трудом усваивает большие объемы информации на украинском языке и в неформальной обстановке предпочитает общаться исключительно по-русски.

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