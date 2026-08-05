Суд постановил уничтожить элитный алкоголь из самарского кафе

Tекст: Алексей Дегтярёв

Всего было обнаружено почти 82 литра напитков, среди которых ирландский виски, вина из Франции, Испании и Италии, а также немецкое и бельгийское пиво, передает РИА «Новости».

На эту продукцию не оказалось документов, подтверждающих ее происхождение, поэтому она признана находящейся в незаконном обороте.

Представитель ответчика пытался доказать, что найденный товар принадлежал другому человеку. Однако суд отклонил этот довод, подчеркнув, что «необходимые меры для предотвращения совершения административного правонарушения должны быть определены им самостоятельно, исходя из специфики».

Помимо конфискации и уничтожения спиртного, нарушителю назначен крупный денежный штраф в размере 1,5 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне полицейские задержали подозреваемых в незаконном обороте суррогатного алкоголя под видом лосьонов.

В прошлом году следователи возбудили уголовное дело против владелицы ресторана в Махачкале из-за хранения немаркированного спиртного.

Прокурор направил в суд Томска материалы дела о подпольной продаже спиртных напитков на 49 млн рублей.