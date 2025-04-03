Власти США объяснили отсутствие пошлин на товары из России

Власти США объяснили отсутствие пошлин на российские товары санкциями

Tекст: Вера Басилая

Министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox News заявил, что США не ввели пошлины на товары из России, так как между странами практически отсутствует торговля. Он подчеркнул, что Россия находится под санкциями, что исключает значимую торговлю. По его словам, подобная ситуация наблюдается и с Белоруссией, пишет «Коммерсантъ».

Как сообщает The New York Times, в Белом доме подтвердили, что пошлины на товары из России, Белоруссии, Кубы и Северной Кореи не были введены, поскольку эти страны сталкиваются с высокими тарифами, а санкции препятствуют торговле. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт также отметила, что санкции исключают любую значимую торговлю с Россией.

Однако, издание Axios опровергает слова чиновников, указывая, что торговля между РФ и США сохраняется, хотя ее объем значительно снизился. В частности, оборот сократился с 35 млрд долларов в 2021 году до 3,5 млрд в прошлом. Несмотря на это, США все же больше торгуют с Россией, чем с некоторыми странами, попавшими в тарифный список, такими как Маврикий или Бруней.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

Китай выступил против повышения пошлин на свои товары со стороны США и пообещал принять ответные меры для защиты своих интересов и прав.

США опубликовали «черный список» стран, на импорт из которых ввели ответные таможенные пошлины, но Россия и Белоруссия в него не вошли.

Министр финансов США Скотт Бессент рекомендовал другим странам отказаться от ответных действий на введенные Трампом пошлины, чтобы избежать эскалации торговых споров.