Трамп предложил Саудовской Аравии увеличить инвестиции в США до 1 трлн долларов

Tекст: Денис Тельманов

Президент США Дональд Трамп заявил о своей намерении попросить Саудовскую Аравию увеличить объем инвестиций в американскую экономику до одного трлн долларов, передает ТАСС. Трамп выступил с этой инициативой в Лас-Вегасе, подчеркнув, что Эр-Рияд уже объявил о планах инвестировать шестьсот млрд долларов, но, по его мнению, сумма может быть доведена до одного трлн.



Он отметил, что предложит наследному принцу и премьер-министру Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду «округлить сумму [инвестиций] до примерно одного трлн долларов». Дональд Трамп выразил уверенность, что Саудовская Аравия согласится с его предложением, поскольку Вашингтон «очень хорошо относится» к этой стране.

Трамп также сообщил журналистам в Белом доме о своей готовности посетить Саудовскую Аравию с первым зарубежным визитом в случае достижения договоренности о таких крупных инвестициях. Это предложение может усилить экономические связи между двумя странами и открыть новые возможности для американского рынка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-президент США Дональд Трамп заявлял, что снижение цен на нефть сможет завершить конфликт на Украине; пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что снижение цен на нефть и завершение конфликта на Украине никак не связаны между собой; бизнесмен Олег Дерипаска выразил сомнение в эффективности обращения Трампа к ОПЕК, называя его предсказуемым, и подчеркнул, что недоверие к заявлениям Трампа связано с планами США привлечь значительные инвестиции из Саудовской Аравии.

