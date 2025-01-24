В Кремле ответили на угрозы Трампа обрушить цены на нефть

Трамп обвинил Зеленского в нежелании урегулировать конфликт на Украине

Трамп заявил, что соглашение по Украине не было достигнуто из-за Зеленского

Tекст: Максим Попов

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине не было достигнуто из-за нежелания президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

По его словам, у Киева была возможность заключить мирное соглашение, но Зеленский выбрал иной путь, решив продолжать военные действия.

«Вы знаете, он не ангел, он не должен был допустить, чтобы началась эта война», – сказал Трамп, акцентируя внимание на ответственности украинского лидера за текущую ситуацию.

Трамп также отметил, что Зеленский в конечном итоге хочет урегулировать конфликт на Украине и готов к началу переговорного процесса.

До этого президент США выразил готовность встретиться с Путиным в любое время и одновременно с этим заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по Украине.