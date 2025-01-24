Тема «геноцида» времен Российской империи продвигается Западом с целью распространить так называемые «деколонизационные» нарративы в рамках гибридного противостояния с Россией.0 комментариев
В Кремле ответили на угрозы Трампа обрушить цены на нефть
Снижение цен на нефть не приведет к завершению конфликта на Украине, они никак не связаны между собой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Этот конфликт не зависит от цен на нефть», – заявил Песков.
По его словам, снижение цен на нефть не повлияет на завершение конфликта на Украине, передает ТАСС.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о своем намерении добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть.
Эксперт Игорь Юшков назвал планы Трампа обрушить цены на нефть непродуманной импровизацией.