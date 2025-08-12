  • Новость часаВучич опроверг слухи об отставке пророссийских политиков Сербии
    К чему ведет прорыв российских войск к Доброполью
    На Украине допустили вывод ВСУ из ДНР
    Токаев разбил доску после получения черного пояса по тхэквондо
    Журналисты показали вероятное место встречи Путина и Трампа на Аляске
    В Думу внесли законопроект о платном образовании в школах для детей иностранцев
    Польша выслала 57 украинцев за флаги ОУН-УПА на концерте Коржа
    Лидер блока «Победа» призвал молдаван к гражданскому неповиновению
    Китай разорвал контакты с президентом Чехии из-за встречи с Далай-ламой
    Швейцария присоединилась к новому пакету санкций ЕС против России
    Сергей Худиев Сергей Худиев Фальшивый консерватизм и накладные бороды

    Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».

    12 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Разговор непобедимых на краю мира или зачем нужны саммиты

    Встреча России и США на высшем уровне на Аляске – это начало длинного пути, а не завершение тех потрясений, через которые проходит сейчас человечество.

    0 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему против России не работают санкции и ультиматумы

    Весь этот «чайка-менеджмент», который устраивает Трамп по всему миру, врываясь в сложные и затяжные проблемы, крича, размахивая руками и столь же спешно убегая дальше, является олицетворением трансгуманистического мышления. А Россия находится по эту сторону гуманизма, а не по ту.

    4 комментария
    12 августа 2025, 17:07 • Фоторепортаж

    В Видяево почтили память моряков «Курска»

    В закрытом поселке Видяево Мурманской области прошли траурные мероприятия, посвященные 25-й годовщине памяти атомного подводного ракетного крейсера К-141 «Курск» (фото: Дмитрий Дубов/РИА Новости)

    «Прошло четверть века, но в нашей памяти и в памяти всей России сохраняется эта трагедия. «Курск» был гордостью российского флота, а его экипаж героями. Мы будем всегда помнить мужество, отвагу, стойкость каждого из 118 моряков-подводников, отдавших свои жизни в этот день в Баренцевом море», – сказала Оксана Демченко, первый замгубернатора Мурманской области (фото: Дмитрий Дубов/РИА Новости)

    Моряки-подводники прошли торжественным маршем, отдавая дань памяти погибшим товарищам (фото: Дмитрий Дубов/РИА Новости)

    Владыка Тарасий совершил заупокойную литию (фото: Дмитрий Дубов/РИА Новости)

    «В боевой состав Северного флота поступают новейшие подводные корабли четвертого поколения, которые успешно осваивают подводники-североморцы, решая поставленные задачи в любых районах Мирового океана, надежно обеспечивая военную безопасность России. И они свято хранят память о героическом экипаже «Курска», передавая ее последующим поколениям подводников», – отметил Константин Кабанцов, командующий Северным флотом (фото: Дмитрий Дубов/РИА Новости)

    После минуты молчания состоялось возложение венков и цветов к мемориалу «Подводникам, погибшим в океане» (фото: Дмитрий Дубов/РИА Новости)

    На мероприятии также присутствовали родственники погибших моряков и жители поселка (фото: Дмитрий Дубов/РИА Новости)

    Атомный подводный ракетный крейсер К-141 «Курск» затонул 12 августа 2000 года в ходе учений в Баренцевом море. Погибли все 118 человек, находившиеся на борту (111 членов экипажа, пять представителей штаба седьмой дивизии подводных лодок Северного флота и два сотрудника предприятия «Дагдизель»). Трагедия стала самой масштабной катастрофой в истории отечественного подводного флота (фото: Дмитрий Дубов/РИА Новости)

    В Крыму предупредили о возможном длительном отключении мобильного интернета
    Зеленского решили не приглашать на Аляску
    СБУ задержала двух священников УПЦ в Одессе за «поддержку России»
    NYT написала про гибель наемников ВСУ из США, Дании, Колумбии и Тайваня
    Оборонявшие приграничье и районы Кубани от ВСУ получили право на статус ветерана
    Турецкие власти предложили отказаться от системы «шведский стол»
    Табун лошадей погиб во время грозы в Башкирии

    Конец нефтяной эры признан ошибочным

    Мировые гиганты BP, Chevron, ExxonMobil, Shell и TotalEnergies расписались в ошибке выбранной стратегии. Огромные вложения в возобновляемую энергетику в ущерб традиционной привели к обратному эффекту – не росту прибылей, а их падению. Рано списали нефть со счетов. Но теперь они готовы все исправить. Что случилось? Подробности

    Западные СМИ: Украина обречена уступить территорию

    «Позиция Киева о недопустимости территориальных уступок принципиальна, но в нынешних условиях нереалистична», – пишет британская Financial Times в преддверии саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Издание отмечает, что «ключевое различие заключается в фактической и юридической уступке территорий». Как западные СМИ оценивают предстоящую встречу лидеров России и США и чего ожидают? Подробности

    К чему ведет прорыв российских войск к Доброполью

    Стремительные изменения на ряде участков фронта наблюдаются в последние дни в зоне спецоперации. В частности, речь идет о прорыве российских войск к городу Доброполье, что не только усиливает окружение Красноармейска, но и создает новое наступательное направление. Как удалось достичь этого результата и какое значение имеет происходящее для хода всей СВО? Подробности

    Вашингтонских бомжей изгонят советскими методами

    Помимо борьбы за мир во всем мире, президент США Дональд Трамп решил всерьез взяться за вашингтонских бездомных. Кроме того, решено одним махом побороть преступность в столице США, потому что, по словам помощника Трампа, в Вашингтоне «опаснее находиться, чем в Багдаде». Борьба же с бездомными в исполнении Трампа пока что сильно напоминает методы, которые в свое время использовал СССР. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

