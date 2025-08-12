Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».12 комментариев
В Видяево почтили память моряков «Курска»
В закрытом поселке Видяево Мурманской области прошли траурные мероприятия, посвященные 25-й годовщине памяти атомного подводного ракетного крейсера К-141 «Курск» (фото: Дмитрий Дубов/РИА Новости)
«Прошло четверть века, но в нашей памяти и в памяти всей России сохраняется эта трагедия. «Курск» был гордостью российского флота, а его экипаж героями. Мы будем всегда помнить мужество, отвагу, стойкость каждого из 118 моряков-подводников, отдавших свои жизни в этот день в Баренцевом море», – сказала Оксана Демченко, первый замгубернатора Мурманской области (фото: Дмитрий Дубов/РИА Новости)
Моряки-подводники прошли торжественным маршем, отдавая дань памяти погибшим товарищам (фото: Дмитрий Дубов/РИА Новости)
Владыка Тарасий совершил заупокойную литию (фото: Дмитрий Дубов/РИА Новости)
«В боевой состав Северного флота поступают новейшие подводные корабли четвертого поколения, которые успешно осваивают подводники-североморцы, решая поставленные задачи в любых районах Мирового океана, надежно обеспечивая военную безопасность России. И они свято хранят память о героическом экипаже «Курска», передавая ее последующим поколениям подводников», – отметил Константин Кабанцов, командующий Северным флотом (фото: Дмитрий Дубов/РИА Новости)
После минуты молчания состоялось возложение венков и цветов к мемориалу «Подводникам, погибшим в океане» (фото: Дмитрий Дубов/РИА Новости)
На мероприятии также присутствовали родственники погибших моряков и жители поселка (фото: Дмитрий Дубов/РИА Новости)
Атомный подводный ракетный крейсер К-141 «Курск» затонул 12 августа 2000 года в ходе учений в Баренцевом море. Погибли все 118 человек, находившиеся на борту (111 членов экипажа, пять представителей штаба седьмой дивизии подводных лодок Северного флота и два сотрудника предприятия «Дагдизель»). Трагедия стала самой масштабной катастрофой в истории отечественного подводного флота (фото: Дмитрий Дубов/РИА Новости)