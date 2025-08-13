NYT: Лидеры Европы перед встречей Путина и Трампа могут лишь надеяться и молиться

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске для обсуждения путей окончания конфликта, который продолжается с момента начала спецоперации на Украине три с половиной года назад, сообщает The New York Times. Перед этим европейские союзники США намерены обсудить ситуацию с Трампом.

В среду канцлер Германии Фридрих Мерц проведет видеоконференцию по ситуации на Украине, в которой примут участие Трамп, вице-президент США Джей Ди Вэнс, президент Украины Владимир Зеленский и ряд близких к Трампу европейских лидеров, включая премьер-министра Италии Джорджу Мелони. Ожидается, что Зеленский будет находиться в Берлине, а после переговоров выступит перед журналистами вместе с Мерцем.

Европейские лидеры намерены призвать Трампа не заключать соглашение с Путиным без учета позиции Зеленского и европейских союзников. Зеленский на встречу на Аляске приглашен не был. Основной акцент европейцы делают на необходимости полного прекращения огня как обязательного условия для любых переговоров.

Мерц подчеркнул: «Мы не можем допустить, чтобы территориальные вопросы между Россией и Америкой обсуждались или даже решались за спиной европейцев, за спиной украинцев. Я исхожу из того, что американское правительство видит это так же. Именно поэтому идет столь тесная координация». Канцлер Германии выделяет вопрос Украины как главный в отношениях с США, несмотря на обсуждение тарифных споров.

Недавно Трамп выразил готовность поддержать Германию поставками оружия для передачи Киеву, а также пригрозил ужесточить экономическое давление на Москву. Однако после инициативы со стороны Путина Трамп изменил позицию и назначил переговоры на Аляске, заявив о желании узнать, что предложит Путин, и не исключив обсуждения обмена территориями, отмечает издание.

Европейские страны не готовы обсуждать изменение границ до достижения прекращения огня. Они опасаются, что невыгодные условия мира могут подтолкнуть Путина к новым действиям против других государств Европы, в том числе стран Балтии.

Лидеры Евросоюза осознают, что без решающей поддержки США их возможности ограничены. В случае сокращения американской помощи Европе будет намного сложнее поддерживать Киев, отмечают собеседники издания.

Как заявила редактор-международник немецкой газеты Die Zeit Анна Саурбрей, реальность ставит европейских лидеров в «очень слабое положение» по отношению к Трампу.

«Они могут надеяться и молиться» и продолжать льстить ему, но это почти все, что у них есть», – добавила она.

Как писала газета ВЗГЛЯД, страны БРИКС выступили в поддержку Владимира Путина накануне его встречи с Дональдом Трампом на Аляске. Дональд Трамп заявил, что предстоящая встреча с Владимиром Путиным на Аляске будет носить предварительный характер. Дональд Трамп также не подтвердил участие Владимира Зеленского в переговорах на Аляске.