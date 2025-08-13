Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.9 комментариев
СВР сообщила о планах Еврокомиссии сменить власть в Венгрии
Еврокомиссия рассматривает возможность смены венгерского руководства из-за недовольства самостоятельной политикой Будапешта и блокировкой бюджета ЕС, сообщила Службы внешней разведки Российской Федерации.
По данным СВР, руководство Евросоюза считает нынешнее венгерское правительство значительным препятствием для реализации политики «единой Европы». Особое недовольство в Брюсселе вызвали попытки Будапешта самостоятельно влиять на решения ЕС, особенно по вопросам России и спецоперации на Украине, следует из сообщения СВР.
Как отмечают в СВР, «последней каплей» стало решение венгерских властей заблокировать новый семилетний бюджет Евросоюза, который, по мнению Будапешта, способствует милитаризации Европы и готовит ее к противостоянию с Москвой. Сообщается, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен всерьез рассматривает варианты смены власти в Венгрии и ставит на лидера оппозиционной партии «Уважение и свобода» Петера Мадьяра, лояльного глобалистским элитам.
Для поддержки Мадьяра уже задействованы значительные финансовые и административные ресурсы. К финансированию подключились немецкие партийные фонды, ряд норвежских правозащитных организаций, а также Европейская народная партия. Лоббистская и медийная поддержка также ведется на высоком уровне.
Кроме того, по информации СВР, Украина также участвует в кампании по «демонтажу» венгерского правительства по поручению Брюсселя. Ведомство сообщает, что киевские власти используют возможности спецслужб и диаспоры для дестабилизации ситуации в Венгрии и давления на официальный Будапешт.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Евросоюз жалким в попытках ставить условия России и США.
Орбан осудил гибель закарпатского венгра при насильственном призыве и призвал Евросоюз к санкциям против лидеров Украины.
Премьер-министр также заявил, что в теории Венгрия может покинуть Евросоюз, однако пребывание страны в составе этого объединения дает Будапешту больше преимуществ.