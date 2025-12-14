Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.5 комментариев
Песков: Путин водит автомобиль и любит это делать
Президент России Владимир Путин водит автомобиль и сам признается, что получает от этого удовольствие, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.
По словам Пескова, глава государства иногда ездит по городу «по-тихому» – как обычный человек, без специального сопровождения, передает РИА «Новости».
Песков отметил: «Он (президент) водит машину и любит это делать». Журналист уточнил, есть ли шанс у любого автолюбителя встретить Путина за рулем в Москве. На это пресс-секретарь ответил, что такой случай крайне маловероятен, поскольку заметить президента за рулем почти невозможно.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, как когда-то едва избежал травмы, когда мотоцикл неожиданно перевернулся и упал рядом с ним после опасного маневра.