  Лента новостей
    Оценка декабристов в России будет зависеть от Украины
    Ушаков: Миллион процентов, что у Зеленского ничего не получится ни с Крымом, ни с НАТО
    Песков: Рютте не понимает истинных ужасов войны
    Лавров указал на опасные тенденции на Балканах
    Российские войска освободили Варваровку возле Гуляйполя
    Ушаков: Россия будет резко возражать против неприемлемых требований Киева
    Рар: Развод США и ЕС произошел из-за России
    В Европе усилилась антимиграционная риторика
    Жертвами расстрела людей на пляже в Сиднее стали отмечавшие Хануку евреи
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Декабристам не хватило компетентности

    Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.

    5 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему Пушкин не стал декабристом

    Мы говорим «декабристы», подразумеваем – «Пушкин». Конечно же, нет. Эту чушь придумали большевики. На самом деле, между декабризмом и Пушкиным – пропасть.

    58 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США вынуждено играют в «Ключевую пятерку»

    Хозяин Белого дома решил, что лучше не бороться с неизбежным, а попытаться организовать переформатирование мира по своим правилам, в рамках «Ключевой пятерки».

    3 комментария
    14 декабря 2025, 16:02 • Новости дня

    Песков: Путин водит автомобиль и любит это делать

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин водит автомобиль и сам признается, что получает от этого удовольствие, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.

    По словам Пескова, глава государства иногда ездит по городу «по-тихому» – как обычный человек, без специального сопровождения, передает РИА «Новости».

    Песков отметил: «Он (президент) водит машину и любит это делать». Журналист уточнил, есть ли шанс у любого автолюбителя встретить Путина за рулем в Москве. На это пресс-секретарь ответил, что такой случай крайне маловероятен, поскольку заметить президента за рулем почти невозможно.

    Ранее президент России Владимир Путин рассказал, как когда-то едва избежал травмы, когда мотоцикл неожиданно перевернулся и упал рядом с ним после опасного маневра.

    11 декабря 2025, 18:02 • Новости дня
    Путин: Планы ВСУ сдержать наступление России в Северске провалились
    Путин: Планы ВСУ сдержать наступление России в Северске провалились
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в зоне спецоперации заявил, что украинские военные попытались создать укрепленный район в районе Северска для сдерживания наступления российских войск, однако их расчеты не оправдались.

    По словам президента, противник надеялся, что российская армия увязнет в штурме города, однако эти ожидания оказались напрасными, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что российским подразделениям удалось выполнить все поставленные задачи. «У противника ничего не получилось, а у вас получилось все, что вы запланировали, все, что задумали. Поздравляю вас», – заявил глава государства.

    Во время мероприятия военные доложили президенту о полном освобождении Северска. Путин отдельными словами поблагодарил одного из командующих за операцию. «Сказал и сделал. Мужчина», – сказал он.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путину доложили о полном переходе Северска под контроль армии России.

    Комментарии (7)
    12 декабря 2025, 11:12 • Новости дня
    ВЦИОМ: Путину доверяют 80,5% россиян

    ВЦИОМ: Уровень доверия Путину составил 80,5%

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство (80,5%) россиян выразили доверие президенту России Владимиру Путину, при этом 76,5% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов опроса Аналитического центра ВЦИОМ.

    Данные опроса, опубликованные на сайте ВЦИОМ, свидетельствуют о том, что 80,5% доверяют президенту России Владимиру Путину. Уровень одобрения работы главы государства составил 76,5%.

    Работу правительства России положительно оценили 46,3% участников опроса, главе кабмина Михаилу Мишустину доверяют 58,9% россиян, положительно оценили работу премьера 47,9% опрошенных.

    Уровень поддержки «Единой России» составил 34,3% респондентов, ЛДПР – 10,2%, КПРФ – 9,2%, партию «Новые люди» поддержали 8,3%, за партию «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 5,6%. Еще 8,9% россиян назвали непарламентские партии.

    Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 1-7 декабря 2025 года среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

    Комментарии (4)
    14 декабря 2025, 13:50 • Видео
    Любая власть Британии будет русофобской

    Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 22:35 • Новости дня
    Эксперт: Освобождение Северска подчеркнуло печальное положение ВСУ

    Политолог Данилин: Понимание Путиным обстановки на фронте – огромное преимущество для России

    Эксперт: Освобождение Северска подчеркнуло печальное положение ВСУ
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Освобождение Северска подтверждает правильность избранной армией России тактики и открывает возможности для ее дальнейшего продвижения вглубь Донбасса. Регулярные совещания президента с военными, участие в них командиров с передовой и их подробные доклады дают России важное преимущество, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В четверг Владимир Путин провел совещание о ситуации в зоне спецоперации.

    «Совещание Владимира Путина по новым победам на фронте стало ярким комментарием в ответ на абсурдные спекуляции Украины относительно требований к мирному плану США. Мы подчеркнули печальное положение ВСУ, ведь российские войска постепенно продвигаются по направлению к опорным пунктам противника в Донбассе: Славянску и Краматорску», – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    По его словам, Владимир Путин очень глубоко погружен в происходящие события на фронте. «Это не первый для него опыт общения с военными. Более того, подобные контакты давно превратились в обычную практику для главы государства. Глубокое понимание президентом текущей обстановки – огромное преимущество для России. А уникальной чертой нынешнего совещания стало участие военных: командира 123-й мотострелковой бригады Дениса Пирогова, под чьим руководством был освобожден Северск, а также рядовых штурмовиков», – подчеркнул эксперт.

    «Как уже говорил президент, мы готовы к продолжению СВО до выполнения обозначенных задач. Возможно, Украина об этом забыла. При этом Москва от мирного процесса не отворачивается. Мы готовы договариваться. Но если наши визави хотят диалога, то пусть выдвигают предложения, достойные рассмотрения – то есть учитывающие интересы России. В противном случае мы добьемся реализации поставленных целей иным путем», – заключил Данилин.

    В четверг Владимир Путин провел совещание о ситуации в зоне спецоперации. Там президенту доложили об освобождении силами российской армии Северска. Как отметил глава государства, украинские военные пытались создать укрепленный район у населенного пункта для сдерживания ВС РФ, однако расчеты противника не оправдались. «У вас получилось все, что вы запланировали», – поздравил президент военных.

    Путин отметил, что успешные действия российских военных позволяют рассчитывать на скорое восстановление мирной жизни на территории всего Донбасса. Президент подчеркнул, что освобождение Северска дает возможность для дальнейшего наступления на других направлениях и «изгнания украинских вооруженных формирований с нашей территории».

    Газета ВЗГЛЯЛ рассказала, как была проведена операция по освобождению города, за что Путин лично похвалил командующего Южной группировкой российских войск и почему происходящее имеет не только военное, но и политическое значение.

    Комментарии (1)
    11 декабря 2025, 21:40 • Новости дня
    Путин поговорил по телефону с двумя командирами с передовой
    Путин поговорил по телефону с двумя командирами с передовой
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с двумя командирами подразделений, действующих в зоне спецоперации.

    Звонок состоялся после совещания в Кремле по ситуации на фронте, передает ТАСС. В присутствии полковника Дениса Пирогова президент говорил с полковником Ярамиром Темирхановым, командиром 6-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, принимавшей участие в освобождении Северска.

    Также Путин пообщался с полковником Сергеем Черданцевым, возглавляющим 177-й полк Каспийской флотилии. Президент выразил им благодарность за службу.

    Напомним, в четверг Путин провел в Кремле совещание по обстановке в зоне СВО. Глава государства отметил хорошую динамику на всех направлениях спецоперации. Он заявил, что освобождение Северска приближает новое наступление на других направлениях.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 18:14 • Новости дня
    Путин заявил, что освобождение Северска приближает новое наступление на других направлениях

    Путин рассказал о значении освобождения Северска для наступления ВС России

    Путин заявил, что освобождение Северска приближает новое наступление на других направлениях
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин отметил, что освобождение Северска способствует успешному наступлению на других направлениях и приближает восстановление мирной жизни на территории Донбасса.

    Путин на совещании по ситуации в зоне специальной военной операции заявил, что освобождение города Северска Вооруженными силами РФ приближает новые успешные наступления, передает ТАСС.

    По словам главы государства, успешные действия российских военных позволяют рассчитывать на скорое восстановление мирной жизни на территории Донбасса. Путин подчеркнул, что освобождение Северска дает возможность для дальнейшего прогресса по другим направлениям и «изгнания украинских вооруженных формирований с нашей территории».

    «Освобождение города Северска и успешные наступательные действия на этом направлении значительно приближают новое – успешное, не сомневаюсь в этом, – наступление по другим направлениям и изгнание украинских вооруженных формирований с нашей территории, восстановление мирной жизни на земле Донбасса», – сказал он.

    Как сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Путин был проинформирован, что город Северск в ДНР полностью перешел под контроль российских военных. Вооруженные силы России начали зачистку Северска в ДНР.

    Путин заявил, что украинские военные пытались создать укрепленный район в районе Северска для сдерживания наступления российских войск, однако эти планы не сработали.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 17:24 • Новости дня
    Песков: Путину доложили о полном переходе Северска под контроль армии России
    Песков: Путину доложили о полном переходе Северска под контроль армии России
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    На совещании о ходе спецоперации на Украине Владимир Путин был проинформирован о том, что город Северск в ДНР полностью перешел под контроль российских военных, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин получил доклады о полном переходе Северска в Донецкой народной республике под контроль российских военных, передает ТАСС. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что соответствующая информация была озвучена на совещании по обстановке в зоне спецоперации на Украине.

    «Речь шла также о полном переходе под наш контроль Северска. На этот счет президент получил подробные доклады», – заявил официальный представитель Кремля.

    Песков отметил, что Владимир Путин регулярно получает актуальную информацию о ситуации на линии соприкосновения и о ключевых изменениях в контролируемых зонах. Особое внимание на совещании было уделено событиям последних дней, связанным с Северском.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские разведчики вышли к позициям ВСУ под Северском в ДНР, где украинские военные попали в оперативное окружение под Северском.

    Комментарии (0)
    12 декабря 2025, 00:22 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина и Эрдогана в Ашхабаде

    Кремль анонсировал встречу Путина с лидерами Турции, Ирана, Пакистана и Ирака

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России в пятницу в Туркмении примет участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, и проведет двусторонние встречи с четырьмя лидерами, включая Эрдогана и Бердымухамедова.

    Владимир Путин работает в Ашхабаде, где у него запланировано участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении, сообщает РИА «Новости».

    Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, внимание будет уделено двусторонним переговорам с рядом лидеров государств. Запланирована встреча Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    Также намечены переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и президентом Ирака Латифом Рашидом.

    Наряду с этими встречами президент России побеседует с хозяином форума, президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.

    Международный форум пройдет в честь Года мира и доверия. Этот год был объявлен на сессии Генассамблеи ООН по предложению Туркмении. Страна имеет нейтральный статус, который впервые был официально признан в 1995 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что атаки на танкеры в исключительной экономической зоне Турции свидетельствуют о тревожном обострении ситуации и не поддаются оправданию.

    Комментарии (0)
    12 декабря 2025, 02:45 • Новости дня
    Путин заявил о преимуществах нейтралитета Туркмении для страны и региона

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин во время визита в Ашхабад отметил важность нейтралитета Туркмении для поддержания стабильности и сотрудничества в регионе.

    Путь нейтралитета, выбранный Туркменией, оправдывает себя, позволяя выстраивать конструктивные отношения со всеми странами, заявил президент России Владимир Путин на встрече с национальным лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым, передает РИА «Новости».

    По словам Путина, «этот путь дает возможность работать практически со всеми странами без конфликтов».

    «Это для нас тоже представляет большую ценность, вносит стабильность в регионе», – подчеркнул Путин.

    Президент отметил, что между Москвой и Ашхабадом развиваются экономические отношения во многих направлениях, включая перспективные проекты.

    Путин обратил внимание на необходимость совместного решения проблем Каспийского региона, в том числе экологических.

    В рамках визита председатель Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов лично встретил Владимира Путина в аэропорту Ашхабада. Визит российского лидера начался в 4.28 по местному времени (2.28 мск).

    Политики обменялись крепким рукопожатием и обнялись.

    «Поздно так! Вы не спите!» - обратился Путин к туркменскому коллеге.

    «Я не сплю, когда такие гости приезжают!», – ответил Бердымухамедов.

    Президент Туркмении поблагодарил российского лидера за участие в юбилейных торжествах, посвященных 30-летию нейтралитета страны. После этого состоялось памятное фото и началась двусторонняя встреча.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где его встретила рота почетного караула у президентского терминала «Малая птица».

    Президент России в пятницу в Туркмении примет участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, и проведет двусторонние встречи с четырьмя лидерами, включая Эрдогана и Бердымухамедова.

    Комментарии (2)
    11 декабря 2025, 18:34 • Новости дня
    Путин и Мадуро провели телефонные переговоры

    Кремль: Путин и Мадуро провели телефонные переговоры

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и глава Венесуэлы Николас Мадуро провели телефонные переговоры.

    Лидеры обсудили дальнейшее развитие российско-венесуэльских отношений, уделив особое внимание реализации договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, который вступил в силу в ноябре 2025 года, сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Путин выразил солидарность с народом Венесуэлы и подчеркнул поддержку действий правительства Мадуро, направленных на защиту национальных интересов и суверенитета страны в условиях усиления внешнего давления. Кроме того, главы государств подтвердили готовность последовательно работать над совместными проектами в торгово-экономической, энергетической, финансовой и гуманитарной сферах.

    Оба лидера отметили важность углубления сотрудничества и подчеркнули нацеленность на долгосрочное взаимодействие по широкому кругу направлений.

    В октябре Россия ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Венесуэлой.

    Ранее Мадуро поблагодарил Путина и Си Цзиньпина за поддержку Венесуэлы.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 17:18 • Новости дня
    Путин отметил хорошую динамику на всех направлениях спецоперации
    Путин отметил хорошую динамику на всех направлениях спецоперации
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в зоне спецоперации отметил положительное развитие обстановки сразу на всех ключевых направлениях, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков рассказал журналистам, что на совещании обсуждались текущие результаты хода операции, передает ТАСС.

    Песков сообщил: «В ходе совещания президент в целом отметил хорошую динамику на всех направлениях».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что страна выполнит все поставленные задачи в ходе спецоперации на Украине.

    Россия готова обсуждать мирное урегулирование, но Киев отказывается от переговоров, что лишь приближает достижение целей спецоперации на Украине военным путем.

    Комментарии (0)
    12 декабря 2025, 07:38 • Новости дня
    Герасимов: Доклад военных Путину прервали вражеские средства РЭБ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Во время видеодоклада президенту России Владимиру Путину от штурмовых подразделений связь прерывалась из-за воздействия радиоэлектронной борьбы, сообщил глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

    Связь потеряли из-за РЭБ со стороны противника. Доклад проходил из освобожденного Северска, сказал Герасимов, передает ТАСС.

    Президент заверил, что доклад бойца будет принят в полном объеме позднее. После восстановления связи командир штурмовой роты Третьего мотострелкового батальона сообщил, что при освобождении населенного пункта были освобождены 115 жилых и 208 технических строений. В наступательной операции участвовали 28 штурмовых групп общей численностью 84 человека. Противник оказал сопротивление у Северского доломитного комбината и у железнодорожной станции.

    «Благодаря уверенным, дерзким и нешаблонным действиям личного состава роты, применения [хитрости] для обмана противника, моя рота выполнила поставленную боевую задачу с минимальными потерями и готова продолжать вести наступательные действия, выполнять задачи специальной военной операции», – сказал военнослужащий.

    Ранее Герасимов сообщал, что российские военные ведут уличные бои за освобождение Гуляйполя, также ведутся бои за ряд других населенных пунктов.

    Комментарии (0)
    12 декабря 2025, 13:14 • Новости дня
    Иран выкупил более 100 км земли для строительства дороги Решт – Астара

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В рамках создания железнодорожного маршрута Решт – Астара президент Ирана сообщил о выкупе участка протяженностью более 100 км под строительство транспортного коридора «Север – Юг».

    Иран уже выкупил более 100 километров земли для сооружения железной дороги Решт – Астара в рамках реализации международного транспортного коридора «Север – Юг», передает РИА «Новости».

    Президент Масуд Пезешкиан в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил: «Что касается маршрута Астара – Решт, я хочу сказать, что 100 километров мы уже приобрели, все сделали, может быть 110 километров и до конца года весь выкуп земли по маршруту закончим».

    Пезешкиан не уточнил, речь идет о конце календарного года или второй половине марта 2026 года по иранскому календарю. Владимир Путин в ответ отметил, что речь, по его данным, идет о «93-х километрах». Президент Ирана уточнил, что выкуплено уже 106 километров, добавив, что за процессом следят еженедельно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что объем внешней торговли между Россией и Ираном за первые три квартала 2025 года увеличился на 8%.

    Путин провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в рамках форума мира и доверия в Ашхабаде.

    Глава российского государства попросил передать пожелания здоровья и благополучия верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. Москва и Тегеран развивают совместные проекты, включая АЭС «Бушер» и инфраструктурные маршруты, такие как коридор «Север – Юг».

    Комментарии (3)
    12 декабря 2025, 17:10 • Новости дня
    Путин обсудил с Эрдоганом заморозку активов России в ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На переговорах в Ашхабаде президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган затронули тему блокировки российских активов в Евросоюзе, а также обсудили ситуацию на Южном Кавказе, в Палестине и Сирии, сообщила канцелярия турецкого лидера.

    Президент Турции Тайип Эрдоган во время переговоров с российским президентом Владимиром Путиным подробно обсудил вопрос замороженных российских активов в Евросоюзе, передает ТАСС.

    По информации канцелярии Эрдогана, лидеры также рассмотрели состояние двусторонних отношений между странами и актуальные международные вопросы.

    В ходе диалога значительное внимание уделялось усилиям по достижению мира в конфликте на Украине и поддержке мирных инициатив со стороны Турции. Эрдоган подчеркнул готовность Анкары способствовать мирному урегулированию.

    Стороны провели обмен мнениями по ситуации в Палестине, Сирии, а также по вопросам продвижения мирного процесса на Южном Кавказе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Турции обсудили двусторонние отношения на встрече в Ашхабаде. Лидеры двух стран отметили высокий уровень развития сотрудничества. На форуме в Ашхабаде президенты затронули возможные планы Европы по российским активам, которые в Кремле назвали «грандиозным жульничеством».

    Комментарии (0)
    12 декабря 2025, 02:26 • Новости дня
    Путин прилетел в Ашхабад для участия в международном форуме

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где его встретила рота почетного караула у президентского терминала «Малая птица».

    Президент России Владимир Путин прилетел в Ашхабад, передает РИА «Новости». Борт российского лидера приземлился у президентского терминала аэропорта, известного как «Малая птица».

    У трапа Путина встретила рота почетного караула в ярко-зеленых шинелях, которая выстроилась вдоль светло-бежевой дорожки с туркменским орнаментом.

    По данным Кремля, в Ашхабаде Путин примет участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.

    На полях форума также запланированы двусторонние встречи, в том числе встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    Международный год мира и доверия был провозглашен на 78-й сессии Генассамблеи ООН по инициативе Туркмении. Резолюцию поддержали 86 стран, цель инициативы – усилить диалог и сотрудничество между нациями.

    Туркмения официально закрепила нейтралитет в своей конституции, этот статус был признан международным сообществом в 1995 году.

    В 2017 году по инициативе Ашхабада Генассамблея ООН учредила 12 декабря как Международный день нейтралитета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России приедет в Туркмению для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия.

    Владимир Путин запланировал двусторонние встречи с четырьмя лидерами, включая президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Туркмении Сердара Бердымухамедова.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 16:59 • Новости дня
    Путин провел в Кремле совещание по обстановке в зоне СВО

    Песков: Путин провел в Кремле совещание по обстановке в зоне СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел совещание в Кремле, на котором обсуждалась ситуация в зоне специальной военной операции, с особым вниманием к северу Донецкой народной республики, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков сообщил журналистам, что обсуждение было посвящено положению дел на территории, находящейся под ответственностью Южной группировки войск, передает ТАСС.

    По словам Пескова, в совещании по видеосвязи участвовали начальник Генерального штаба Вооруженных сил России и командующий Южной группировкой. В самом кабинете президента личное участие принял командир 123-й мотострелковой бригады Денис Пирогов.

    Ранее Путин заявил, что Россия доведет СВО до логического завершения.

    Комментарии (0)
    Россия запустила процесс возвращения замороженных в ЕС активов

    Россия запустила процесс возвращения замороженных в ЕС активов

Банк России подает иск против бельгийского депозитария Euroclear из-за замороженных российских активов. Регулятор заявил, что такой шаг обусловлен планами Еврокомиссии о бессрочной заморозке средств ЦБ и намерением использовать активы в интересах третьих лиц. Как этот иск Центробанка повлияет на Бельгию и остальные страны Европы на фоне «ключевой недели», в течение которой будет приниматься решение о будущем финансировании Украины?

    В американской версии мира сместились центры силы

    Администрация Дональда Трампа продолжает переосмыслять подходы к международной политике. Так, в Белом доме обсуждается идея создания Core 5, «Ключевой пятерки», формата диалога между великими державами, к которому должны присоединиться Россия, Китай, Индия и Япония. Эксперты рассуждают: это намеренный вброс или попытка перенастроить сложившийся миропорядок? Подробности

    Оценка декабристов в России будет зависеть от Украины

    Ровно 200 лет назад началось восстание декабристов на Сенатской площади. В преддверии юбилея министр юстиции РФ Константин Чуйченко осудил попытку переворота и заявил, что «лучше бы декабристы не будили Герцена», однако отказался считать их иностранными агентами. Кто же они тогда? Подробности

    У России есть интеллектуальный ответ на бессрочную заморозку активов в ЕС

    Евросовет ввел бессрочную заморозку российских суверенных активов, что позволяет Брюсселю не продлевать ее каждые полгода. Сама по себе бессрочная блокировка не является окончательной конфискацией, но механизм изъятия активов Европа намерена обсудить на предстоящем саммите. Впрочем, в ответ на подобное решение ЕС у России есть целый набор действенных мер, в том числе связанных с интеллектуальной собственностью. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Любая власть Британии будет русофобской

      Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    • Зеленский спрячется от Трампа за народ

      Владимир Зеленский заявил, что вопрос о передаче России пока еще контролируемых ВСУ территорий можно решить только на референдуме, поскольку этого требует конституция Украины. Второй вопрос, по которому он отверг любые компромиссы с Москвой, это принадлежность Запорожской АЭС. На что он рассчитывает?

    • Европа приняла плохое решение по деньгам России

      Евросоюз отменил принцип единогласия для того, чтобы бессрочно заморозить российские активы в ЕС и использовать их для выдачи репарационного кредита Украине. В тот же день Центробанк России обратился в суд. Чего ждать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в январе 2025: точные даты, время начала и прогноз ученых

      Магнитные бури – это не абстрактное астрономическое явление, а реальный фактор, влияющий на самочувствие миллионов людей. Для метеочувствительных, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания сердечно-сосудистой или нервной системы, дни геомагнитной активности могут стать периодом повышенного дискомфорта. Январь традиционно привлекает внимание ученых, так как после зимнего солнцестояния солнечная активность, хотя и отстает по времени, часто проявляется заметными всплесками.

    • Как украшать новогоднюю елку в год Огненной Лошади: главные приметы и правила 2026 года

      Наступающий 2026 год пройдет под покровительством Огненной Лошади – одного из самых энергичных знаков восточного календаря. Этот символ ассоциируется со стремительным движением, обновлением, силой и яркостью. В таком контексте новогодняя ель становится не просто украшением интерьера, а энергетическим центром дома, способным притягивать удачу и задавать тон всему году. Эстетика, соответствующая духу Лошади, поможет активизировать ее благоприятное влияние. Именно поэтому вопросы о том, как украсить елку в 2026 году, какие выбрать цвета и как расставить акценты по фэншуй, становятся особенно актуальными.

    • Когда ставить елку в декабре 2025: удачные дни по приметам и календарю года Огненной Лошади

      Подготовка к встрече года Огненной Лошади требует особого внимания к деталям, ведь этот знак символизирует мощную энергию огня, действие и стремление к порядку. Выбор правильного дня для установки новогодней елки – это не просто дань традиции, а осознанный ритуал. Он позволяет гармонично подготовить дом к празднику, привлечь благополучие и избежать хаотичной спешки в последние дни уходящего года. Продуманный подход создает фундамент для того, чтобы энергия стремительной и удачливой Лошади наполнила ваш дом с самого начала.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

