Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.4 комментария
Путин приехал в ашхабадский Конгресс-центр для участия в форуме мира
Президент России Владимир Путин, возложив цветы к Монументу нейтралитета Туркмении, прибыл в столичный Конгресс-центр, чтобы принять участие в международном форуме, посвященном Году мира и доверия. Российского лидера встретил туркменский президент Сердар Бердымухамедов.
Президент России Владимир Путин прибыл в Конгресс-центр Ашхабада для участия в международном форуме, посвященном Году мира и доверия, сообщает ТАСС.
Перед этим глава российского государства возложил цветы к Монументу нейтралитета Туркмении. У входа его приветствовал туркменский лидер Сердар Бердымухамедов.
Форум проходит в день 30-летия объявления Ашхабадом собственного постоянного нейтралитета и совпадает с Международным днем нейтралитета, утвержденным Генассамблеей ООН. Центральная тема пленарной сессии – «Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего».
После официальных приветствий президенты, а также другие приглашенные лидеры сделали общую фотографию в фойе Конгресс-центра и направились в Большой зал заседаний, где началась основная часть форума.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин прилетел в Ашхабад для участия в международном форуме. Президент России возложил венок к Монументу нейтралитета Туркмении.
Глава государства заявил, что нейтралитет Туркмении приносит стране и региону значительные преимущества.