Путин приехал в ашхабадский Конгресс-центр для участия в форуме мира

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин прибыл в Конгресс-центр Ашхабада для участия в международном форуме, посвященном Году мира и доверия, сообщает ТАСС.

Перед этим глава российского государства возложил цветы к Монументу нейтралитета Туркмении. У входа его приветствовал туркменский лидер Сердар Бердымухамедов.

Форум проходит в день 30-летия объявления Ашхабадом собственного постоянного нейтралитета и совпадает с Международным днем нейтралитета, утвержденным Генассамблеей ООН. Центральная тема пленарной сессии – «Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего».

После официальных приветствий президенты, а также другие приглашенные лидеры сделали общую фотографию в фойе Конгресс-центра и направились в Большой зал заседаний, где началась основная часть форума.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин прилетел в Ашхабад для участия в международном форуме. Президент России возложил венок к Монументу нейтралитета Туркмении.

Глава государства заявил, что нейтралитет Туркмении приносит стране и региону значительные преимущества.