Путин возложил венок к Монументу нейтралитета Туркмении

Tекст: Дмитрий Зубарев

Путин возложил цветы к Монументу нейтралитета Туркмении в столице страны, передает ТАСС. Церемония стала первым пунктом в насыщенной рабочей программе главы российского государства в Ашхабаде.

Визит Путина совпал с важной датой для Туркмении – тридцатилетием провозглашения постоянного нейтралитета, который был закреплен резолюцией Генассамблеи ООН. В честь этой годовщины в Ашкабаде проходит масштабный международный форум.

Одним из ключевых событий форума станет пленарное заседание «Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего», где ожидается выступление Путина. В рамках форума также запланированы сессии по вопросам международного сотрудничества, устойчивого развития и гуманитарного взаимодействия.

Помимо участия в форуме у российского президента намечены отдельные переговоры с руководителями Ирака, Ирана, Турции и Пакистана. Кремль ранее подтвердил, что эти встречи пройдут после завершения официальных мероприятий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад для участия в международном форуме. Глава государства отметил преимущества нейтралитета Туркмении для самой страны и всего региона.