Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.4 комментария
Путин возложил венок к Монументу нейтралитета Туркмении
Президент России Владимир Путин, прибывший в Ашхабад, в торжественной обстановке возложил цветы к Монументу нейтралитета Туркмении. Это протокольное мероприятие открывает насыщенную рабочую программу российского лидера.
Путин возложил цветы к Монументу нейтралитета Туркмении в столице страны, передает ТАСС. Церемония стала первым пунктом в насыщенной рабочей программе главы российского государства в Ашхабаде.
Визит Путина совпал с важной датой для Туркмении – тридцатилетием провозглашения постоянного нейтралитета, который был закреплен резолюцией Генассамблеи ООН. В честь этой годовщины в Ашкабаде проходит масштабный международный форум.
Одним из ключевых событий форума станет пленарное заседание «Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего», где ожидается выступление Путина. В рамках форума также запланированы сессии по вопросам международного сотрудничества, устойчивого развития и гуманитарного взаимодействия.
Помимо участия в форуме у российского президента намечены отдельные переговоры с руководителями Ирака, Ирана, Турции и Пакистана. Кремль ранее подтвердил, что эти встречи пройдут после завершения официальных мероприятий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад для участия в международном форуме. Глава государства отметил преимущества нейтралитета Туркмении для самой страны и всего региона.