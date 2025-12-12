Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.0 комментариев
Путин попросил Пезешкиана передать пожелания Хаменеи в Ашхабаде
В ходе переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Ашхабаде президент России Владимир Путин попросил передать пожелания здоровья и благополучия верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.
На встрече Путин заявил: «В начале беседы я хотел бы вас попросить передать самые наилучшие пожелания здоровья и благополучия лидеру Ирана духовному Хаменеи», сообщает РИА «Новости».
Напомним, в Ашхабаде стартовала серия двусторонних встреч Владимира Путина с лидерами различных стран, и первой такой встречей стал его диалог с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.
Путин встретился с иранским лидером Масудом Пезешкианом, чтобы обсудить вопросы двустороннего сотрудничества.