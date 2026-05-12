Reuters узнало об отказе Индии от российского СПГ из-за санкций

Tекст: Катерина Туманова

«Это ставит под вопрос танкер, направляющийся в Индию, поскольку переговоры о разрешенных грузах продолжаются. Эта позиция подчеркивает тонкий баланс, который третий по величине в мире импортер и потребитель нефти пытается соблюсти между обеспечением поставок энергоносителей и избеганием поставок СПГ, на которые США ввели санкции», – передает Reuters со ссылкой на источники.

Как сообщил один из источников, нежелание Индии разрешить выгрузку груза СПГ с российского завода «Портовая», находящегося под санкциями США и расположенного в Балтийском море, стало невозможным, несмотря на то, что в середине апреля в качестве пункта назначения была указана Индия.

По словам источника, судно отслеживали, несмотря на то, что документы указывали на нероссийский характер груза.

В середине апреля Reuters со ссылкой на данные LSEG о судоходстве сообщило, что танкер Kunpeng вместимостью 138 200 кубических метров направляется к терминалу импорта СПГ в Дахедже на западе Индии. По данным LSEG, сейчас судно вблизи сингапурских вод, и пункт назначения не указан.

Индия, крупнейший покупатель российской нефти, поставляемой морским путем, сообщила заместителю министра энергетики России Павлу Сорокину о своем решении не покупать СПГ, находящийся под санкциями, во время его визита 30 апреля, когда он встретился с индийскими официальными лицами, включая министра нефти и природного газа Хардипа Сингха Пури, сообщил один из источников.

Это была их вторая встреча за последние два месяца, и Сорокин может вернуться в июне для дальнейших переговоров, добавил информатор.

Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Bloomberg в апреле указывало на то, что Европа выбрала худший момент для запрета российского СПГ. При этом 10 мая Bloomberg сообщило о первом проходе катарского СПГ-танкера через Ормуз. Танкер с индийским газом успешно прошел через Ормузский пролив, а до этого Индия провела восемь судов с топливом по данному маршруту.