Путин начал встречу с президентом Ирана в Ашхабаде

Tекст: Елизавета Шишкова

Владимир Путин встретился в Ашхабаде с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, передает ТАСС. Переговоры прошли на площадке форума мира и доверия в Ашхабаде. Это одна из ряда встреч российского президента с зарубежными лидерами в рамках международного мероприятия.

В последний раз лидеры России и Ирана встречались лично в Китае, где в начале сентября состоялся саммит Шанхайской организации сотрудничества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ашхабаде стартовала серия двусторонних переговоров Владимира Путина с лидерами ряда стран, а первой встречей стала беседа с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Российские компании намерены реализовывать новые инвестиционные проекты в Туркменистане. Кроме того, Путин заявил, что Туркменистан вносит существенный вклад в укрепление международной безопасности и стабильности.