Путин начал встречу с президентом Ирана в Ашхабаде
Президент России Владимир Путин обсудил с иранским коллегой Масудом Пезешкианом ряд вопросов двустороннего сотрудничества на полях форума мира и доверия, посвященного 30-летию нейтралитета Туркмении.
Владимир Путин встретился в Ашхабаде с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, передает ТАСС. Переговоры прошли на площадке форума мира и доверия в Ашхабаде. Это одна из ряда встреч российского президента с зарубежными лидерами в рамках международного мероприятия.
В последний раз лидеры России и Ирана встречались лично в Китае, где в начале сентября состоялся саммит Шанхайской организации сотрудничества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ашхабаде стартовала серия двусторонних переговоров Владимира Путина с лидерами ряда стран, а первой встречей стала беседа с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.
Российские компании намерены реализовывать новые инвестиционные проекты в Туркменистане. Кроме того, Путин заявил, что Туркменистан вносит существенный вклад в укрепление международной безопасности и стабильности.