Путин заявил о роли Туркменистана в укреплении международной безопасности
Туркменистан вносит существенный вклад в укрепление международной безопасности и стабильности, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Международном форуме мира и доверия в Ашхабаде.
Туркменистан вносит значительный вклад в обеспечение безопасности и стабильности на международной арене, передает ТАСС. Как отметил Владимир Путин на форуме, «страна проводит взвешенный внешнеполитический курс, вносит существенный вклад в укрепление региональной и международной безопасности и стабильности».
Путин подчеркнул, что решение Туркменистана о постоянном нейтралитете, принятое 30 лет назад, стало ключевым стратегическим ориентиром для развития страны как независимого и суверенного государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад для участия в международном форуме. Президент возложил венок к Монументу нейтралитета Туркменистана. Путин отметил преимущества нейтралитета Туркменистана для самой страны и региона.