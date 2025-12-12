Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе, а в итоге Советский Союз рухнул первым.0 комментариев
Путин пообещал поддержать Туркменистан в ходе председательства в СНГ
Россия окажет содействие Туркменистану в ходе его председательства в СНГ в 2026 году, заявил президент РФ Владимир Путин.
Как заявил Владимир Путин на форуме Международного года мира и доверия, Россия окажет содействие Туркменистану во время его председательства в СНГ в 2026 году, передает РИА «Новости».
Президент России подчеркнул важность поддержки туркменских партнеров в этот период.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин прилетел в Ашхабад для участия в международном форуме. Президент России возложил венок к Монументу нейтралитета Туркмении. Путин отметил преимущества нейтралитета Туркмении для страны и всего региона.