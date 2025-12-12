Начато строительство космодрома в Сомали

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, Турция получила участок площадью 30 на 30 километров для возведения нового объекта, который позволит запускать ракеты-носители и выходить в космос, передает ТАСС. Байрактар отметил важность расположения космодрома рядом с океаном, что необходимо для безопасной эксплуатации ракет. Он подчеркнул, что подобных площадок в мире насчитывается всего 12, и теперь у Турции есть собственная площадка глобального значения.

«Теперь у Турции есть и космодром, с которого можно будет выходить в космос. Обычно космодром должен находиться недалеко от океана, чтобы эксплуатировать ракеты-носители. И в Сомали Турция располагает такой территорией площадью 30 на 30 километров. Таких площадок в мире всего 12. Государство уже приступило к строительству космодрома в Сомали», – заявил Байрактар.

Помимо этого Турция работает над созданием собственной системы глобального позиционирования. Байрактар уточнил, что новая инициатива получила название «Фергани», и в ней задействованы 130 инженеров. Турецкая GPS-система будет называться Ulug Bey в честь известного астронома, математика и просветителя Улугбека, который в XV веке создал большую обсерваторию на территории современного Самарканда.

Ранее сообщалось, что турецкие власти готовятся к началу работ по созданию космической базы на побережье Сомали площадью 900 кв. километров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция запустила в космос ракету-зонд собственного производства со стартовой площадки в Игнеаде.