    В новый план мироустройства США вошла Россия и исключена Европа
    Меркель отказалась от своего любимого жеста
    Лукашенко предложил Трампу «решить кое-какие вопросы»
    Кипр заявил об открытии визовых центров в России
    Песков: Киев пытается использовать референдум как предлог для передышки на фронте
    Дебиторская задолженность и акции Google France изъяты по решению российского суда
    Эксперт: Заявлениями о выборах Зеленский затягивает переговоры и выпрашивает перемирие
    Названо условие для согласия Бельгии на экспроприацию активов России
    Зурабишвили призвала к протестам из-за визита премьер-министра Грузии в Ашхабад
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Трамп формирует свой совет директоров многополярного мира

    Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.

    Антон Крылов Антон Крылов Гниющий Евросоюз остается ключевым политическим игроком планеты

    Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе, а в итоге Советский Союз рухнул первым.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Цинизм США может сработать на благо России

    Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.

    12 декабря 2025, 20:38 • Новости дня

    Начато строительство космодрома в Сомали

    Начато строительство космодрома в Сомали
    @ Murat Kocabas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Турецкое правительство официально начало строительство космодрома на территории Сомали в рамках своей космической программы, сообщил глава турецкой авиастроительной компании Baykar Сельчук Байрактар на форуме Take off в Стамбуле.

    По его словам, Турция получила участок площадью 30 на 30 километров для возведения нового объекта, который позволит запускать ракеты-носители и выходить в космос, передает ТАСС. Байрактар отметил важность расположения космодрома рядом с океаном, что необходимо для безопасной эксплуатации ракет. Он подчеркнул, что подобных площадок в мире насчитывается всего 12, и теперь у Турции есть собственная площадка глобального значения.

    «Теперь у Турции есть и космодром, с которого можно будет выходить в космос. Обычно космодром должен находиться недалеко от океана, чтобы эксплуатировать ракеты-носители. И в Сомали Турция располагает такой территорией площадью 30 на 30 километров. Таких площадок в мире всего 12. Государство уже приступило к строительству космодрома в Сомали», – заявил Байрактар.

    Помимо этого Турция работает над созданием собственной системы глобального позиционирования. Байрактар уточнил, что новая инициатива получила название «Фергани», и в ней задействованы 130 инженеров. Турецкая GPS-система будет называться Ulug Bey в честь известного астронома, математика и просветителя Улугбека, который в XV веке создал большую обсерваторию на территории современного Самарканда.

    Ранее сообщалось, что турецкие власти готовятся к началу работ по созданию космической базы на побережье Сомали площадью 900 кв. километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция запустила в космос ракету-зонд собственного производства со стартовой площадки в Игнеаде.

    12 декабря 2025, 14:41 • Новости дня
    Путин и Эрдоган обсудили «грандиозное жульничество» Европы
    Путин и Эрдоган обсудили «грандиозное жульничество» Европы
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    На форуме в Ашхабаде президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили возможные планы Европы по российским активам, которые пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал «грандиозным жульничеством».

    Песков заявил: «Обменялись мнениями по устремлениям европейцев устроить грандиозное жульничество с российскими активами». Такое заявление Песков сделал в рамках брифинга по итогам переговоров между Путиным и Эрдоганом, передает РИА «Новости».

    Встреча президентов России и Турции состоялась в Ашхабаде на полях форума, приуроченного к Международному году мира и доверия, Дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении. В течение 40 минут главы государств провели переговоры вместе с делегациями, после чего беседа продолжилась в узком формате.

    Напомним, Банк России потребовал взыскать убытки с Euroclear через Арбитражный суд Москвы из-за невозможности распоряжаться своими деньгами и ценными бумагами.

    Банк России заявил о намерении взыскать с Euroclear сумму заблокированных средств, стоимость ценных бумаг и размер упущенной выгоды.

    Накануне ЕС начал процедуру долгосрочного замораживания российских активов.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что Россия полностью готова к возможному военному столкновению с Европой и может ответить немедленно. Кроме того, Лавров заявил, что Россия готова ответить на любые враждебные действия Европы, включая размещение иностранных воинских контингентов на Украине и экспроприацию российских активов.

    12 декабря 2025, 00:22 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина и Эрдогана в Ашхабаде

    Кремль анонсировал встречу Путина с лидерами Турции, Ирана, Пакистана и Ирака

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России в пятницу в Туркмении примет участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, и проведет двусторонние встречи с четырьмя лидерами, включая Эрдогана и Бердымухамедова.

    Владимир Путин работает в Ашхабаде, где у него запланировано участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении, сообщает РИА «Новости».

    Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, внимание будет уделено двусторонним переговорам с рядом лидеров государств. Запланирована встреча Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    Также намечены переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и президентом Ирака Латифом Рашидом.

    Наряду с этими встречами президент России побеседует с хозяином форума, президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.

    Международный форум пройдет в честь Года мира и доверия. Этот год был объявлен на сессии Генассамблеи ООН по предложению Туркмении. Страна имеет нейтральный статус, который впервые был официально признан в 1995 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что атаки на танкеры в исключительной экономической зоне Турции свидетельствуют о тревожном обострении ситуации и не поддаются оправданию.

    12 декабря 2025, 20:11 • Видео
    Европа приняла плохое решение по деньгам России

    Евросоюз отменил принцип единогласия для того, чтобы бессрочно заморозить российские активы в ЕС и использовать их для выдачи репарационного кредита Украине. В тот же день Центробанк России обратился в суд. Чего ждать?

    9 декабря 2025, 23:53 • Новости дня
    SpaceX запустила Falcon 9 со спутниками для разведки США

    Tекст: Ольга Иванова

    Компания SpaceX вывела на орбиту очередную группу разведывательных спутников США на ракете Falcon 9, трансляция старта велась на странице компании в соцсети X (соцсеть заблокирована в России).

    Американская компания SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с группой спутников для Национального управления военно-космической разведки США, передает ТАСС.

    Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 14.16 по местному времени, что соответствует 22.16 по Москве. Первая ступень носителя Falcon 9 спустя несколько минут совершила успешное вертикальное приземление, позволяющее компании снизить расходы при последующих запусках.

    Миссия NROL-77 стала уже третьей в текущем году, проведенной SpaceX для нужд военной разведки США. Подробная информация о характеристиках и назначении спутников остается засекреченной – такие данные традиционно не разглашаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракета-носитель Falcon-9 стартовала с американского космодрома. Спутник Sentinel-6B был выведен на орбиту для изучения уровня Мирового океана за последние 30 лет. Миссия аппарата направлена на уточнение климатических данных и наблюдение за глобальными изменениями.

    Ранее многоразовый космоплан X-37B США стартовал с мыса Канаверал для тестирования лазерной связи и новой системы навигации.


    10 декабря 2025, 15:14 • Новости дня
    Четыре вспышки зафиксировали на поверхности Солнца

    Четыре вспышки зафиксировали российские ученые на поверхности Солнца

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На Солнце зафиксировали сразу четыре вспышки класса М, включая вспышку M1.5 продолжительностью 20 минут в крупнейшем комплексе пятен этого года, сообщили в Институте прикладной геофизики.

    Четыре вспышки предпоследнего класса М были зарегистрированы на Солнце 10 декабря, сообщили в Институте прикладной геофизики. Первая из них, вспышка M1.5, была зафиксирована в 02:27 мск в рентгеновском диапазоне, в группе солнечных пятен 4296 (S18W46), продолжительность явления составила 20 минут. Позднее в тот же день были зафиксированы еще три вспышки этого класса.

    Уточняется, что все четыре вспышки произошли в крупнейшем за год комплексе пятен на Солнце, который включает области 4294, 4296 и 4298. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН отметила, что данный комплекс пятен в ближайшие два-три дня выйдет в область прямых ударов по межзвездному объекту 3I/ATLAS.

    В сообщении напомнили, что солнечные вспышки по мощности рентгеновского излучения делятся на классы A, B, C, M и X, при этом переход к следующей букве увеличивает мощность в десять раз. Вспышки нередко сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которая при достижении Земли может вызывать магнитные бури.

    Напомним, в полночь понедельника в полночь понедельника на Солнце зафиксировали редкую «черную» вспышку, которая распространила облако холодного водорода почти на миллион километров.

    А уже утром понедельника произошла короткая, но мощная вспышка самого высокого класса X1.1, при этом основная часть накопленной энергии в крупнейших пятнах пока не высвобождена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые Института космических исследований РАН допустили влияние образования пятен на Солнце на геомагнитную обстановку.


    11 декабря 2025, 13:47 • Новости дня
    Лавров сообщил о запрете Турции передавать С-400 на Украину

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД России Сергей Лавров напомнил о существующих обязательствах Турции перед Москвой по использованию зенитных ракетных комплексов С-400, которые были ранее поставлены этой стране.

    По словам министра, Россия продала Турции современные системы ПВО, несмотря на недовольство стран Запада, в том числе США, передает ТАСС.

    Лавров заявил: «И Турецкая Республика владеет этими системами к неудовольствию Запада, в том числе к неудовольствию Соединенных Штатов. И Соединенные Штаты, зная об интересе Анкары к покупке истребителей F-35, обусловили поставку этих самолетов отказом Турции от противовоздушных систем С-400». Он уточнил, что обсуждение возможности передачи этих комплексов третьей стране периодически возникает в медиа-пространстве.

    Министр отметил, что накануне Евросоюз якобы предложил Турции выкупить комплексы С-400 и переправить их на Украину. Лавров подчеркнул, что подобные решения нельзя принимать без консультаций с Россией, поскольку это нарушает обязательства Турции как покупателя российского вооружения.

    Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил, что Москва предлагает Анкаре комплексное обслуживание поставленных ранее зенитных ракетных систем С-400 и готова обсуждать иные направления военно-технического сотрудничества.

    11 декабря 2025, 04:35 • Новости дня
    Ученые из лаборатории Солнца объявили о начале магнитных бурь

    Tекст: Катерина Туманова

    К Земле внезапно подошел второй выброс плазмы после декабрьской вспышки уровня X1.1, вызвав начало магнитных возмущений и яркое полярное сияние, сообщили в Telegram-канале ученые Института космических исследований РАН.

    «К планете довольно неожиданно пришел второй из двух выбросов плазмы, покинувших Солнце 7–8 декабря», – сказано в сообщении.

    Ученые отметили, что выброса плазмы ждали в течение среды. В ожидании первого выброса плазмы (особенно с учетом прогноза на довольно высокую силу связанных с ним магнитных бурь), второй выброс совершенно выпал из виду, тем более что, согласно модели, он явно уходил в сторону.

    «Час назад второе из облаков неожиданно возникло в окрестностях Земли и ударило по планете, причем довольно жестко», – отмечено в посте.

    После 1.40 мск фиксируются умеренные геомагнитные возмущения, но есть вероятность, что они усилятся до красного уровня. Ожидается, что буря не будет слишком сильной – удар пришелся по касательной к Земле, уточнили специалисты.

    «Утром станет ясно, насколько ситуация окажется серьезной по последствиям для магнитосферы и геофизической обстановки», – резюмировали эксперты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые Института космических исследований РАН допустили влияние образования пятен на Солнце на геомагнитную обстановку.

    В ночь на понедельник, 8 декабря, на Солнце зафиксировали редкую «черную» вспышку, которая распространила облако холодного водорода почти на миллион километров. Утром понедельника произошла короткая, но мощная вспышка самого высокого класса X1.1, при этом основная часть накопленной энергии в крупнейших пятнах пока не высвобождена.

    11 декабря 2025, 08:55 • Новости дня
    Стало известно о подделках долларов на финрынках Стамбула и Антальи

    Властям Турции поступили сигналы о выявлении подделок долларов старого образца

    Tекст: Мария Иванова

    В туристических районах Турции, таких как Стамбул и Анталья, участились сигналы о появлении поддельных долларов номиналом 50 и 100 старого образца, сообщил источник во властных структурах страны.

    Государственные ведомства Турции получили информацию о появлении поддельных долларов старого образца номиналом в 50 и 100 долларов на финансовых рынках Стамбула и Антальи, передает РИА «Новости».

    Сейчас ситуация находится на проверке, сообщили во властных структурах страны. Предполагается, что подделки концентрируются в туристических регионах.

    Ранее газета Turkiye отмечала увеличение жалоб на отказы принимать купюры этих номиналов именно прежнего образца. Собеседник агентства пояснил: «Есть сигналы о наличии фальшивых купюр на рынке – в основном 50- и 100-долларовых банкнот прежнего образца. Они зафиксированы в туристических регионах, в частности в Стамбуле и Анталье, сейчас информация проверяется».

    Власти Турции подчеркивают, что поводов для паники нет. В случае необходимости финансовый рынок и туристический сектор будут немедленно предупреждены о дальнейших мерах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году турецкие банки предупредили о массовом появлении поддельных долларов на рынке.

    Полиция в Стамбуле изъяла 3,6 млн поддельных евро в районах Фатих и Зейтинбурну.

    11 декабря 2025, 14:14 • Новости дня
    Ступени ракеты «Союз-21б» собрали для запуска спутников «Аист-2Т»

    Роскосмос сообщил о сборе ступеней ракеты «Союз-21б» для спутников «Аист-2Т»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На космодроме Восточный проведена сборка ступеней ракеты-носителя, предназначенной для вывода стереоспутников «Аист-2Т» и других аппаратов в космос, сообщает Роскосмос.

    Сборка боковых и центрального блоков ракеты-носителя «Союз-2.1б» для запуска двух спутников «Аист-2Т» завершена, сообщается в официальном Телеграм-канале Роскосмоса.

    По информации госкорпорации, объединенные блоки готовы к проведению пневмоиспытаний двигательных установок, а также к автономной проверке системы измерения ракеты. Первый запуск с этими космическими аппаратами, а также с дополнительными целевыми устройствами запланирован на 20 декабря.

    Спутники «Аист-2Т» разработаны для выполнения стереофотосъемки поверхности Земли. С их помощью можно создавать цифровые объемные модели рельефа местности. Ожидается, что аппараты позволят оперативно осуществлять мониторинг последствий чрезвычайных ситуаций и изменений ландшафта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 декабря с Байконура стартует заключительная миссия разгонного блока ДМ-03 с аппаратом «Электро-Л» №5.

    Ранее Главгосэкспертиза одобрила проект строительства второй очереди электроснабжения для космодрома Восточный в Амурской области.

    Напомним, в начале ноября космодром Восточный продолжил работу в штатном режиме, несмотря на отключение электроэнергии на ряде объектов.


    11 декабря 2025, 13:25 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина с Эрдоганом в Туркмении

    Песков: Путин планирует в пятницу встретиться с Эрдоганом в Туркмении

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в пятницу в Ашхабаде проведет переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Владимир Путин в пятницу в Ашхабаде примет участие в международном форуме, приуроченном к Международному году мира и доверия, передает ТАСС.

    Как сообщил пресс-секретарь президента, в рамках визита у российского лидера запланировано несколько двусторонних встреч с иностранными коллегами.

    На вопрос, намерен ли Путин встретиться с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, представитель Кремля отметил, что такая встреча действительно планируется.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин примет участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, а также Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

    12 декабря 2025, 07:46 • Новости дня
    Китай успешно запустил 16-ю группу спутников SatNet

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) успешно запустила 16-ю группу низкоорбитальных аппаратов для спутникового интернета SatNet. Об этом CASC сообщила на своей странице в социальной сети WeChat.

    Запуск 16-й группы космических аппаратов для спутникового интернета SatNet был осуществлен в 07:00 по пекинскому времени (02:00 мск) с коммерческой площадки космодрома Вэньчан, передает ТАСС. Для этой миссии использовалась двухступенчатая жидкотопливная ракета-носитель CZ-12, имеющая длину 59 метров, с возможностью вывода на орбиту до 12 тонн полезной нагрузки.

    Это уже четвертый полет CZ-12 и третий за 2025 год. Всего запуск стал 616-м для серии ракет «Чанчжэн». Система предназначена для развертывания глобальной сети спутникового интернета.

    Пекин усилил инвестиции в развитие национальной космической программы и занимается созданием различных типов спутников, включая метеорологические, навигационные и телекоммуникационные. Особое внимание уделяется технологиям, связанным с лунной программой и исследованием Марса и астероидов. Орбитальная станция КНР активно используется для международного сотрудничества.

    За 2024 год Китай осуществил 68 запусков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай запустил космический корабль «Шэньчжоу-20» с тремя тайконавтами на борту. Китай заявил о запуске новой пилотируемой миссии к орбитальной станции «Тяньгун». Экипаж «Шэньчжоу-19» в составе Цай Сюйчжэ, Сун Линдуна и Ван Хаоцзэ завершает свою миссию и вернется на Землю 29 апреля на площадку «Дунфэн».


    12 декабря 2025, 09:41 • Новости дня
    Эрдоган заявил о готовности Турции поддержать мирные инициативы по Украине

    Эрдоган сообщил о готовности Турции поддержать усилия по миру на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность поддержать дипломатические усилия по прекращению конфликта на Украине.

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности страны поддержать дипломатические усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Выступая на Международном форуме мира и доверия в Ашхабаде, он подчеркнул важность прекращения боевых действий между Россией и Украиной.

    Он отметил, что Анкара готова оказать конкретную поддержку дипломатическим инициативам, которые направлены на установление мира в рамках стамбульского процесса.

    Президент также отметил, что Анкара традиционно выстраивает отношения с Москвой и Киевом на принципах взаимоуважения и сотрудничества.

    Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о готовности организовать новые переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва выражает благодарность Анкаре за посредничество в урегулировании конфликта на Украине.

    12 декабря 2025, 14:33 • Новости дня
    Премьер Пакистана присоединился к переговорам Путина и Эрдогана

    Премьер Пакистана Шариф присоединился к переговорам Путина и Эрдогана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф около 40 минут ожидал встречи с президентом России Владимиром Путиным из-за затянувшихся переговоров главы российского государства с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

    После этого Шариф присоединился к беседе лидеров России и Турции, передает ТАСС.

    Ранее делегация России по завершении переговоров с турецкими представителями в расширенном составе отправилась на встречу с пакистанской стороной.

    В пятницу Путин провел переговоры с Эрдоганом в Ашхабаде на международном форуме, посвященном Международному году мира и доверия. После этого лидеры побеседовали тет-а-тет.

    12 декабря 2025, 17:10 • Новости дня
    Путин обсудил с Эрдоганом заморозку активов России в ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На переговорах в Ашхабаде президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган затронули тему блокировки российских активов в Евросоюзе, а также обсудили ситуацию на Южном Кавказе, в Палестине и Сирии, сообщила канцелярия турецкого лидера.

    Президент Турции Тайип Эрдоган во время переговоров с российским президентом Владимиром Путиным подробно обсудил вопрос замороженных российских активов в Евросоюзе, передает ТАСС.

    По информации канцелярии Эрдогана, лидеры также рассмотрели состояние двусторонних отношений между странами и актуальные международные вопросы.

    В ходе диалога значительное внимание уделялось усилиям по достижению мира в конфликте на Украине и поддержке мирных инициатив со стороны Турции. Эрдоган подчеркнул готовность Анкары способствовать мирному урегулированию.

    Стороны провели обмен мнениями по ситуации в Палестине, Сирии, а также по вопросам продвижения мирного процесса на Южном Кавказе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Турции обсудили двусторонние отношения на встрече в Ашхабаде. Лидеры двух стран отметили высокий уровень развития сотрудничества. На форуме в Ашхабаде президенты затронули возможные планы Европы по российским активам, которые в Кремле назвали «грандиозным жульничеством».

    12 декабря 2025, 14:47 • Новости дня
    Путин и Эрдоган завершили переговоры на форуме в Ашхабаде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом завершились в Ашхабаде.

    Встреча продолжалась почти полтора часа на полях Международного форума мира и доверия, передает ТАСС.

    Сначала президенты провели обсуждение с участием делегаций, затем продолжили общение в узком составе. Уже после завершения официальной части Путин ненадолго пообщался с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, который проводил российского лидера до выхода к кортежу.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что президенты в ходе беседы обстоятельно обменялись мнениями по «украинским делам, по региональным делам, по международным делам».

    В пятницу Путин провел переговоры с Эрдоганом в Ашхабаде на международном форуме, посвященном Международному году мира и доверия. После этого лидеры побеседовали тет-а-тет. К ним присоединился премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

    Песков ранее сообщал, что Путин и Эрдоган в ходе переговоров обсудили развитие отношений России и Турции, а также отметили отсутствие проблем в отношениях двух стран.

    12 декабря 2025, 11:57 • Новости дня
    Кремль отметил желание Турции содействовать урегулированию на Украине

    Песков: Россия приветствует желание Турции помочь урегулированию на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Россия положительно оценивает намерение Турции выступать посредником в мирных переговорах по украинскому конфликту и поддерживает подобные усилия Анкары, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что Анкара выразила готовность продолжить посреднические усилия и поддерживать процесс мирного урегулирования, что Москва оценивает положительно, передает ТАСС.

    Он отметил, что выступая на форуме, турецкий лидер Тайип Эрдоган подтвердил стремление Турции оставить за собой роль посредника и содействовать продвижению мирного процесса вокруг ситуации на Украине. Кремль, по словам пресс-секретаря, считает такое стремление конструктивным.

    Кроме того, пресс-секретарь добавил, что лидеры стран Центральной Азии, участвовавшие в Международном форуме мира и доверия в Ашхабаде, практически не обсуждали украинскую повестку в своих выступлениях.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности поддержать дипломатические усилия по прекращению конфликта на Украине.

