Володин заявил об обязанности мигрантов знать русский язык и соблюдать законы
Иностранные граждане обязаны неукоснительно соблюдать российское законодательство, владеть государственным языком и с уважением относиться к местным традициям ради сохранения единых стандартов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Володин подчеркнул отсутствие предвзятости в миграционной политике государства. По его словам, приезжие должны полностью соответствовать установленным правилам, передают «Вести».
«Мы едины во мнении – любой, кто приезжает к нам в страну, должен соблюдать законы Российской Федерации, знать язык, уважать наши традиции и культуру», – заявил спикер.
Политик отметил успешное формирование правовой основы в сфере миграции. На данный момент принято 22 закона, а депутаты внесли еще 18 соответствующих законопроектов. Специальная рабочая группа непрерывно отслеживает реализацию ключевых положений утвержденной политики, добавил парламентарий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая председатель Госдумы анонсировал аннулирование видов на жительство для неработающих мигрантов.
В конце апреля парламентарий рассказал о планах значительного увеличения госпошлин для иностранных граждан.
Ранее спикер нижней палаты парламента сообщил о расширении оснований для выдворения нарушителей за пределы России.