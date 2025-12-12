Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.3 комментария
Депутат Рады Железняк сообщил о возможной смене главы МИД Украины
Первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица может занять пост министра вместо Андрея Сибиги, об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк.
Кислица, занимающий должность первого заместителя министра иностранных дел, рассматривается основным кандидатом на пост главы ведомства. По словам Железняка, действующий министр Андрей Сибига, скорее всего, станет послом Украины в Польше, передает РИА «Новости».
Железняк уточнил, что в парламенте также ожидаются перестановки в руководстве МИД и ряд других кадровых решений. Он добавил, что на ближайшем съезде партии «Слуга народа» может быть выбран новый руководитель политической силы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский озвучил список кандидатов на пост главы своего офиса, среди которых были Денис Шмыгаль, Михаил Федоров и Кирилл Буданов (внесен в список экстремистов и террористов в России).
Андрей Ермак после увольнения сохранил не менее десяти должностей в структуре украинского правительства. В украинских СМИ сообщили о том, что Ермак подготовил документы для выезда с Украины.