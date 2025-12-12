Путин и Мирзиеев провели беседу «на ногах» перед началом форума

Путин и Мирзиеев кратко пообщались перед началом форума в Ашхабаде

Tекст: Вера Басилая

Перед началом форума в Ашхабаде, посвященного Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении, президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев провели короткую неформальную беседу, передает РИА «Новости».

Разговор между лидерами двух стран состоялся сразу после церемонии совместного фотографирования, в которой приняли участие главы всех делегаций форума.

Путин и Мирзиеев пообщались по пути в зал пленарного заседания, приобняв друг друга.

Ранее Владимир Путин прилетел в Ашхабад для участия в международном форуме.

Путин также запланировал двусторонние встречи с четырьмя лидерами, в том числе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.