    Турецкая газета возглавила борьбу с культом Зеленского на Западе
    Орбан заявил о поражении Украины и победе России
    США перебросили стратегические бомбардировщики в Норвегию
    Заслуженный учитель рассказал, какие домашние задания школьнику не сможет сделать ИИ
    Белый дом назвал место встречи Путина и Трампа
    Лавров и Рубио обсудили подготовку встречи Путина и Трампа
    Путин поблагодарил военных КНДР за героизм при освобождении Курской области
    Швейцария присоединилась к новому пакету санкций ЕС против России
    Стартап Perplexity AI предложил выкупить Chrome у Google
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Разговор непобедимых на краю мира, или Зачем нужны саммиты

    Встреча президентов России и США на Аляске – это начало длинного пути, а не завершение тех потрясений, через которые проходит сейчас человечество. И она имеет фундаментальный смысл для всех нас.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Фальшивый консерватизм и накладные бороды

    Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».

    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему против России не работают санкции и ультиматумы

    Весь этот «чайка-менеджмент», который устраивает Трамп по всему миру, врываясь в сложные и затяжные проблемы, крича, размахивая руками и столь же спешно убегая дальше, является олицетворением трансгуманистического мышления. А Россия находится по эту сторону гуманизма, а не по ту.

    12 августа 2025, 21:30 • Новости дня

    Белый дом не исключил визит Трампа в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт не исключила вероятность визита президента США Дональда Трампа в Россию.

    Комментируя на брифинге заявление Трампа о его намерении поехать в Россию, Ливитт заявила, что, возможно, «есть планы в будущем посетить Россию», передает ТАСС.

    Ранее Трамп оговорился о своем визите в Россию.

    Во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили настрой на успешное проведение предстоящего российско-американского саммита.

    Во вторник Белый дом сообщил, что двусторонний саммит президентов России и США состоится в пятницу в Анкоридже на Аляске.

    12 августа 2025, 15:48 • Новости дня
    Зеленского решили не приглашать на Аляску

    Tекст: Валерия Городецкая

    Приезд главы киевского режима Владимира Зеленского на Аляску во время проведения саммита России и США не ожидается.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники. «Ожидать его приглашения не стоит», – заявил один из собеседников агентства.

    Другой источник отметил, что Соединенные Штаты не станут препятствовать возможным позитивным результатам переговоров между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

    Напомним, Трамп не подтвердил присутствие Зеленского на встрече на Аляске.

    Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер допустил возможность участия Владимира Зеленского во встрече лидеров.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что не считает продуктивными контакты президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до саммита Россия – США.

    12 августа 2025, 12:00 • Новости дня
    Эксперт оценил прорыв российских войск у Доброполья в ДНР

    Эксперт Кнутов: Прорыв под Добропольем позволит выдавить ВСУ из Красноармейска

    Эксперт оценил прорыв российских войск у Доброполья в ДНР
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Российские войска постепенно окружают Красноармейско-Димитровскую (Покровско-Мирноградскую) агломерацию. Прорыв в районе Доброполья и потенциальное освобождение этого населенного пункта облегчит для ВС России эту задачу, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Красноармейско-Димитровская агломерация на сегодняшний день является, по сути, приоритетной для нас. Недаром совсем недавно военное руководство ВСУ говорило о том, что наиболее сложными участками сейчас как раз являются Красноармейск (Покровск), Димитров (Мирноград) и Константиновка», – объясняет военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, прорыв в районе Доброполья фактически означает огневое окружение указанной агломерации. «Если мы посмотрим на карту боевых действий, то увидим, что в районе Красноармейска наши войска продвинулись юго-западнее населенного пункта, со стороны Шевченко. При этом на севере у нас было некоторое замедление. Теперь же продвижение вновь может набрать обороты», – продолжает аналитик.

    «На этом фоне окружение агломерации напоминает уже не столько полумесяц, сколько подкову. В результате у нас появляется возможность перерезания дорог, используемых противником для обеспечения логистики и ротации. И, по сути, это уже делается. Фактически мы наблюдаем изоляцию района боевых действий», – считает спикер.

    «Более того, у нас появляется возможность вытеснить противника из агломерации. И нам не придется брать населенный пункт в лоб, что поможет нам по максимуму сохранить жизни своих военных», – указывает эксперт.

    Впрочем, еще предстоит большая работа, говорит Кнутов. «В идеале, нам необходимо перерезать еще одну крупную трассу, ведущую с юга на север, чтобы создать полное огневое окружение Красноармейско-Димитровской агломерации. Однако уже сейчас противник стоит перед выбором: либо экстренно выводить свои войска, либо остаться и погибнуть. Учитывая политику Зеленского, я склоняюсь к тому, что будет выбран второй вариант», – допускает собеседник.

    «Но даже если ВСУ начнет отступление, им придется отходить под нашим огнем. И нет практически никаких сомнений в том, что Доброполье мы освободим раньше Красноармейска. Как минимум, это физически сделать легче. В общем, если Минобороны России подтвердит этот прорыв, можно будет говорить о серьезном успехе с нашей стороны», – заключил Кнутов.

    Ранее украинское издание «Страна» сообщило, что зафиксировано продвижение российских войск восточнее Доброполья и на север от Покровска. По данным СМИ, прорыв совершен на глубину более 11 км.

    Российские силы вошли в Кучерев Яр и Золотой Колодец, где проводят накопление для дальнейших операций и закрепляются в Веселом.

    Одновременно российские подразделения продвигаются к трассе Доброполье – Краматорск, занимая Нововодяное и Петровку. Украинские источники пишут, что трасса Доброполье – Краматорск уже перерезана.

    Положение осложняется нехваткой украинских резервов и недостаточным укомплектованием новых укреплений в районе Золотого Колодца и Шахового, которые могут быть заняты российской армией. Украинские военные эксперты не исключают, что в такой ситуации «Доброполье упадет быстрее Покровска».

    Военный эксперт, автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев подчеркнул, что прорыв произошел в неожиданном для ВСУ месте, а оборона дронами украинской стороны быстро теряет эффективность при увеличении глубины наступления. По его словам, подобные атаки на нескольких участках фронта способны вызвать коллапс обороны ВСУ из-за нехватки резервов.

    Ранее сообщалось, что российские силы в районе Красноармейска продвинулись более чем на 18 километров в сторону города, что позволяет перерезать важную линию снабжения украинских войск. В районе Красноармейска бойцы ВС России с севера берут украинские подразделения в оперативное окружение, усложняя снабжение войск Киева на этом направлении.

    12 августа 2025, 19:09 • Видео
    Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

    Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    12 августа 2025, 00:10 • Новости дня
    Россия и Бразилия договорились о координации перед угрозой санкций США

    Tекст: Денис Тельманов

    Финансово-экономическое взаимодействие между Россией и Бразилией будет координироваться на фоне возможного введения ограничений со стороны США.

    Бразилия заключила с Россией меморандум об укреплении финансово-экономического сотрудничества после угрозы вторичных санкций или пошлин со стороны США, передает ТАСС. Документ предполагает установление регулярного двустороннего экономического и финансового диалога между странами.

    Как отмечается в официальном вестнике Бразилии, меморандум о взаимопонимании ориентирован на координацию аспектов взаимодействия в сфере финансов и экономики. Таким образом, стороны намерены создать постоянную платформу для обсуждения и решения экономических вопросов.

    Ранее власти США предупреждали партнеров России, включая Бразилию, о возможном применении вторичных санкций и дополнительных таможенных пошлин в случае продолжения торговых отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Бразилии готовятся к возможным ограничениям со стороны США из-за закупок российского дизельного топлива и удобрений. Президент Бразилии Лула да Силва собирается провести переговоры с лидерами Индии и Китая по координации ответа БРИКС на новые торговые пошлины США.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о содержательной беседе с президентом России Владимиром Путиным о развитии двусторонних отношений. Американская администрация приняла решение о продлении отсрочки по пошлинам против Китая еще на три месяца.

    12 августа 2025, 14:19 • Новости дня
    Журналисты показали вероятное место встречи Путина и Трампа на Аляске
    Журналисты показали вероятное место встречи Путина и Трампа на Аляске
    @ Сергей Попов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Корреспонденты посетили отель Alyeska Resort в городке Гирдвуд на Аляске, где, как пишут СМИ, может пройти встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

    Корреспондент РИА «Новости» посетил гостиницу Alyeska Resort в городке Гирдвуд на Аляске, которую западные СМИ называют возможным местом предстоящей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Отель находится в 40 минутах езды от Анкориджа, в горах неподалеку от залива Кука, рядом с небольшим аэропортом для легкомоторных самолетов.

    В настоящее время в отеле не наблюдается усиленных мер безопасности или присутствия правительственного транспорта, что могло бы указывать на подготовку к международному саммиту. Однако сотрудники гостиницы и постояльцы обсуждают слухи о «секретном, масштабном» событии, которое должно произойти в ближайшие дни. «Что-то очень важное будет происходить», – рассказал работник кафетерия, однако подробностей пока никто не раскрывает.

    Сотрудники отеля уточнили, что на восьмом этаже есть специальная зона для очень важных гостей и три президентских номера с отдельным доступом. При этом свободные места в Alyeska Resort по-прежнему доступны на ближайшие полторы недели, включая дорогие номера. В беседах между постояльцами активно обсуждается возможность проведения саммита США и России именно здесь.

    Ранее портал Alaska Landmine сообщал, что встреча Путина и Трампа может пройти в Alyeska Resort 15 августа, однако Кремль и Белый дом пока официально не подтвердили место проведения переговоров, ограничившись лишь датой и указанием штата Аляска.

    Сообщалось, что в Анкоридже для Секретной службы США арендовали жилье с шестью спальнями в преддверии встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

    США решили перекрыть небо над Анкориджем из-за этой встречи.

    В сувенирных магазинах города увеличились продажи российских матрешек, произведенных в Петропавловске-Камчатском.

    12 августа 2025, 18:44 • Новости дня
    Украинские войска подожгли траву вокруг ЗАЭС

    Губернатор Балицкий: ВСУ обстреляли территорию возле Запорожской АЭС

    Украинские войска подожгли траву вокруг ЗАЭС
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Войска Украины нанесли удар по территории около Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), в результате чего произошло возгорание сухой травы и растительности.

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об инциденте в своем Telegram-канале.

    «Противник осуществил попытку обстрела территории вблизи Запорожской АЭС. В результате произошло возгорание сухой растительности, что вызвало задымление вокруг станции. На месте работают сотрудники МЧС, ведется ликвидация очагов возгорания», – написал он.

    Ранее на ЗАЭС заявили о критической ситуации из-за обстрелов ВСУ.

    На прошлой неделе в результате артиллерийского удара по территории ЗАЭС были повреждены окна в зданиях. Директор ЗАЭС заявил о намерении уведомить МАГАТЭ об ударе ВСУ.

    12 августа 2025, 14:32 • Новости дня
    В Крыму предупредили о возможном длительном отключении мобильного интернета

    Власти Крыма предупредили о возможном длительном отключении мобильного интернета

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство внутренней политики, информации и связи Крыма уведомило о возможном длительном отключении мобильного интернета в регионе.

    Сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства. «В целях противодействия вражеским атакам и обеспечения безопасности граждан в Крыму возможно отключение мобильного интернета на длительный период», – сказано в публикации.

    При этом, как подчеркивается в сообщении, сотовая связь и услуги кабельных интернет-провайдеров продолжат функционировать в обычном режиме.

    Ранее Минцифры согласовало схему доступа к интернету при ограничениях.

    Банк России сообщал, что в июле рост наличных в обращении оказался выше обычного из-за сообщений об отключении интернета.

    12 августа 2025, 15:28 • Новости дня
    В Думу внесли законопроект о платном образовании в школах для детей иностранцев
    В Думу внесли законопроект о платном образовании в школах для детей иностранцев
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Госдуму внесли межфракционный законопроект, согласно которому иностранцы смогут получать образование в российских школах только на платной основе.

    Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента, передает РИА «Новости».

    В пояснительной записке к проекту отмечается, что предлагается внести изменения в статью 78 закона «Об образовании в Российской Федерации». Иностранные граждане смогут учиться в российских школах, а также получать дошкольное, среднее и профессиональное образование, оплачивая услуги на основании заключенных договоров.

    Законопроект также предусматривает, что проходить тестирование на знание русского языка бесплатно можно будет не более трех раз в год. Авторы инициативы указывают, что число детей мигрантов в школах растет, из-за чего ощущается нехватка мест: к 2025 году их количество превышает 900 тысяч.

    Депутаты подчеркивают, что проблема особенно остро стоит в новых микрорайонах, где формируется много первых классов и увеличивается число учащихся во вторую смену. При этом нагрузка на учителей выросла до полутора-двух ставок, что требует повышения зарплат.

    По мнению разработчиков, инициатива позволит сэкономить бюджет, повысить выплаты учителям и создать более комфортную образовательную среду. Также, по их словам, это простимулирует интерес к изучению русского языка за рубежом.

    Директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения Александр Реут ранее заявил, что введение платного обучения для детей мигрантов в российских школах противоречит Конституции страны.

    Напомним, в России находятся более 638 тыс. детей мигрантов, и примерно половина из них не посещают учебные заведения. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что к тесту на знание русского языка допустили только 335 из 1762 заявившихся детей-мигрантов, а успешно сдали его 27 человек.

    12 августа 2025, 20:18 • Новости дня
    Белый дом назвал место встречи Путина и Трампа

    Белый дом: Путин и Трамп встретятся в Анкоридже на Аляске

    Белый дом назвал место встречи Путина и Трампа
    @ DanitaDelimont/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двусторонний саммит президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа состоится в пятницу в Анкоридже на Аляске.

    Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, «в пятницу утром президент Трамп отправится через всю страну в Анкоридж на Аляске для двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным», передает РИА «Новости».

    Ранее США решили перекрыть небо над Анкориджем из-за встречи Путина и Трампа.

    Сообщалось, что в Анкоридже для Секретной службы США арендовали жилье с шестью спальнями в преддверии встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

    12 августа 2025, 00:40 • Новости дня
    В Горловке два медика погибли после атаки ВСУ на машину скорой помощи

    Приходько: ВСУ атаковали Горловку, два медика скорой погибли

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате удара по Горловке поврежден автомобиль скорой помощи, два медика погибли, еще один сотрудник и водитель получили тяжелые ранения.

    Два работника скорой помощи погибли после атаки Вооруженных сил Украины на Горловку в ДНР. По словам главы города Ивана Приходько, это случилось из-за вооруженной агрессии украинской стороны.

    «В результате украинской вооруженной агрессии погибли 2 сотрудника скорой медицинской помощи. Фельдшер и водитель в тяжелом состоянии», – написал Приходько в Telegram-канале.

    Позже он уточнил, что после атаки водитель скорой находится в тяжелом состоянии. Также получивший ранения сотрудник скорой доставлен в больницу. Автомобиль скорой помощи серьезно поврежден в результате обстрела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Нижегородской области в результате атаки дронов погиб один человек и еще двое получили ранения. В Тульской области при атаке беспилотников погибли двое, еще трое были доставлены в больницу с травмами. Село Новая Таволжанка в Белгородской области подверглось обстрелу с украинской стороны.

    12 августа 2025, 14:50 • Новости дня
    Рожин назвал последствия прорыва российских войск в районе Доброполья

    Рожин: Прорыв ВС России в районе Доброполья ставит под угрозу логистику ВСУ на Краматорском и Красноармейском участках

    Рожин назвал последствия прорыва российских войск в районе Доброполья
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Прорыв восточнее Доброполья создает для ВСУ риск выхода российских войск непосредственно к населенному пункту, а также ставит под угрозу логистику на этом участке и в районе Краматорска. Для ВС России успех открывает новые возможности в Красноармейской агломерации, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин.

    «Наши войска нащупали пробелы в обороне противника, начали заводить в тыл ДРГ, нарушив тем самым целостность фланга ВСУ. Благодаря этому маневру нам удалось просочиться более чем на десять км в глубину восточнее Доброполья», – объясняет военный аналитик Борис Рожин.

    «Это создало для противоборствующей стороны угрозу нашего выхода непосредственно к Доброполью и окружению противника в районе Шахово. Также в зоне риска оказалась трасса Доброполье – Краматорск и дороги, которые проходят через Гришино в направлении Красноармейска (Покровск)», – перечисляет спикер.

    По его мнению, если ВС России смогут накопить силы на образовавшемся выступе, для ВСУ это обернется серьезными последствиями. «Прорыв коснется не только Красноармейской агломерации, но и логистики в районе Доброполья в направлении Краматорска», – поясняет собеседник.

    «Впрочем, противник явно сейчас будет принимать контрмеры, чтобы не допустить развития самых негативных сценариев. Ведь потеря трассы Доброполье – Краматорск и дороги через Гришино будет означать для ВСУ полное обрушение логистики Красноармейской группировки, равно как и создаст трудности с логистикой непосредственно в районе Краматорска», – продолжает аналитик.

    В заключении Рожин указал, что если ВС России удастся в полной мере воспользоваться сложившимся преимуществом, то противнику придется покинуть Красноармейскую агломерацию. «Если же ВСУ не смогут защищать Доброполье, то оно окажется под нашим контролем даже раньше, чем сам Красноармейск», – резюмировал он.

    Ранее украинское издание «Страна» сообщило, что зафиксировано продвижение российских войск восточнее Доброполья и на север от Покровска. По данным СМИ, прорыв совершен на глубину более 11 км. Российские силы вошли в Кучерев Яр и Золотой Колодец, где проводят накопление для дальнейших операций и закрепляются в Веселом.

    Одновременно российские подразделения продвигаются к трассе Доброполье – Краматорск, занимая Нововодяное и Петровку. Украинские источники пишут, что трасса Доброполье – Краматорск уже перерезана.

    Положение осложняется нехваткой украинских резервов и недостаточным укомплектованием новых укреплений в районе Золотого Колодца и Шахового, которые могут быть заняты российской армией. Украинские военные эксперты не исключают, что в такой ситуации «Доброполье упадет быстрее Покровска».

    Военный эксперт, автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев подчеркнул, что прорыв произошел в неожиданном для ВСУ месте, а оборона дронами украинской стороны быстро теряет эффективность при увеличении глубины наступления. По его словам, подобные атаки на нескольких участках фронта способны вызвать коллапс обороны ВСУ из-за нехватки резервов.

    Ранее сообщалось, что российские силы в районе Красноармейска продвинулись более чем на 18 километров в сторону города, что позволяет перерезать важную линию снабжения украинских войск. В районе Красноармейска бойцы ВС России с севера берут украинские подразделения в оперативное окружение, усложняя снабжение войск Киева на этом направлении.

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как ВС России удалось достичь успехов в районе Доброполья и какое значение имеет происходящее для хода всей СВО.

    12 августа 2025, 17:46 • Новости дня
    Зеленский: Путин и Трамп не примут решения по Украине на Аляске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча президентов России и США на Аляске не приведет к каким-либо решениям по ситуации на Украине, так как представители Киева не будут участвовать в переговорах.

    По его мнению, встреча Путина и Трампа будет иметь значение только для двусторонних отношений Москвы и Вашингтона, пишет издание «Страна».

    «Верю, что президент США это понимает», – заявил Зеленский.

    Он также заявил, что обсуждается организация трехсторонней встречи с участием лидеров России, США и Украины.

    Напомним, Зеленского решили не приглашать на Аляску.

    Ранее корреспонденты посетили отель Alyeska Resort в городке Гирдвуд на Аляске, где, как пишут СМИ, может пройти встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

    12 августа 2025, 17:54 • Новости дня
    Путин заявил об устойчивости федерального бюджета России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ситуация с федеральным бюджетом России остается стабильной, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    «Что касается федерального бюджета, то ситуация здесь устойчивая», – подчеркнул глава государства, передает ТАСС.

    Ранее Путин призвал учитывать обстановку на мировых рынках при составлении бюджета. Также он спрогнозировал снижение инфляции к концу года.

    12 августа 2025, 00:33 • Новости дня
    Стало известно о фальсификации данных генштабом ВСУ по Бессаловке

    Генштаб ВСУ предоставил искаженную информацию о ситуации в Бессаловке

    Tекст: Денис Тельманов

    В силовых структурах России сообщили, что украинский генштаб распространил непроверенные сведения о контроле над Бессаловкой, не подкрепив их доказательствами.

    Генеральный штаб украинской армии опубликовал искаженную информацию о якобы занятии населенного пункта Бессаловка, сообщает ТАСС.

    В российских силовых структурах подчеркнули, что доказательства захвата этого населенного пункта украинской стороной так и не были предоставлены.

    «Огромные потери, трудности с пополнением и неспособность изменить ситуацию на фронте заставляют командование ВСУ искать этому оправдания и выдумывать »перемоги« из ничего. Вчера на официальной странице генштаба ВСУ появилась информация, что ВСУ заняли населенный пункт Бессаловка в Сумской области», – сообщил собеседник агентства.

    Он также отметил, что публикация вызвала резкую критику со стороны депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, которая публично обвинила украинский генштаб во введении общественности в заблуждение. По ее словам, заявление о «восстановлении контроля» не было логичным, поскольку ранее не сообщалось о потере Бессаловки.

    Ранее, 7 июля, Минобороны России информировало о том, что подразделения Северной группировки российских войск освободили населенный пункт Бессаловка в Сумской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли комплексный удар по району сосредоточения механизированного батальона Вооруженных сил Украины в Сумской области.

    Авиация ВКС России наносила удары по вскрытым районам сосредоточения украинских войск на всем участке фронта в Сумской области.

    Украинские военные подразделения под видом эвакуации раненых направляются на штурм населенных пунктов, которые уже контролируются российской армией.

    12 августа 2025, 02:15 • Новости дня
    Эксперт связал выбор Аляски с интересом Трампа к Арктике

    Эксперт Фадеев назвал Арктику ключевой темой встречи Путина и Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Проведение переговоров между Путиным и Трампом на Аляске отражает стратегические интересы США к освоению Арктики и использованию российского опыта в регионе.

    Выбор Аляски для саммита президентов России и США демонстрирует интерес Дональда Трампа к освоению арктических территорий, заявил профессор Алексей Фадеев из Высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского политехнического университета, передает ТАСС.

    По его мнению, этот выбор может быть связан с планами США по приобретению Гренландии, идеей присоединения Канады и интересом к российскому опыту в логистике и инфраструктуре Арктики.

    Эксперт подчеркнул, что Арктика остается перспективной экономической зоной для международного сотрудничества, в том числе по освоению углеводородов и развитию логистических проектов.

    Он напомнил, что Россия и США уже имели опыт успешного взаимодействия в регионе – соглашения между «Роснефтью», ExxonMobil и General Electric в 2012 году привели к открытию месторождения «Победа» в Карском море, однако после 2014 года совместная работа была заморожена из-за политических разногласий.

    Фадеев также отметил, что у стран есть потенциал для совместного развития Северного морского пути, возвращения к идее Северного воздушного моста и сотрудничества в области биоресурсов, аквакультур и экологии.

    «Россия всегда была открыта для сотрудничества с международными партнерами. И Арктика – именно та территория, где сотрудничество может быть максимально эффективным», – подчеркнул эксперт. Он добавил, что обе державы несут особую ответственность за охрану арктической экосистемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, воздушное пространство над Анкориджем будет закрыто в радиусе почти 50 км из-за встречи президентов России и США. Дональд Трамп сообщил о намерении проинформировать Владимира Зеленского и европейских лидеров о результатах переговоров с Владимиром Путиным. Президент США отметил, что встреча с российским лидером на Аляске будет предварительной.

    11 августа 2025, 23:02 • Новости дня
    США решили перекрыть небо над Анкориджем из-за встречи Путина и Трампа

    Власти США решили перекрыть небо над Анкориджем из-за встречи Путина и Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Воздушное пространство над Анкориджем будет полностью закрыто на один день в радиусе почти 50 км из-за встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, следует из опубликованного уведомления Федерального управления гражданской авиации (FAA) США.

    Авиавласти США перекроют воздушное пространство над Анкориджем на Аляске 15 августа, когда в этом штате пройдет встреча президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, передает РИА «Новости». Об этом говорится в официальном сообщении Федерального управления гражданской авиации (FAA) страны.

    Согласно опубликованному уведомлению FAA, запрет на полеты будет действовать в радиусе 48,3 километра от города и на высоте до 5,5 тыс. метров. Ограничения вводятся на один день – в пятницу, 15 августа, когда ожидается приезд лидеров двух стран.

    Дональд Трамп оказал давление на свою команду с требованием как можно скорее организовать встречу с Владимиром Путиным.

    Между тем, в Анкоридже на Аляске перед саммитом Путина и Трампа вырос спрос на матрешки.

    Губернатор штата Аляска Майк Данливи поприветствовал грядущий саммит лидеров России и США.

    Политолог Федор Лукьянов отметил, что выбор Аляски подчеркивает исключительность формата «один на один» без посредников.

