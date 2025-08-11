Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).7 комментариев
Трамп оговорился о своем визите в Россию
Президент США Дональд Трамп объявил о намерении отправиться в Россию в пятницу и провести встречу с президентом Владимиром Путиным. Судя по всему, президент США оговорился, так как переговоры лидеров России и США запланированы на территории Соединенных Штатов – они пройдут на Аляске.
Об этом Трамп сообщил на пресс-конференции, посвященной мерам по обеспечению безопасности в Вашингтоне, передает РИА «Новости». «Я увижусь с Путиным. В пятницу еду в Россию. Мне не нравится быть здесь (в Вашингтоне) и говорить о том, как здесь небезопасно, грязно и отвратительно. Эта некогда прекрасная столица была исписана граффити на стенах», – заявил он.
Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил место встречи российского и американского президентов для переговоров по украинскому конфликту на Аляске.
На Аляске перед встречей Путина и Трампа начали продавать матрешки.