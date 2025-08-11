  • Новость часаРоссийские войска освободили Луначарское в ДНР
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему против России не работают санкции и ультиматумы

    Весь этот «чайка-менеджмент», который устраивает Трамп по всему миру, врываясь в сложные и затяжные проблемы, крича, размахивая руками и столь же спешно убегая дальше, является олицетворением трансгуманистического мышления. А Россия находится по эту сторону гуманизма, а не по ту.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Обмен суверенитета на мечту приводит к разрухе

    Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).

    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Конституция Украины и реальность противоречат друг другу

    Зеленский (выпускник юрфака, на минуточку) действует по очень простому принципу: если вам не нравится Конституция, то ее можно выкинуть куда подальше – кроме тех страниц, которые еще могут пригодиться для отмазок.

    11 августа 2025, 12:36 • Новости дня

    На Аляске перед встречей Путина и Трампа начали продавать матрешки

    На Аляске в Анкоридже перед саммитом Путина и Трампа вырос спрос на матрешки

    Tекст: Вера Басилая

    В сувенирных магазинах Анкориджа в преддверии встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа заметно увеличились продажи российских матрешек, произведенных в Петропавловске-Камчатском.

    В Анкоридже, крупнейшем городе Аляски, в преддверии встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа вырос спрос на матрешки, передает РИА «Новости».

    Продавец одной из сувенирных лавок рассказал, что ежедневно продается по 20–30 таких деревянных игрушек, которые были изготовлены в Петропавловске-Камчатском. Он отметил, что с удовольствием съездил бы в Россию, но не успел получить визу, а затем отношения между странами ухудшились.

    Среди покупателей особенно выделяются местные жители с русскими корнями. Алексей, живущий на Аляске уже в седьмом поколении, рассказал, что русское сообщество в регионе с нетерпением ожидает визита российского президента. По словам Алексея, его прадедушка и прабабушка до сих пор говорят по-русски, а во дворе их дома висят два флага – российский и американский.

    Продавец также обратил внимание, что большинство других сувениров в магазине произведены в Китае, тогда как русские матрешки выделяются своим происхождением. Отец Алексея, несмотря на слабое знание русского языка, следит за новостями и ждет предстоящего саммита.

    Ранее в Кремле подтвердили место встречи Путина и Трампа по вопросам Украины на Аляске.

    Губернатор штата Аляска Майк Данливи поприветствовал грядущий саммит лидеров России и США.

    Политолог Федор Лукьянов отметил, что выбор Аляски подчеркивает исключительность формата «один на один» без посредников.

    9 августа 2025, 02:15 • Новости дня
    В Кремле подтвердили место встречи Путина и Трампа по Украине на Аляске
    В Кремле подтвердили место встречи Путина и Трампа по Украине на Аляске
    @ ALEXANDER NEMENOV/POOL/EPA/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил место встречи российского и американского президентов для переговоров по украинскому конфликту на Аляске.

    «Американская сторона только что объявила о достигнутой договоренности организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа, в пятницу, на Аляске. Россия и США – близкие соседи, граничат друг с другом», приводит его слова ТАСС.

    Ушаков отметил, что предложение о переговорах на Аляске для обеих сторон логично, так как делегации из России достаточно перелететь через Берингов пролив и оказаться на Аляске, где будет проведен «столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран».

    Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США на пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта и территориальном споре, допустив возможность обмена территориями в интересах сторон.

    Чуть ранее Трамп после трехсторонней встречи в Белом доме с представителями Армении и Азербайджана заявил, что место встречи с российским коллегой Путиным будет названо очень скоро и отверг определение этих переговоров как последнего шанса разрешить конфликт на Украине.

    9 августа 2025, 05:20 • Новости дня
    Губернатор Аляски отреагировал на будущую встречу Путина и Трампа

    Губернатор Аляски поприветствовал будущую встречу Путина и Трампа

    Губернатор Аляски отреагировал на будущую встречу Путина и Трампа
    @ REUTERS/Yereth Rosen/FIle Photo

    Tекст: Ирма Каплан

    Губернатор штата Аляска Майк Данливи поприветствовал грядущий саммит лидеров России и США, отметив, что он состоится в великом штате и самом стратегически важном месте в мире.

    «Приветствую предстоящую встречу президента Дональда Трампа и президента России Путина, которая состоится здесь, в великом штате Аляска. Аляска – это самое стратегически важное место в мире, расположенное на стыке Северной Америки и Азии, с Арктикой на севере и Тихим океаном на юге. Россия находится всего в двух милях (3,2 км) от Аляски, и ни одно другое место не играет более важной роли в нашей национальной обороне, энергетической безопасности и лидерстве в Арктике», – написал губернатор в соцсети Х.

    Данливи отметил, что происходящее в Арктике и Тихом океане напрямую влияет на Аляску и быстрее, чем на остальную часть страны.

    «Вполне уместно, что здесь проходят обсуждения мирового значения. На протяжении веков Аляска была мостом между странами, и сегодня мы остаемся воротами для дипломатии, торговли и обеспечения безопасности в одном из самых важных регионов на земле», – добавил он.

    Губернатор выразил уверенность, что за переговорами двух политиков будет наблюдать весь мир, и Аляска готова принять у себя эту историческую встречу.

    Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США на пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта и территориальном споре, допустив возможность обмена территориями в интересах сторон.

    Также Трамп заявил, что Зеленскому придется «кое-что подписать» ради мира на Украине. В Кремле встречу Путина и Трампа на Аляске подтвердили.

    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    9 августа 2025, 16:46 • Новости дня
    Дмитриев обратил внимание на символизм даты встречи Путина и Трампа

    Глава РФПИ Дмитриев: Встреча Путина и Трампа назначена на Успение Богородицы

    Дмитриев обратил внимание на символизм даты встречи Путина и Трампа
    @ Mehmet Eser/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев обратил внимание на совпадение даты планируемого саммита президентов России и США с Успением Богородицы, которое в США отмечают 15 августа.

    По словам Дмитриева, встреча пройдет 15 августа, когда в Америке православные отмечают окончание земной жизни Пресвятой Богородицы (Успение Богородицы). В Русской православной церкви этот праздник празднуется 28 августа, передает ТАСС.

    «Какой бы ни была ваша вера, этот праздник направлен на милосердие и примирение, – выбирайте диалог, выбирайте мир», – написал Дмитриев в X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее в Кремле подтвердили место встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

    Губернатор штата Аляска Майк Данливи поприветствовал проведение саммита между лидерами России и США.

    Политолог Федор Лукьянов отметил, что выбор Аляски подчеркивает исключительность формата «один на один» без посредников.

    10 августа 2025, 17:45 • Новости дня
    Вэнс сообщил о планах США отказаться от финансирования конфликта на Украине
    Вэнс сообщил о планах США отказаться от финансирования конфликта на Украине
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон намерен прекратить финансирование конфликта на Украине, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

    В беседе с Fox News он подчеркнул, что президент Дональд Трамп и его администрация хотят добиться мирного урегулирования, а «американцы устали продолжать тратить свои деньги, свои налоги, на этот конфликт», передает ТАСС.

    По словам Вэнса, Вашингтон не будет возражать, если европейские страны будут закупать американское оружие для передачи Украине, однако сами США не намерены финансировать поставки.

    Вэнс также отметил, что, по мнению Трампа, шансы на успех переговоров по Украине неочевидны, однако попытка урегулирования заслуживает поддержки. «Президент сказал мне сегодня: «Может быть, это сработает. Может быть, нет. Но попробовать стоит», – заявил вице-президент.

    Он уточнил, что США в урегулировании конфликта будут исходить из нынешней линии соприкосновения, стремясь достичь решения, с которым смогут жить и Россия, и украинцы. Он добавил, что не считает продуктивными контакты президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до саммита Россия – США.

    Вэнс также назвал предстоящую встречу Путина и Трампа «прорывом американской дипломатии».

    Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков Ушаков подтвердил место встречи российского и американского президентов для переговоров по украинскому конфликту на Аляске. Он сообщил, что долгосрочное урегулирование украинского конфликта станет основной темой саммита.

    9 августа 2025, 18:11 • Новости дня
    Посол России объяснил, почему встреча Путина и Трампа не пройдет в Италии

    Посол Парамонов: Саммит Путина и Трампа не пройдет в Италии из-за русофобии

    Посол России объяснил, почему встреча Путина и Трампа не пройдет в Италии
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не пройдет в Италии по причине русофобии правящего класса страны, заявил посол России в республике Алексей Парамонов.

    По словам Парамонова, Италия имела все возможности принять лидеров, учитывая положительное отношение населения к России и опыт в организации крупных международных мероприятий. Парамонов отметил, что подобный саммит мог бы значительно поднять авторитет Италии на мировой арене, передает ТАСС.

    «Что же помешало? Увы, все та же русофобия правящего класса, политическая близорукость и однобокая, ущербная внешнеполитическая линия», – заявил Парамонов.

    Он раскритиковал курс итальянских властей, сформированный еще при Марио Драги, за конфронтацию с Москвой и отказ от диалога.

    Ранее американский телеканал Fox News называл Рим возможной площадкой для встречи, однако информированный источник опроверг возможность проведения саммита в Европе.

    Ранее в Кремле подтвердили место встречи Владимира Путина и Дональда Трампа по вопросу Украины на Аляске.

    Губернатор штата Аляска Майк Данливи поприветствовал предстоящий саммит лидеров России и США.

    Политолог Федор Лукьянов отметил, что выбор Аляски подчеркивает исключительность формата «один на один» без посредников.

    9 августа 2025, 15:52 • Новости дня
    El Mundo: Европа испугалась встречи Путина и Трампа на Аляске

    El Mundo: Евросоюз обеспокоился возможной встречей Путина и Трампа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Отсутствие Евросоюза в переговорах по урегулированию украинского конфликта вызвало тревогу среди европейских политиков, сообщает El Mundo.

    Европейский союз вновь не участвует в переговорах по украинскому урегулированию, передает РИА «Новости». Газета El Mundo отмечает обеспокоенность Европы и Киева возможностью сближения между Трампом и Путиным.

    Европейские политики опасаются, что такой альянс может привести к навязыванию Зеленскому соглашения, невыгодного для Киева.

    В публикации отмечается: «Европейский союз вновь остался за бортом переговорного процесса. Европа и Украина давно обеспокоены возможностью того, что Трамп, который выразил симпатию к некоторым условиям России, может объединиться с Путиным, чтобы вынудить Зеленского пойти на соглашение, которое будет крайне невыгодным для Киева».

    По мнению испанских журналистов, Евросоюз оказался на периферии дипломатических усилий, связанных с конфликтом на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, решение провести встречу президентов России и США на Аляске выглядит неожиданным и символизирует готовность лидеров к нестандартным шагам.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предупредил о риске провокаций и дезинформации со стороны третьих государств перед этой встречей.

    Встреча Путина и Трампа рассматривается как событие, способное дать старт новым шагам по прекращению боевых действий на Украине.

    9 августа 2025, 11:26 • Новости дня
    Лукьянов: Выбор Аляски подчеркивает формат переговоров России и США «один на один»
    Лукьянов: Выбор Аляски подчеркивает формат переговоров России и США «один на один»
    @ Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Выбор Аляски в качестве площадки для переговоров России и США подчеркивает исключительность формата «один на один» без участия посредников или третьих стран, отметил политолог Федор Лукьянов.

    Политолог Лукьянов обратил внимание на символическую значимость проведения переговоров России и США именно на Аляске, об этом он написал в своем Telegram-канале.

    Эксперт подчеркнул, что Аляска остается единственной территорией соседства двух стран, находящейся вдали от Европы и Китая, то есть без влияния третьих сторон.

    «Точка, удаленная от «третьих сторон», – Китай не рядом, а Европа вообще максимально далеко. То есть, по сути, одна на одну (Россия и Америка), точнее один на один, остальной мир завороженно смотрит из зала на сцену», – отметил он.

    «Символический смысл как раз в отсутствии посредников, гранды, мол, сами решают», – добавил эксперт.

    По мнению Лукьянова, выбор такого места подчеркивает формат диалога «один на один». Он отметил, что такой антураж удовлетворяет статусные амбиции собеседников и свидетельствует о серьезности намерений.

    «В общем, антураж удовлетворяет статусные амбиции собеседников и предполагает серьезность намерений. Гарантий успеха это, понятное дело, не дает, но и на имитацию не похоже», – заметил Лукьянов.

    Американские СМИ допускали возможность участия Зеленского в переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые запланированы на Аляске.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что долгосрочное урегулирование украинского конфликта станет основной темой саммита Путина и Трампа.

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность, что судьбу урегулирования украинского конфликта могут решить без участия Киева на предстоящем саммите России и США на Аляске.

    9 августа 2025, 19:16 • Новости дня
    WSJ: ЕС и Киев разработали свой план по завершению конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства и Киев подготовили собственный вариант предложения по урегулированию конфликта на Украине к ожидаемым переговорам между российским президентом Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

    Европейские страны и власти в Киеве подготовили собственное предложение по урегулированию конфликта на Украине к будущим переговорам президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, передает ТАСС.

    В статье The Wall Street Journal отмечается, что в разработке плана участвовали правительства Британии, Германии и Франции.

    Как отмечают источники издания, главной задачей было выработать «общую красную линию» вместе с Киевом для потенциальных переговоров.

    Ранее СМИ писали, что Европа испугалась возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

    Сообщалось, что в Британии собираются провести экстренный саммит с участием европейских, американских и украинских представителей перед переговорами Путина и Трампа по украинскому конфликту.

    Сенатор Григорий Карасин обвинил Евросоюз в попытках препятствовать урегулированию ситуации на Украине.

    Политолог Андрей Быстрицкий назвал решение Путина и Трампа встретиться на Аляске тупиковой ситуацией для Евросоюза.

    10 августа 2025, 18:30 • Новости дня
    Каллас созвала экстренное совещание глав МИД ЕС из-за саммита Россия – США

    Reuters: Каллас созвала экстренное совещание глав МИД ЕС из-за саммита Россия – США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о созыве экстренного совещания министров иностранных дел стран Евросоюза 11 августа, пишет Reuters.

    В интервью Reuters Каллас сообщила, что встреча пройдет на фоне подготовки саммита Россия – США, посвященного ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Каллас подчеркнула, что «любая сделка между США и Россией должна включать ЕС и Украину».

    Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков Ушаков подтвердил встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Он сообщил, что долгосрочное урегулирование украинского конфликта станет основной темой саммита.

    Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер допустил возможность участия Владимира Зеленского во встрече президентов России и США. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что не считает продуктивными контакты президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до саммита Россия – США.

    10 августа 2025, 01:34 • Новости дня
    NBC News не исключил приглашения Белым домом Зеленского на Аляску

    NBC News: В Белом доме обсуждают возможность пригласить Зеленского на Аляску

    NBC News не исключил приглашения Белым домом Зеленского на Аляску
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские чиновники заявили, что в Белом доме обсуждается возможность приглашения Владимира Зеленского на Аляску, сообщает NBC News.

    «Это обсуждается», – приводит слова одного из чиновников РИА «Новости» со ссылкой на NBC News.

    По информации телеканала, окончательного решения о визите Зеленского пока не принято. Неизвестно, будет ли украинский президент присутствовать на Аляске во время встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

    Источник добавил, что Трамп открыт к трехстороннему саммиту. Указывается, что «сейчас Белый дом сосредоточен на планировании двусторонней встречи, о которой попросил президент Путин».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, саммит с участием президента России Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа состоится 15 августа на Аляске. Трамп заверил, что никаких условий для переговоров с Путиным не существует, и нет требования о его предварительной встрече с Зеленским.

    9 августа 2025, 11:16 • Новости дня
    Во Франции заявили о смятении из-за встречи Путина и Трампа

    Филиппо заявил о смятении сторонников украинского конфликта

    Во Франции заявили о смятении из-за встречи Путина и Трампа
    @ Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер «Патриотов» Флориан Филиппо отметил растерянность сторонников эскалации на Украине после новостей о встрече президентов России и США.

    Новость о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа вызвала острую реакцию у сторонников продолжения конфликта на Украине.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал состояние западных ястребов и неоконсерваторов «полным смятением».

    «Ястребы (и настоящие), поджигатели войны, неоконсерваторы и евро-гегемоны сегодня утром в полном смятении!» – заявил Филиппо в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Политик также обратился к французским властям с призывом прекратить финансовую и военную поддержку Украины и присоединиться к усилиям по достижению мира. Филиппо неоднократно подвергал критике политику Парижа на украинском направлении и подчеркивал необходимость мирного урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность возможным обсуждением урегулирования украинского конфликта без участия Киева на саммите России и США на Аляске.

    Американские СМИ указали на возможность участия Зеленского в переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что темой саммита станет долгосрочное урегулирование украинского конфликта.

    9 августа 2025, 15:36 • Новости дня
    Карасин объяснил нервозную реакцию ЕС на встречу Путина и Трампа

    Сенатор Карасин обвинил ЕС в попытках помешать урегулированию кризиса на Украине

    Карасин объяснил нервозную реакцию ЕС на встречу Путина и Трампа
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Нервозная реакция Брюсселя на предстоящий саммит лидеров России и США в августе указывает на готовность ЕС вмешиваться в процесс урегулирования кризиса на Украине, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

    Евросоюз попытается усилить конфликт на Украине и помешать урегулированию ситуации, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале.

    Карасин отметил, что особую нервозность в Брюсселе вызвала запланированная на 15 августа встреча лидеров России и США на Аляске. По его словам, реакция ЕС показала, «насколько глубоко Европа погрузилась в безотчетную русофобию».

    По его мнению, в ближайшие дни столкнутся различные подходы к урегулированию кризиса на Украине: одни будут направлены на поиск решения, а другие – на его усугубление.

    Карасин также подчеркнул, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте активно используют антироссийскую риторику, чтобы подчеркивать разрыв отношений с Москвой.

    Ранее в Кремле подтвердили место встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа по вопросу Украины на Аляске.

    Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что основной темой переговоров станет долгосрочное урегулирование украинского конфликта.

    Перед встречей Путина и Трампа на Аляске в Британии запланировали экстренный саммит с участием европейских, украинских и американских представителей.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предупредил о рисках провокаций и дезинформации со стороны третьих стран перед саммитом.

    Политолог отметил тупиковую ситуацию для Евросоюза после принятого решения о встрече Путина и Трампа.

    9 августа 2025, 06:08 • Новости дня
    WSJ: Администрация Байдена пыталась выдворить из США Овечкина и других хоккеистов

    WSJ: Администрация Байдена пыталась выдворить из США хоккеиста Овечкина

    Tекст: Ирма Каплан

    В 2024 году администрация президента СЩА Джо Байдена рассматривала варианты выдворения из страны российских хоккеистов, в том числе Александра Овечкина, чтобы оказать давление на Россию при обмене заключенными, пишет WSJ.

    По данным издания, советник экс-президента США Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан искал пути давления на Кремль.

    «Салливан рассматривал возможность наказать (российского президента Владимира) Путина, выдворив российских хоккеистов, играющих в США, включая Александра Овечкина, который стремился превзойти рекорд Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    В итоге от этой затеи Салливан отказался, но до последнего разрабатывал варианты  давления на Москву при обмене заключенными.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, при прежней администрации США отношения Москвы и Вашингтона пережили беспрецедентное ухудшение, поэтому долгое отсутствие встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой  Дональдом Трампом неудивительно, отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.


    11 августа 2025, 04:05 • Новости дня
    Северо-Балтийская восьмерка поддержала инициативу США по Украине
    Северо-Балтийская восьмерка поддержала инициативу США по Украине
    @ Jens Buttner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Северо-Балтийская восьмерка (NB8) заявила о готовности содействовать дипломатическому урегулированию украинского конфликта и поддержала инициативу США.

    Северо-Балтийская восьмерка, в которую входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония, опубликовала совместное заявление, передает РИА «Новости».

    В нем страны NB8 выразили поддержку инициативе США, направленной на прекращение конфликта на Украине и достижение устойчивого мира в регионе, «который обеспечит безопасность Украины и стабильность Европы».

    NB8 выразила готовность «внести свой дипломатический вклад в эту работу». При этом страны собираются продолжить «существенную военную и финансовую поддержку Украины».

    Дополнительно NB8 заявила о намерении продолжить применение и поддержку ограничительных мер в отношении России, связанных с конфликтом на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы МИД стран Евросоюза планируют провести совещание в понедельник для обсуждения предстоящего саммита Вашингтона и Москвы. Глава внешнеполитического ведомства объединения Кая Каллас заявила, что любая сделка между Россией и США должна учитывать позиции Киева и Брюсселя.

    11 августа 2025, 11:59 • Новости дня
    Москва заявила о достигнутом отрезвляющем эффекте для Запада

    Рябков: Выход из моратория на РСМД имел отрезвляющий эффект для Запада

    Москва заявила о достигнутом отрезвляющем эффекте для Запада
    @ Мобильный репортер/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    Решение России прекратить соблюдать мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) вызвало заметную реакцию на Западе, оказав на иностранных партнеров отрезвляющее влияние, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Рябков в интервью телеканалу «Россия-1» отметил, что сигнал о выходе России из моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности был воспринят Западом и оказал на него отрезвляющее воздействие, передает РИА «Новости».

    Он сообщил, что у российской стороны имеются достоверные источники, подтверждающие достижение желаемого результата и наличие необходимого эффекта.

    Рябков заявил, что Россия будет действовать на упреждение в сфере РСМД для гарантии своей безопасности. По его словам, Россия никогда не смирится с методами давления, шантажа и диктата, применяемыми оппонентами. Он отметил, что действия в военной сфере, включая вопросы ракет средней и меньшей дальности, продиктованы исключительно заботой о надежной защите страны.

    Дипломат подчеркнул, что Россия не идет на эскалацию первой, но готова предвосхищать шаги потенциальных противников, когда это необходимо для обеспечения безопасности. Рябков добавил, что если ответные меры приводят к нарастанию напряженности, это рассматривается как вынужденная реакция на политику Запада.

    Ранее МИД России объявил об отказе от моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

    Рябков заявил, что сохраняется риск глобального ядерного конфликта.

    Также Рябков заявил, что мораторий касается только развертывания ракет, при этом их разработка и создание в России не прекращались.

