Весь этот «чайка-менеджмент», который устраивает Трамп по всему миру, врываясь в сложные и затяжные проблемы, крича, размахивая руками и столь же спешно убегая дальше, является олицетворением трансгуманистического мышления. А Россия находится по эту сторону гуманизма, а не по ту.0 комментариев
На Аляске перед встречей Путина и Трампа начали продавать матрешки
На Аляске в Анкоридже перед саммитом Путина и Трампа вырос спрос на матрешки
В сувенирных магазинах Анкориджа в преддверии встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа заметно увеличились продажи российских матрешек, произведенных в Петропавловске-Камчатском.
В Анкоридже, крупнейшем городе Аляски, в преддверии встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа вырос спрос на матрешки, передает РИА «Новости».
Продавец одной из сувенирных лавок рассказал, что ежедневно продается по 20–30 таких деревянных игрушек, которые были изготовлены в Петропавловске-Камчатском. Он отметил, что с удовольствием съездил бы в Россию, но не успел получить визу, а затем отношения между странами ухудшились.
Среди покупателей особенно выделяются местные жители с русскими корнями. Алексей, живущий на Аляске уже в седьмом поколении, рассказал, что русское сообщество в регионе с нетерпением ожидает визита российского президента. По словам Алексея, его прадедушка и прабабушка до сих пор говорят по-русски, а во дворе их дома висят два флага – российский и американский.
Продавец также обратил внимание, что большинство других сувениров в магазине произведены в Китае, тогда как русские матрешки выделяются своим происхождением. Отец Алексея, несмотря на слабое знание русского языка, следит за новостями и ждет предстоящего саммита.
Ранее в Кремле подтвердили место встречи Путина и Трампа по вопросам Украины на Аляске.
Губернатор штата Аляска Майк Данливи поприветствовал грядущий саммит лидеров России и США.
Политолог Федор Лукьянов отметил, что выбор Аляски подчеркивает исключительность формата «один на один» без посредников.