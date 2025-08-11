На Аляске перед встречей Путина и Трампа начали продавать матрешки

На Аляске в Анкоридже перед саммитом Путина и Трампа вырос спрос на матрешки

Tекст: Вера Басилая

В Анкоридже, крупнейшем городе Аляски, в преддверии встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа вырос спрос на матрешки, передает РИА «Новости».

Продавец одной из сувенирных лавок рассказал, что ежедневно продается по 20–30 таких деревянных игрушек, которые были изготовлены в Петропавловске-Камчатском. Он отметил, что с удовольствием съездил бы в Россию, но не успел получить визу, а затем отношения между странами ухудшились.

Среди покупателей особенно выделяются местные жители с русскими корнями. Алексей, живущий на Аляске уже в седьмом поколении, рассказал, что русское сообщество в регионе с нетерпением ожидает визита российского президента. По словам Алексея, его прадедушка и прабабушка до сих пор говорят по-русски, а во дворе их дома висят два флага – российский и американский.

Продавец также обратил внимание, что большинство других сувениров в магазине произведены в Китае, тогда как русские матрешки выделяются своим происхождением. Отец Алексея, несмотря на слабое знание русского языка, следит за новостями и ждет предстоящего саммита.

Ранее в Кремле подтвердили место встречи Путина и Трампа по вопросам Украины на Аляске.

Губернатор штата Аляска Майк Данливи поприветствовал грядущий саммит лидеров России и США.

Политолог Федор Лукьянов отметил, что выбор Аляски подчеркивает исключительность формата «один на один» без посредников.