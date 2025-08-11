  • Новость часаКалининградских врачей приговорили к реальным срокам за убийство младенца
    Геворг Мирзаян Обмен суверенитета на мечту приводит к разрухе

    Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).

    5 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Почему против России не работают санкции и ультиматумы

    Весь этот «чайка-менеджмент», который устраивает Трамп по всему миру, врываясь в сложные и затяжные проблемы, крича, размахивая руками и столь же спешно убегая дальше, является олицетворением трансгуманистического мышления. А Россия находится по эту сторону гуманизма, а не по ту.

    0 комментариев
    Алексей Нечаев Конституция Украины и реальность противоречат друг другу

    Зеленский (выпускник юрфака, на минуточку) действует по очень простому принципу: если вам не нравится Конституция, то ее можно выкинуть куда подальше – кроме тех страниц, которые еще могут пригодиться для отмазок.

    5 комментариев
    11 августа 2025, 14:00 • Политика

    Западные СМИ: Украина обречена уступить территорию

    Западные СМИ: Украина обречена уступить территорию
    @ Михаил Метцель, Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    «Позиция Киева о недопустимости территориальных уступок принципиальна, но в нынешних условиях нереалистична», – пишет британская Financial Times в преддверии саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Издание отмечает, что «ключевое различие заключается в фактической и юридической уступке территорий». Как западные СМИ оценивают предстоящую встречу лидеров России и США и чего ожидают?

    На саммите на Аляске Владимир Путин и Дональд Трамп намерены обсудить судьбу Украины без участия Владимира Зеленского. Это вызывает опасения, поскольку подобная ситуация уже происходила во время Мюнхенского соглашения 1938 года, когда Чехословакия не присутствовала на переговорах о разделе ее территории, пишет Financial Times.

    В материале подчеркивается, что заявления Дональда Трампа о «территориальных обменах» настораживают Киев и европейских партнеров. По мнению ряда экспертов, худший сценарий – если Трамп и Путин заключат соглашение, согласно которому Украина утратит значительные территории. 

    «Позиция Киева о недопустимости территориальных уступок принципиальна, но в нынешних условиях нереалистична», – добавляет издание. Отмечается, что ключевое различие заключается в «юридическом и фактическом» признании территорий.

    Так, «юридическое признание совершенно неприемлемо для Украины, ЕС и Британии», однако «фактическое признание» некоторых земель российскими «как жестокой реальности – в контексте более широкого мирного соглашения – может быть необходимым», полагают аналитики FT. По их мнению, это может потребоваться Киеву якобы для «сохранения независимости и демократии», что будет «болезненным, но приемлемым».

    FT обращается к опыту Финляндии в 1940-е годы. Контроль СССР над «прибалтийским государством никогда не был признан США и большинством европейских стран», но «это было реальностью, пока государство в конечном итоге не приобрело независимость». «Мирный договор подразумевал уступку Финляндией около 10% своей территории. Послевоенная Финляндия также была вынуждена сохранять нейтралитет…» – пишет издание.

    Прогнозируя итоги саммита на Аляске, аналитики допускают, что «Трамп, как всегда, будет больше заинтересован в триумфе, чем в утомительных тонкостях сделки». «Но любое соглашение по Аляске, скорее всего, станет лишь началом, а не концом процесса. Украинцы и европейцы понимают, что им нужно потакать Трампу и играть вдолгую. Это не лучший вариант. Но это лучшее, что у них есть», – делает вывод FT.

    Между тем другая британская газета The Times пишет, что у европейцев «не хватит сил», чтобы без США поддержать Украину. «Очевидно, что даже если Европа останется непоколебимой в своей дипломатической позиции, у нее не хватит сил поддержать Киев в переговорах о благоприятных условиях будущего мирного соглашения или обеспечить соблюдение режима прекращения огня», – говорится в сообщении издания.

    Любопытно, что по мнению Times, «коалиция желающих» во главе с Британией и Францией вряд ли смогут оправдать изначальные надежды британского премьера Кира Стармера на присутствие «на местах» 64 тыс. военных.

    Тема потенциальных территориальных уступок оказалась во главе обсуждения и американских СМИ. Так, The Washington Post со ссылкой на анонимного источника пишет, что Россия якобы «предложила Киеву отказаться от Донбасса на востоке Украины, включая ЛНР и ДНР, в обмен на прекращение огня, не предлагая ничего взамен».

    Как уверяет Bloomberg, Москва «требует, чтобы Украина уступила всю восточную часть Донбасса, а также Крым» в качестве «условия для установления режима прекращения огня и начала переговоры о прочном урегулировании». Между тем Associated Press допускает, что «Путин рассматривает встречу с Трампом как возможность договориться о широкомасштабном соглашении, которое не только закрепит территориальные приобретения России, но и не позволит Украине вступить в НАТО и разместить на своей территории западные войска».

    «Как именно будет выглядеть саммит на Аляске, пока не очень ясно, поскольку его объявление сопровождалось типично трамповской неразберихой и хаосом. Киев, европейские столицы и даже сотрудники самого Трампа пытались понять, о чем именно договорились в Кремле»,

    – добавляет Guardian. «Столь же тревожным для Киева, как и запланированный формат переговоров, является и предполагаемая российская сделка, которая сейчас находится на столе переговоров», – добавляют аналитики издания.

    Рассуждая о возможных вариантах соглашения, журналисты Axios обращают внимание: «Украинский чиновник сообщил, что даже если Зеленский согласится на требования Путина, ему придется объявить референдум, потому что по конституции Украины он не может уступить территорию». В свою очередь генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что киевский режим должен в ходе переговоров признать фактический контроль Россией над рядом территорий.

    Любопытно, что ранее Зеленский выразил обеспокоенность тем, что судьбу урегулирования украинского конфликта могут решить без участия Киева на предстоящем саммите России и США на Аляске. А до этого Зеленский и вовсе заявил, что ни о каких территориальных уступках не может быть речи, поскольку это якобы противоречит конституции страны. Однако газета ВЗГЛЯД писала, что Банковая обращается к основному документу страны исключительно в тех случаях, когда это выгодно, в остальном же – закон игнорируется.

