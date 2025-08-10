  • Новость часаВ Херсоне произошли взрывы
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Военный эксперт объяснил недавние удары по украинским железнодорожным узлам
    Рябков сообщил о новейших системах российских вооружений помимо «Орешника»
    Медведев: Боевики наркокартелей Латинской Америки воюют на Украине
    Вэнс сообщил о планах США отказаться от финансирования конфликта на Украине
    Постпред США при НАТО допустил участие Зеленского во встрече Путина и Трампа
    Каллас созвала экстренное совещание глав МИД ЕС из-за саммита Россия – США
    СК установил командира ВСУ, обстреливавшего Белгородскую область
    В Ростовской области завели дело из-за повреждения могил бойцов СВО
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Чему нас учит история Аляски

    Поскольку лидеры России и США остановили свой выбор на Аляске как месте для проведения переговоров на высшем уроне между двумя странами, стоит поразмышлять о причине и значении этого выбора.

    4 комментария
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Конституция Украины и реальность противоречат друг другу

    Зеленский (выпускник юрфака, на минуточку) действует по очень простому принципу: если вам не нравится Конституция, то ее можно выкинуть куда подальше – кроме тех страниц, которые еще могут пригодиться для отмазок.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Договор Баку и Еревана подменяет вирусный контент

    Это не ложь в чистом виде, это другая форма правды, когда реальность и ее репрезентация, «контент», меняются местами. Победителем становится не тот, кто добился урегулирования или победил физически, а тот, кто снял лучший кадр и создал самый вирусный контент.

    0 комментариев
    10 августа 2025, 20:35 • Политика

    Европа пытается вмешаться в диалог России и США

    Европа пытается вмешаться в диалог России и США
    @ IMAGO/Dmitry Rukhlenko/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Экстренное совещание глав МИД стран Евросоюза запланировано на понедельник. На нем будет обсуждаться главное внешнеполитическое событие предстоящей недели, на котором присутствие представителей Европы не предусмотрено – встреча президентов России и Соединенных Штатов Америки. Эксперты полагают, что лидеры ЕС разработали хитрый план по вмешательству в переговоры Вашингтона и Москвы.

    Лидеры ЕС и Британии выпустили совместное заявление по поводу переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. В подписанном Берлином, Парижем, Римом, Варшавой, Хельсинки и Лондоном документе заявляется, что страны Старого света готовы поддержать дипломатические усилия США.

    Однако это заявление резко контрастирует с тем, что намерены делать США на самом деле. В частности, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявляет, что Вашингтон намерен прекратить финансирование конфликта на Украине. А Европа же в соответствующем заявлении провозглашает желание действовать ровно наоборот, то есть продолжать оказание военной и финансовой поддержки киевскому режиму.

    Кроме того, государства Старого света выступают за введение новых ограничительных мер в отношении Москвы. Соответственно, ЕС также настаивает на предоставлении «прочных и надежных гарантий безопасности» для Киева.

    По мнению представителей ЕС, конструктивные переговоры якобы «могут проходить только в условиях прекращения огня или сокращения боевых действий», а нынешняя линия соприкосновения «должна стать отправной точкой переговоров». В то же время изменение международных границ с применением силы называется «недопустимым».

    На понедельник в Евросоюзе уже запланировано совещание глав МИД для обсуждения предстоящего саммита Вашингтона и Москвы. Как отмечает Reuters, инициатором мероприятия выступила Кая Каллас, глава внешнеполитического ведомства объединения. Анонсируя мероприятие, она также отметила, что любая сделка между Россией и США должна учитывать позиции Киева и Брюсселя.

    Напомним, 15 августа на Аляске состоится саммит с участием Дональда Трампа и Владимира Путина. Встречу анонсировал лично глава США, отметив, что подробности о предстоящих переговорах будут опубликованы позже. В свою очередь, помощник президента России Юрий Ушаков назвал данный штат логичным местом для организации беседы двух лидеров,.

    Известие о готовящейся встрече вызвало бурную реакцию среди европейских политиков. Так, издание The Washington Post сообщает, что лидеры ЕС оказались в растерянности из-за планов главы Белого дома встретиться с российским лидером. В частности, представителей Старого света возмущает, что Трамп, несмотря на все заявления, до сих пор так и не оказал «ни малейшего давления на Путина».

    При этом в экспертном сообществе Евросоюза позиция Брюсселя подвергается серьезной критике. Так, польский политолог Адам Виломский в соцсети Х (ранее Twitter, запрещен в России) отмечает, что из подготовленного странами ЕС документа следует убеждение, что «Украина, если не победит, то хотя бы сыграет вничью». «Это совершенно нереалистично, искажение реальности, утопия и мечтательность. Я считаю, что Трампу следует игнорировать западных лидеров и заключить мир с Путиным, игнорируя нереалистичную европейскую гостиную», – подчеркнул Виломский.

    В свою очередь лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал усилия ЕС «выходом евроястребов из тени». По его мнению, «евро-психи в истерике при виде приближающегося мира». Он также добавил, что брюссельской бюрократии необходима война для сохранения личной повестки и создания общеевропейской армии.

    «Конфликт на Украине выходит из тупика: именно встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске может привести к перемирию, началу конкретного переговорного процесса, к признанию новых территориальных реалий на Украине, а также к приостановке расширения НАТО на восток», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Глава Белого дома не желает геополитического поражения России в Европе.

    Ему необходимо экономическое сотрудничество с Москвой, а также исключение ее возможного военного союза с Пекином в будущем. Однако коллективное руководство Европы имеет совершенно противоположные мечты», – добавил он.

    «Лондон, Париж, Берлин, Рим, Мадрид, Варшава – все они стоят на позиции, что Россию нельзя поощрять приобретением новых территорий за счет Украины. Старый свет выступает за продолжение западной помощи Киеву. Поэтому ЕС косвенно призывает Трампа не идти ни на какие сделки с Москвой», – акцентирует собеседник.

    «Европейцы отчего-то думают, видимо, по странной инерции мышления, что Россия вот-вот проиграет. Соответственно, они планируют уговорить Владимира Зеленского не соглашаться на уступки в пользу РФ. При этом союз, скорее всего, откажет ВСУ в прямом вовлечении в конфликт. Столкновения с Москвой Брюссель хочет избежать», – считает эксперт.

    «В конечном счете, встреча Путина и Трампа в Аляске может столкнуться с противодействием со стороны ЕС и Киева,

    что может разгневать главу Белого дома. Однако европейцы пытаются всеми силами избежать подобного исхода. К сожалению, нас ожидает неделя больших неопределенностей», – рассуждает Рар.

    Европа озабочена тем, что начинающийся переговорный процесс по вопросу урегулирования конфликта на Украине проходит без ее участия, продолжает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД. «Брюссель не может допустить, чтобы судьба Старого света решалась без опоры на его мнение, поэтому ЕС пытается «вклиниться» в работу путем дипломатических ухищрений», – считает он.

    «Одним из них и стало подписанное лидерами Европы заявление. На первый взгляд оно кажется излишне компромиссным. Действительно, в документе имеются тезисы с осуждением России, присутствует в нем и постулирование намерений продолжить поддержку Украины. Однако главная идея текста – представление текущих территориальных реалий в качестве опорной точки для дальнейшего диалога», – отмечает он.

    «Это важное и конструктивное положение,

    которое призвано продемонстрировать Дональду Трампу готовность ЕС к реальному обсуждению проблемы. Тем не менее, искренность союза вызывает довольно большие сомнения. На мой взгляд, речь идет о целенаправленном «замыливании глаз» США со стороны объединения», – рассуждает эксперт.

    «Для Брюсселя сейчас крайне важно непосредственно «застолбить» собственное место за столом переговоров. Сделать это можно путем демонстрации поддержки компромиссного решения. Однако когда Европа будет привлечена непосредственно к диалогу, ее лидеры тут же вернутся к изначальным воинственным тезисам», – говорит собеседник.

    «Получится ли у них реализовать данный план – непонятно. В принципе, Трамп уже показывал, что он готов обсуждать будущее Украины в двустороннем формате с Россией. ЕС не кажется ему важной частью этого разговора. Однако удастся ли ему добиться соблюдения договоренностей со стороны Киева при нежелании Брюсселя подчиняться указаниям Вашингтона – большой вопрос», – заключил Козюлин.

    Главное
    СК возбудил уголовное дело после затопления буксира в Петербурге
    Стало известно место прощания с режиссером Бутусовым
    Полицейский погиб при задержании поджигателя релейного шкафа под Архангельском
    Представлены новые модели автомата Калашникова
    Египет вернул из Европы 13 древних артефактов
    В ОП предложили вписать внуков в паспорта бабушек и дедушек
    Калифорния отказалась платить 1 млрд долларов администрации Трампа

    Кто станет главным бенефициаром от встречи России и США

    Одного слова о предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа оказалось достаточно, чтобы сильно обрадовать рынки. Активы растут в цене с обеих сторон – и российской, и украинской. Мирный исход является на рынках настолько долгожданным, что реакция идет моментально. Что ждет российскую экономику и бизнес, если переговоры пройдут в позитивном ключе? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин и Трамп проведут исторический во всех отношениях саммит

    Аляска. Именно там 15 августа пройдет саммит с участием президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Это будет первая с 2021 года встреча президентов России и США, на которой будет обсуждаться не только Украина, но и другие аспекты запущенных двусторонних отношений. Подробности

    Перейти в раздел

    Как японская разведка разжигала русскую революцию

    Ровно 120 лет назад, 9 августа 1905 года, в американском Портсмуте началась конференция, призванная установить мир между Японией и Россией. Российская империя проиграла войну, и помог в этом Японии внутренний враг России – революционеры и сепаратисты. Именно среди них японские спецслужбы и вели в первую очередь свою тайную деятельность. Как всё это происходило и к чему привело в итоге? Подробности

    Перейти в раздел

    Мечтающих о мире украинцев запугали радикальные меньшинства

    На Украине продолжается сдвиг общественного мнения в сторону мирного урегулирования конфликта с Россией. Согласно исследованию Gallup, только 24% населения поддерживают продолжение боевых действий. Однако эта позиция остается доминирующей в публичной сфере – во многом благодаря двум ключевым группам националистов. В чем заключается разница между ними и почему их влияние все еще велико? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации