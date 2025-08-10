Политолог: Европа имитирует готовность к компромиссу в конфликте на Украине

Политолог Козюлин: Для ЕС принципиально важно оказаться за столом переговоров с США и РФ

Tекст: Евгений Поздняков

«Европа озабочена тем, что начинающийся переговорный процесс по вопросу урегулирования конфликта на Украине проходит без ее участия. Брюссель не может допустить, чтобы судьба Старого света решалась без опоры на его мнение, поэтому ЕС пытается «вклиниться» в работу путем дипломатических ухищрений», – считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

«Одним из них и стало подписанное лидерами Европы заявление. На первый взгляд оно кажется излишне компромиссным. Действительно, в документе имеются тезисы с осуждением России, присутствует в нем и постулирование намерений продолжить поддержку Украины. Однако главная идея текста – представление текущих территориальных реалий в качестве опорной точки для дальнейшего диалога», – отмечает он.

«Это важное и конструктивное положение, которое призвано продемонстрировать Дональду Трампу готовность ЕС к реальному обсуждению проблемы. Тем не менее, искренность союза вызывает довольно большие сомнения. На мой взгляд, речь идет о целенаправленном «замыливании глаз» США со стороны объединения», – рассуждает эксперт.

«Для Брюсселя сейчас крайне важно непосредственно «застолбить» собственное место за столом переговоров. Сделать это можно путем демонстрации поддержки компромиссного решения. Однако когда Европа будет привлечена непосредственно к диалогу, ее лидеры тут же вернуться к изначальным воинственным тезисам», – говорит собеседник.

«Получится ли у них реализовать данный план – непонятно. В принципе, Трамп уже показывал, что он готов обсуждать будущее Украины в двустороннем формате с Россией. ЕС не кажется ему важной частью этого разговора. Однако удастся ли ему добиться соблюдения договоренностей со стороны Киева при нежелании Брюсселя подчиняться указаниям Вашингтона – большой вопрос», – заключил Козюлин.

Ранее лидеры ЕС и Британии выпустили совместное заявление по поводу переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. В подписанном Берлином, Парижем, Римом, Варшавой, Хельсинки и Лондоном документе отмечается, что страны Старого света якобы готовы поддержать дипломатические усилия США.

Тем не менее, европейцы намерены продолжить оказание военной и финансовой поддержки Украине. Кроме того, государства Старого света выступают за введение новых ограничительных мер в отношении Москвы. Соответственно, ЕС также настаивает на предоставлении «прочных и надежных гарантий безопасности» для Киева.

По мнению представителей ЕС, конструктивные переговоры якобы «могут проходить только в условиях прекращения огня или сокращения боевых действий», а нынешняя линия соприкосновения «должна стать отправной точкой переговоров». В то же время, изменение международных границ с применением силы называется «недопустимым».