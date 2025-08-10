Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.8 комментариев
Страны Европы назвали ЛБС на Украине отправной точкой переговоров о территориях
Нынешнюю линию боевого соприкосновения на Украине следует считать основой для обсуждения территориальных вопросов, заявили лидеры шести европейских стран и Еврокомиссии в совместной декларации.
Текст совместной декларации лидеров Франции, Италии, Британии, Финляндии, Германии, Польши и главы Еврокомиссии опубликован после завершения встречи по Украине в резиденции главы МИД Великобритании Чивнинг-хаус под Лондоном, передает ТАСС.
Во встрече в резиденции Чивнинг-хаус приняли участие вице-президент США Джэй Ди Вэнс, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми.
В декларации подчеркивается недопустимость изменения международных границ с применением силы. «Нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров», – говорится в тексте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры шести европейских стран и Еврокомиссии подтвердили намерение сохранить военную, экономическую и дипломатическую поддержку Украины, в том числе в рамках «Коалиции желающих».
Совместная декларация Еврокомиссии и ряда стран Европы содержит призыв к США вести диалог с Россией «в условиях перемирия» и «защищать жизненные интересы безопасности Украины и Европы».