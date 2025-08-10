Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.8 комментариев
Европейские страны заявили о готовности продолжить помощь Украине
Лидеры шести европейских стран и Еврокомиссии подтвердили намерение сохранить военную, экономическую и дипломатическую поддержку Украины, говорится в их совместной декларации.
Лидеры Франции, Италии, Британии, Финляндии, Германии, Польши и глава Еврокомиссии подписали совместную декларацию о поддержке Украины, передает ТАСС.
В документе говорится о намерении европейских стран продолжать оказывать значительную военную и финансовую помощь Киеву, а также сохранять «давление» на власти России через ограничительные меры и санкции.
В совместной декларации подчеркивается, что поддержка будет оказываться в том числе в рамках «Коалиции желающих».
Как писала газета ВЗГЛЯД, совместное заявление главы Еврокомиссии и лидеров Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и Великобритании опубликовано в преддверии встречи президента России и главы американского государства, 15 августа на Аляске состоится саммит с участием президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.