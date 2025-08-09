Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.8 комментариев
Глава МИД Британии, Вэнс, Ермак и Умеров обсудили Украину
В резиденции Чивнинг-хаус, расположенной к югу от Лондона, состоялись переговоры по Украине, в которых приняли участие вице-президент США Джэй Ди Вэнс, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, сообщил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми.
Кроме того, в переговорах участвовали европейские советники по нацбезопасности. Обсуждались дальнейшие шаги по урегулированию ситуации и поддержке Украины. Лэмми заверил, что поддержка продолжится. «Мы продолжаем работать над справедливым и прочным миром», – заявил он в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).
Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 августа на Аляске состоится саммит с участием президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Это встреча станет первой для президентов России и США с 2021 года. На ней будет обсуждаться не только Украина, но и другие аспекты двусторонних отношений.