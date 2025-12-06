Служба госбезопасности Грузии уличила ВВС в «целенаправленной дезинформации»

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Первый заместитель руководителя СГБ Грузии Лаша Маградзе заявил на брифинге, что «было проведено более 160 следственных действий, опрошено 93 свидетеля, в том числе действующие и бывшие сотрудники МВД, врачи, эксперты, респонденты Би-би-си, представители неправительственных организаций и иные лица, изъята различная документация».

«Камит» никогда не закупался МВД Грузии», – подчеркнул он.

По словам Лаши Маградзе, во время допросов лиц, на показания которых опиралась Би-би-си, «абсолютно все они отвергли, что их информация или выводы касались вещества «камит».

Отмечается, что во время разгона силами МВД в прошлом году демонстраций было госпитализировано 54 человека, среди которых пятеро имели следы легкой интоксикации, и все они были выписаны на следующий же день.

«Следствием доказано, что информация Би-би-си об использовании в Грузии «камита» против митингующих является полной и целенаправленной дезинформацией против интересов Грузии, в распространение которой были вовлечены граждане Грузии, чьи действия носят характер организованной кампании для враждебных антигрузинских целей», – сказал он.

В связи с этим СГБ продолжает следствие по статье, предусматривающей помощь иностранным организациям во враждебной деятельности против Грузии. За это предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе высмеял аргументы оппозиции о последствиях якобы применения против демонстрантов в 2024 году запрещенных химических веществ, о чем рассказала Би-би-си.