Служба госбезопасности Грузии уличила ВВС в «целенаправленной дезинформации»
Служба госбезопасности Грузии на основании скрупулезного расследования сообщений Би-би-си о том, что против демонстрантов в Тбилиси в 2024 году было применено запрещенное химическое вещество «камит» заявила о «целенаправленной провокации» британской вещательной корпорации и полностью отвергла возможность использования химического оружия времен Первой мировой войны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Первый заместитель руководителя СГБ Грузии Лаша Маградзе заявил на брифинге, что «было проведено более 160 следственных действий, опрошено 93 свидетеля, в том числе действующие и бывшие сотрудники МВД, врачи, эксперты, респонденты Би-би-си, представители неправительственных организаций и иные лица, изъята различная документация».
«Камит» никогда не закупался МВД Грузии», – подчеркнул он.
По словам Лаши Маградзе, во время допросов лиц, на показания которых опиралась Би-би-си, «абсолютно все они отвергли, что их информация или выводы касались вещества «камит».
Отмечается, что во время разгона силами МВД в прошлом году демонстраций было госпитализировано 54 человека, среди которых пятеро имели следы легкой интоксикации, и все они были выписаны на следующий же день.
«Следствием доказано, что информация Би-би-си об использовании в Грузии «камита» против митингующих является полной и целенаправленной дезинформацией против интересов Грузии, в распространение которой были вовлечены граждане Грузии, чьи действия носят характер организованной кампании для враждебных антигрузинских целей», – сказал он.
В связи с этим СГБ продолжает следствие по статье, предусматривающей помощь иностранным организациям во враждебной деятельности против Грузии. За это предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.
Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе высмеял аргументы оппозиции о последствиях якобы применения против демонстрантов в 2024 году запрещенных химических веществ, о чем рассказала Би-би-си.