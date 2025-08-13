Азаров заявил о возможностях Путина и Трампа достичь мира

Азаров оценил влияние Путина и Трампа на мир на Украине

Tекст: Денис Тельманов

О возможностях президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в вопросе достижения мира на Украине рассказал экс-премьер Украины Николай Азаров в интервью ТАСС.

Азаров подчеркнул, что сам факт назначения встречи на Аляске уже вызвал значительные ожидания в мире, в том числе лично у него.

В ходе беседы он заявил: «Возможности и Путина, и Трампа с точки зрения достижения мира на Украине огромные. Их влияние в мире тоже большое».

По мнению Азарова, не стоит ждать немедленных результатов. Он пояснил, что на быстрое решение надеяться не приходится, но отметил: «То, что это начнет происходить, хочется надеяться».

Ранее бывший президент США Дональд Трамп сообщил о планах встретиться с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил проведение переговоров, уточнив, что их главной темой станет обсуждение путей долгосрочного урегулирования украинского кризиса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские СМИ назвали несколько возможных мест для встречи президентов России и США, включая аэропорт, военную базу и отели.

Белый дом заявил, что Дональд Трамп хочет использовать переговоры с Владимиром Путиным для прояснения позиции Москвы по урегулированию ситуации на Украине.

