Встреча президентов России и США на Аляске – это начало длинного пути, а не завершение тех потрясений, через которые проходит сейчас человечество. И она имеет фундаментальный смысл для всех нас.0 комментариев
Как выглядит наиболее вероятное место переговоров Путина и Трампа на Аляске
Назначенная на 15 августа встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в гостинице Alyeska Resort в курортном городке Гирдвуд (фото: Сергей Попов/РИА Новости)
Гирдвуд находится в 40 км от Анкориджа. Здесь расположен крупнейший горнолыжный курорт штата. Он включает в себя гору Раундхаус, внесенную в Национальный реестр исторических мест (фото: Сергей Попов/РИА Новости)
Судя по сайту Alyeska Resort, отель закрыл бронирование на 14 и 15 августа (фото: Сергей Попов/РИА Новости)
Название Alyeska происходит от алеутского слова, означающего «великая земля белых на востоке» (фото: Сергей Попов/РИА Новости)
На Аляске сохраняется огромное русское наследие в языке, религии и культуре. На фото: памятник советским и американским летчикам в честь программы ленд-лиза времен Второй мировой войны в Гриффин-парке в центре города Фэрбанкс (фото: Алексей Алексеев/РИА Новости)
Памятник первым поселенцам Аляски на набережной Чены и площади Голден Харт в Фэрбанксе (фото: Алексей Алексеев/РИА Новости)