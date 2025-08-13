Число умерших от голода в Газе достигло 235 человек

Tекст: Евгения Караваева

Общая численность умерших от недоедания в Газе достигла 235 человек, из них 106 – дети, сообщает ТАСС.

По словам представителей Минздрава анклава, число погибших в результате эскалации конфликта с октября 2023 года выросло до 61 тыс. 722, более 154 тыс. жителей получили ранения.

С начала марта 2025 года в Газу не поступает международная гуманитарная помощь, так как все контрольно-пропускные пункты остаются закрыты по решению властей Израиля. Доставка продовольствия осуществляется через пункты Фонда гуманитарной помощи Газе, которыми управляют Израиль и США.

В марте израильская армия возобновила боевые действия в Газе, нарушив январский режим прекращения огня. Несколько раундов переговоров при посредничестве Египта, Катара и США не привели к подписанию нового соглашения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп накричал на премьера Израиля Биньямина Нетаньяху из-за слов о голоде в Газе.

Минздрав анклава сообщил 10 августа, что смертность от голода достигла 217 человек, среди которых 100 детей.

На Стене Плача в Израиле появилось граффити с надписью «В Газе – Холокост».