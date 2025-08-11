Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).5 комментариев
Граффити с надписью «В Газе – Холокост» появилось на Стене Плача
Граффити с надписью «В Газе – Холокост» появилось на Стене Плача в Иерусалиме утром в понедельник.
Стена Плача считается одной из главных еврейских святынь. Цитата: «В Газе – Холокост» была нанесена неизвестным на древней стене, привлекшей внимание правоохранительных органов, передает ТАСС.
Пресс-служба израильской полиции уточнила, что на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники, которые задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний житель Иерусалима, его имя не раскрывается. В данный момент мужчина доставлен на допрос.
В ведомстве добавили, что этот же человек может быть причастен к появлению надписи схожего содержания на стене Большой синагоги в центре города. Полиция проводит расследование обстоятельств и мотивов инцидента.
Стена Плача – часть древнего укрепления, сохранившегося с времен Второго храма, разрушенного римлянами в 70 году нашей эры. Сейчас она остается единственным уцелевшим фрагментом комплекса, а статус Храмовой горы и самого Иерусалима сохраняет важное значение для палестино-израильского конфликта, поскольку на месте древнего храма расположены исламские святыни – Купол Скалы и мечеть Аль-Акса.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пришел к западной стене в Иерусалиме, где оставил записку и произнес молитву после ударов США по Ирану.