Граффити с надписью «В Газе – Холокост» появилось на Стене Плача

Tекст: Дарья Григоренко

Стена Плача считается одной из главных еврейских святынь. Цитата: «В Газе – Холокост» была нанесена неизвестным на древней стене, привлекшей внимание правоохранительных органов, передает ТАСС.

Пресс-служба израильской полиции уточнила, что на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники, которые задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний житель Иерусалима, его имя не раскрывается. В данный момент мужчина доставлен на допрос.

В ведомстве добавили, что этот же человек может быть причастен к появлению надписи схожего содержания на стене Большой синагоги в центре города. Полиция проводит расследование обстоятельств и мотивов инцидента.

Стена Плача – часть древнего укрепления, сохранившегося с времен Второго храма, разрушенного римлянами в 70 году нашей эры. Сейчас она остается единственным уцелевшим фрагментом комплекса, а статус Храмовой горы и самого Иерусалима сохраняет важное значение для палестино-израильского конфликта, поскольку на месте древнего храма расположены исламские святыни – Купол Скалы и мечеть Аль-Акса.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пришел к западной стене в Иерусалиме, где оставил записку и произнес молитву после ударов США по Ирану.