Нетаньяху оставил записку у Стены плача после ударов США по Ирану

Tекст: Ольга Иванова

Нетаньяху посетил Стену плача в Иерусалиме после ударов США по Ирану, передает ТАСС. Он надел кипу и талит, а затем оставил записку между камнями святыни.

Нетаньяху напомнил, что десять дней назад уже приходил к Стене плача перед началом израильской операции против Ирана и оставил там записку с цитатой: «Вот, народ как лев встанет». Эту же фразу он написал и в новой записке. В своей речи премьер-министр заявил: «Сегодня я нахожусь на том же месте и вкладываю новую записку: 'Вот, народ как лев встал'. Народ Израиля жив! Мы продолжим творить чудеса и великие дела, чтобы гарантировать вечность Израиля на поколения. Я горжусь нашим народом!»

Стена плача считается главной иудейской святыней и местом традиционного паломничества, где прихожане оставляют записки с молитвами и просьбами к Богу. Приведенная Нетаньяху цитата взята из библейской книги Бемидбар (Числа) и связана с пророчеством Валаама, благословившего народ Израиля.

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Напомним, в ночь на 22 июня американские военные нанесли авиаудары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане в воскресенье утром по местному времени. Иран пообещал отреагировать на удары США по ядерным объектам и указал на свое право защиты национальных интересов.