22 июня 1941 года континентальная Европа, объединенная немецким национал-социализмом, пошла на нас войной. И объединенная нацизмом Европа в этой страшной, решающей для всего человечества войне, была повержена силой и волей нашего народа.0 комментариев
Глава МИД Ирана пригрозил ответами на атаки США по ядерным объектам
Министр иностранных дел Ирана пообещал реагировать на удары США по ядерным объектам, указав на право защиты национальных интересов согласно Уставу ООН.
Иран будет отвечать на атаки Соединенных Штатов столько, сколько сочтет нужным, заявил глава МИД страны Аббас Аракчи на пресс-конференции в Стамбуле, передает РИА «Новости». По его словам, ответственность за эскалацию несут только США, которые, по выражению Аракчи, «предали дипломатию» и проводят операцию против иранского народа.
Аракчи подчеркнул, что Иран должен защищать свои интересы и безопасность в соответствии с Уставом ООН. «Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов безопасности – столько, сколько посчитает нужным», – заявил он.
Министр также отметил, что удары США по ядерным объектам показали неэффективность Договора о нераспространении ядерного оружия, поскольку документ не смог защитить Тегеран. По его словам, это ставит под сомнение целесообразность дальнейшей опоры Ирана на ДНЯО для своей мирной ядерной программы.
В ночь на 22 июня США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Иран запросил в СБ ООН экстренное заседание из-за американских ударов.