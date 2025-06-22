Глава МИД Ирана пригрозил ответами на атаки США по ядерным объектам

Tекст: Ольга Иванова

Иран будет отвечать на атаки Соединенных Штатов столько, сколько сочтет нужным, заявил глава МИД страны Аббас Аракчи на пресс-конференции в Стамбуле, передает РИА «Новости». По его словам, ответственность за эскалацию несут только США, которые, по выражению Аракчи, «предали дипломатию» и проводят операцию против иранского народа.

Аракчи подчеркнул, что Иран должен защищать свои интересы и безопасность в соответствии с Уставом ООН. «Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов безопасности – столько, сколько посчитает нужным», – заявил он.

Министр также отметил, что удары США по ядерным объектам показали неэффективность Договора о нераспространении ядерного оружия, поскольку документ не смог защитить Тегеран. По его словам, это ставит под сомнение целесообразность дальнейшей опоры Ирана на ДНЯО для своей мирной ядерной программы.

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В ночь на 22 июня США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Иран запросил в СБ ООН экстренное заседание из-за американских ударов.