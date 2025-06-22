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Иран запросил срочное заседание СБ ООН после ударов США
Иранская сторона запросила Совет Безопасности Организации Объединенных Наций об экстренном заседании из-за американских ударов, сообщил постпред страны в ООН Амир Саид Иравани.
Иран просит СБ ООН созвать экстренное совещание, чтобы обсудить «вопиющий акт агрессии» в отношении страны, говорится в письме Иравани в адрес председателя СБ ООН и генсека Организации, передает ТАСС.
Вопрос требует обсуждения «в свете серьезных и далекоидущих последствий варварских и преступных действий в отношении международного мира и безопасности».
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш после ударов США по Ирану призвал к деэскалации во избежание «спирали хаоса» на Ближнем Востоке.
Соединенные Штаты в ночь на 22 июня ударили по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане в воскресенье утром. В СМИ сообщалось, что американские военные использовали шесть противобункерных бомб, вес каждой составляет 15 тонн.