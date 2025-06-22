Fox News: США использовали до шести противобункерных бомб при ударе по Ирану

Tекст: Ирма Каплан

«США использовали шесть противобункерных бомб, каждая из которых весит 15 тонн. При ударах по ядерному объекту Ирана в Фордо использовали их. Бомбы были сброшены с американских бомбардировщиков-невидимок B-2», – сообщает Fox News.

Кроме того, 30 ракет «Томагавк», запущенных с американских подводных лодок, были использованы при атаках на объекты в Нанаце и Исфахане, добавил телеканал.

В материале уточняется, что главный зарубежный корреспондент Fox News Трей Ингст вечером субботы сообщал из Израиля, что страна готовится к американскому вмешательству.

«Это было основным разговором в Израиле в течение последних нескольких дней», – отметил Ингст, пока израильские чиновники ждали, будут ли действовать США.

Напомним, в ночь на 22 июня американские военные нанесли авиаудары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане в воскресенье утром по местному времени.

На ваш взгляд Верите ли вы в намерение Ирана создать ядерную бомбу? Да, уже создал

Да, создаст в ближайшее время

Да, создаст, но не скоро

Да, но не сможет создать

Нет

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, национальная разведка США заявляла о том, что не располагает доказательствами того, что Иран работает над созданием ядерного оружия.

Президент США заявил в пятницу, что не собирается просить Израиль о прекращении военной кампании против Ирана, добавив, что у последнего есть две недели до того, как Вашингтон примет решение по ситуации на Ближнем Востоке.

СМИ сообщили о звонке Трампа премьер-министру Израиля перед атакой на Иран и после этого.

