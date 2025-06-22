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Fox News: США использовали до шести противобункерных бомб при ударе по Ирану
Телеведущий Fox News Шон Ханнити заявил в субботу вечером, что президент США Дональд Трамп дал ему подробную информацию об ударах США по Ирану, по его словам, при ударе по Ирану были использованы шесть бомб.
«США использовали шесть противобункерных бомб, каждая из которых весит 15 тонн. При ударах по ядерному объекту Ирана в Фордо использовали их. Бомбы были сброшены с американских бомбардировщиков-невидимок B-2», – сообщает Fox News.
Кроме того, 30 ракет «Томагавк», запущенных с американских подводных лодок, были использованы при атаках на объекты в Нанаце и Исфахане, добавил телеканал.
В материале уточняется, что главный зарубежный корреспондент Fox News Трей Ингст вечером субботы сообщал из Израиля, что страна готовится к американскому вмешательству.
«Это было основным разговором в Израиле в течение последних нескольких дней», – отметил Ингст, пока израильские чиновники ждали, будут ли действовать США.
Напомним, в ночь на 22 июня американские военные нанесли авиаудары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане в воскресенье утром по местному времени.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, национальная разведка США заявляла о том, что не располагает доказательствами того, что Иран работает над созданием ядерного оружия.
Президент США заявил в пятницу, что не собирается просить Израиль о прекращении военной кампании против Ирана, добавив, что у последнего есть две недели до того, как Вашингтон примет решение по ситуации на Ближнем Востоке.
СМИ сообщили о звонке Трампа премьер-министру Израиля перед атакой на Иран и после этого.