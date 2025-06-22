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СМИ сообщили о звонке Трампа премьер-министру Израиля перед атакой на Иран
СМИ узнали о звонке Трампа премьер-министру Израиля перед атакой на Иран
Представитель Белого дома сообщил порталу Axios, что президент США Дональд Трамп уведомил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху об операции в Иране.
«Нетаньяху и Трамп провели телефонный разговор за несколько часов до атаки США на иранские объекты», – пишет телеканал Al Jazeera в Telegram-канале.
Об этом же сообщает источник портала Axios, отметив, что после бомбардировки стороны также созвонились.
«Израильский чиновник заявил, что администрация Трампа заранее уведомила Израиль об ударах США по Ирану», – сказано в сообщении портала.
Напомним, в ночь на 22 июня американские военные нанесли авиаудары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане в воскресенье утром по местному времени.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, национальная разведка США заявляла о том, что не располагает доказательствами того, что Иран работает над созданием ядерного оружия.
Президент США заявил в пятницу, что не собирается просить Израиль о прекращении военной кампании против Ирана, добавив, что у последнего есть две недели до того, как Вашингтон примет решение по ситуации на Ближнем Востоке.
NYT сообщила о задействованных в ударах США по Ирану бомбардировщиках B-2, которые накануне США перекинула на Ближний Восток.