СМИ сообщили о звонке Трампа премьер-министру Израиля перед атакой на Иран

СМИ узнали о звонке Трампа премьер-министру Израиля перед атакой на Иран

Tекст: Ирма Каплан

«Нетаньяху и Трамп провели телефонный разговор за несколько часов до атаки США на иранские объекты», – пишет телеканал Al Jazeera в Telegram-канале.

Об этом же сообщает источник портала Axios, отметив, что после бомбардировки стороны также созвонились.

«Израильский чиновник заявил, что администрация Трампа заранее уведомила Израиль об ударах США по Ирану», – сказано в сообщении портала.

Напомним, в ночь на 22 июня американские военные нанесли авиаудары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане в воскресенье утром по местному времени.

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Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, национальная разведка США заявляла о том, что не располагает доказательствами того, что Иран работает над созданием ядерного оружия.

Президент США заявил в пятницу, что не собирается просить Израиль о прекращении военной кампании против Ирана, добавив, что у последнего есть две недели до того, как Вашингтон примет решение по ситуации на Ближнем Востоке.

NYT сообщила о задействованных в ударах США по Ирану бомбардировщиках B-2, которые накануне США перекинула на Ближний Восток.

