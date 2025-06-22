NYT сообщила о задействованных в ударах США по Ирану бомбардировщиках B-2

Tекст: Ирма Каплан

Американские военные самолеты сбросили бомбы на три ядерных объекта в Иране в субботу вечером, объявил президент США Дональд Трамп.

Представитель Министерства обороны сообщил New York Times (NYT) на условиях анонимности, что для нанесения удара по Фордо было использовано несколько американских бомбардировщиков B-2.

Бомбардировщики могут нести необходимые 30-тыс. футовые (13,6 тыс. кг) бомбы для уничтожения бункеров в Фордо.

Официальный представитель США сообщил на условиях анонимности, что удары по трем ядерным объектам были нанесены несколькими бомбардировщиками B-2.

На этой неделе, когда Трампа спросили об оценках работы американских разведывательных служб и его директора национальной разведки Тулси Габбард, что Иран не ведет активной работы над ядерным оружием, Трамп заявил, что они ошибаются. Он настаивал, что Ирану нужны месяцы, если не недели, чтобы создать бомбу.

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Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские военные нанесли авиаудары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане в воскресенье утром по местному времени, объявил американский президент Трамп в соцсети Truth Social.

Национальная разведка США заявила о том, что не располагает доказательствами того, что Иран работает над созданием ядерного оружия.

Президент США заявил в пятницу, что не собирается просить Израиль о прекращении военной кампании против Ирана, добавив, что у последнего есть две недели до того, как Вашингтон примет решение по ситуации на Ближнем Востоке.