  • Новость часаГутерреш призвал «избежать спирали хаоса» на Ближнем Востоке после авиаударов США
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    Анна Долгарева Анна Долгарева Алименты можно заменить более справедливой системой

    В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного, и получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Длинная воля Москвы снова должна победить

    Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.

    11 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин Кто и почему победит в войне Израиля и Ирана

    Через несколько дней после нападения Израиля на Иран становится ясно, за счет чего первые израильские удары стали столь эффективными. С другой стороны, военная мощь Ирана не сломлена, а Израиль сам ежедневно подвергается ракетным атакам. Что и почему способно стать решающим фактором в военном противостоянии этих держав?

    20 комментариев
    22 июня 2025, 05:23 • Новости дня

    Гутерреш призвал «избежать спирали хаоса» на Ближнем Востоке после авиаударов США

    Гутерреш выразил обеспокоенность эскалацией конфликта после авиаударов США по Ирану

    Гутерреш призвал «избежать спирали хаоса» на Ближнем Востоке после авиаударов США
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после ударов США по Ирану призвал к деэскалации во избежание «спирали хаоса» в и без того проблемном регионе Ближнего Востока.

    «Я серьезно встревожен сегодняшним применением силы Соединенными Штатами против Ирана. Это опасная эскалация в регионе, который и без того находится на грани, и прямая угроза международному миру и безопасности», – отметил генсек ООН в своем заявлении.

    Гутерреш отметил, что есть нарастающий риск выхода конфликта из–под контроля, что приведет к катастрофическим последствиям для гражданского населения, региона и всего мира.

    «Я призываю государства-члены к деэскалации и выполнению своих обязательств по Уставу ООН и другим нормам международного права. В этот опасный час крайне важно избежать спирали хаоса. Военного решения не существует. Единственный путь вперед – это дипломатия. Единственная надежда – это мир», – призвал он.

    Напомним, в ночь на 22 июня американские военные нанесли авиаудары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане в воскресенье утром по местному времени. По данным Fox News, США использовали шесть противобункерных бомб, каждая из которых весит 15 тонн.

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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, национальная разведка США заявляла о том, что не располагает доказательствами того, что Иран работает над созданием ядерного оружия.

    Президент США заявил в пятницу, что не собирается просить Израиль о прекращении военной кампании против Ирана, добавив, что у последнего есть две недели до того, как Вашингтон примет решение по ситуации на Ближнем Востоке.

    СМИ сообщили о звонке Трампа премьер-министру Израиля перед атакой на Иран и после этого. В своем видеообращении решение президента США нанести удар по ядерным объектам Ирана Нетаньяху назвал «меняющим историю».

    21 июня 2025, 17:47 • Новости дня
    Иран сменил тактику в конфликте с Израилем

    CNN сообщил о смене тактики Ирана в конфликте с Израилем

    Иран сменил тактику в конфликте с Израилем
    @ Iranian Defence Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Иран решил изменить тактику в противостоянии с Израилем, сократив количество запускаемых ракет, сообщает CNN.

    В материале CNN сообщается, что сокращение числа ударов баллистическими ракетами связано с успешными атаками по ракетным батареям, а теперь Тегеран сосредоточится на применении высокоточных ракет, передает РИА «Новости».

    По данным собеседника телеканала, Израилю не стоит воспринимать эти изменения как повод для радости. Он пояснил, что новые высокоточные ракеты будут нацелены в основном на военные объекты и объекты безопасности.

    Чиновник также сообщил, что недавно была зафиксирована успешная атака: иранская ракета преодолела американские системы ПРО – THAAD, Patriot, Arrow 3 и Arrow 2, а также израильские комплексы «Праща Давида» и «Железный купол», попав в заранее выбранную цель.

    Минздрав Ирана сообщил, что с момента начала конфликта между Ираном и Израилем погибли не менее 430 человек. Число пострадавших среди мирного населения превысило 3,5 тыс. человек.

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    22 июня 2025, 03:10 • Новости дня
    Трамп заявил, что военные США нанесли удары по ядерным объектам Ирана
    Трамп заявил, что военные США нанесли удары по ядерным объектам Ирана
    @ Ron Sachs - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американские военные нанесли авиаудары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане в воскресенье утром по местному времени, объявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

    «Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Самолеты США покинули воздушное пространство Ирана», – написал он.

    По словам американского президента, полный комплект бомб был выпущен на объект в Фордо.

    «Поздравляю великих американских воинов! В мире нет других военных, которые могли бы это сделать. Настало время для мира!» – завершил Трамп свой пост.

    Решение Трампа напрямую вмешаться в поддержку усилий Израиля по разрушению ядерной программы Ирана знаменует собой эскалацию на Ближнем Востоке.

    Это вмешательство сопряжено с рисками и неопределенностью – тем, чего Трамп и многие его предшественники пытались избежать, в том числе посредством дипломатии с Ираном, пишет портал Axios.

    Атака, которая произошла на девятую ночь войны между Израилем и Ираном, может спровоцировать ответные действия Тегерана против США.

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    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран предложил странам Персидского залива убедить Дональда Трампа повлиять на Израиль ради немедленного прекращения огня в обмен на уступки в ядерных переговорах.

    Американский президент призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана.

    В пятницу Трамп в очередной раз заявил, что Вашингтон отказывается влиять на Израиль и вмешиваться в его конфликт с Ираном, добавив, что якобы взял двухнедельную паузу, в течение которой будет думать и наблюдать за ситуацией.

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    21 июня 2025, 12:00 • Видео
    Почему мусульмане предали Иран

    Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран по сути остался в одиночестве, и исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

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    21 июня 2025, 18:42 • Новости дня
    Медведев назвал попытки уничтожить ядерную программу Ирана бесполезными

    Медведев указал на невозможность отказа Ирана от ядерной программы

    Tекст: Вера Басилая

    Иран продолжит развитие своей ядерной программы независимо от внешнего давления и возможных ударов, потому что видит свое выживание в ней, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Иран не откажется от своей ядерной программы ни при каких обстоятельствах, написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице «ВКонтакте» .

    Он подчеркнул, что Тегеран рассматривает развитие ядерной программы как условие собственного выживания.

    Медведев отметил, что никакие удары, в том числе попытки Израиля и США уничтожить эту программу, не приведут к отказу Ирана от своих планов. По его мнению, даже в случае нанесения ударов страна восстановит программу любой ценой.

    Медведев также допустил гипотетическую возможность одновременного отказа Ирана и Израиля от их ядерных программ, однако выразил уверенность, что этого не произойдет. Он считает, что попытка лишить ядерного оружия реальные или потенциальные ядерные государства обречена на провал.

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    Политик добавил, что даже если сменится руководство Израиля, Иран не изменит своей линии и останется привержен развитию ядерных технологий.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил об угрозе перехода противостояния между Израилем и Ираном в более масштабный глобальный конфликт.

    Также Медведев поспорил с чат-ботом Grok по вопросу иранской ядерной угрозы.

    Национальная разведка США заявила, что не обнаружила признаков создания Ираном ядерного оружия.

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ отметил важность мирного разрешения ситуации на Ближнем Востоке и выразил поддержку иранским интересам в сфере атомной энергетики.

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    21 июня 2025, 14:26 • Новости дня
    СМИ сообщили о размещении США пяти эсминцев с ПРО в Средиземном море
    СМИ сообщили о размещении США пяти эсминцев с ПРО в Средиземном море
    @ Bernd Waestneck/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В Средиземном море были размещены пять эсминцев военно-морских сил США, вооруженных противоракетными системами, пишет USNI News со ссылкой на военный источник.

    По словам собеседника издания, два корабля USS Paul Ignatius и USS Oscar Austin, которые раньше находились на базе Рота в Испании, вошли в Средиземное море и присоединились к трем другим эсминцам – USS Arleigh Burke, USS Thomas Hudner и USS The Sullivans, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что все эти корабли способны перехватывать баллистические ракеты. Кроме того, по информации USNI News, еще два американских ракетных эсминца – USS Forrest Sherman и USS Truxtun – действовали в Красном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в район Персидского залива к границам Саудовской Аравии и Кувейта, рядом с Ираном, были переброшены два крупнейших военно-транспортных самолета Lockheed C-5M Super Galaxy, способных перевозить тяжелую технику.

    Ранее США разместили 12 истребителей F-22 на авиабазе Лейкенхит в Британии для возможной переброски на Ближний Восток из-за растущей напряженности.

    Президент США Дональд Трамп обсуждал вероятность вступления страны в войну против Ирана.

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    21 июня 2025, 06:25 • Новости дня
    Трамп напомнил призывающим Украину к войне сенаторам о необходимости «следить за языком»

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп предупредил красноречивых сенаторов вроде Линдси Грэма (внесен в реестр террористов и экстремистов в России), призывающих Украину продолжать конфликт, о последствиях своей неспособности «следить за языком».

    Трамп ответил на вопрос журналиста, как он оценивает майский визит сенатора Линдси Грэма (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) и экс-госсекретаря Майка Помпео на Украину, в ходе которого они выразили поддержку Киеву и практически призвали продолжать войну.

    «Люди должны быть очень осторожными с тем, что они говорят. Должны внимательно следить за своим языком, потому что их язык может довести их до крупных неприятностей», – цитирует Трампа ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский лидер в пятницу сообщил о небольшом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине, не уточнив, в чем именно он его заметил.

    Президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии ПМЭФ, что Москва настаивает на признании сложившихся на земле реалий, а не на капитуляции Киева.

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    22 июня 2025, 01:03 • Новости дня
    МАГАТЭ: Шесть зданий повреждены при ударе по ядерному комплексу Исфахана
    МАГАТЭ: Шесть зданий повреждены при ударе по ядерному комплексу Исфахана
    @ Albert Otti/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о шести поврежденных на территории ядерного комплекса Исфахан зданиях после очередной атаки Израиля.

    Крупный ядерный комплекс в Исфахане стал целью второй раз за время атак Израиля на Иран за последние девять дней, пострадало еще несколько зданий, заявил сегодня генеральный директор (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

    Он напомнил, что впервые ядерный объект подвергся ударам 13 июня, когда были повреждены четыре здания: центральная химическая лаборатория, установка по конверсии урана, завод по производству реакторного топлива и строящийся завод по переработке обогащенного урана.

    «Согласно информации, имеющейся в распоряжении МАГАТЭ на сегодняшний день, теперь ударам подверглись шесть зданий на той же площадке: завод по производству природного и обедненного металлического урана, который еще не начал работу, завод по производству топливных стержней, здание с производством таблеток из низкообогащенного урана, а также лаборатория и хранилище ядерных материалов, еще одно лабораторное здание, цех по работе с загрязненным оборудованием и офисное здание без ядерных материалов», – сказано в сообщении МАГАТЭ.

    Тот же комплекс в Исфахане включает цех по производству центрифуг, который также подвергся ударам со стороны Израиля.

    В МАТАГЭ пояснили, что подвергшиеся сегодняшним атакам Израиля здания не содержали ядерных материалов, либо содержали небольшие количества природного или низкообогащенного урана. То есть любое радиоактивное загрязнение ограничивается зданиями, которые были повреждены или разрушены.

    «Этот ядерный комплекс в Исфахане – один из ключевых объектов иранской ядерной программы. Он неоднократно подвергался атакам и был серьезно поврежден. Основываясь на нашем анализе имеющихся ядерных материалов, мы не видим никакого риска загрязнения за пределами объекта. Тем не менее, как я неоднократно заявлял, ядерные объекты никогда не должны подвергаться атакам», –  заявил генеральный директор МАГАТЭ Гросси.

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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, заместитель губернатора иранской провинции Исфахан Аййуб Дарвиши заявил, что израильские силы 21 июня нанесли удары по ядерному объекту в центре страны.

    До этого сообщалось, что Израиль атаковал ядерный объект в иранском Фордо. Посол Израиля заявляла об ударе по ключевым элементам ядерной программы Ирана.

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    21 июня 2025, 16:31 • Новости дня
    Америка перебросила стратегические бомбардировщики на базу в Индийском океане

    UK Defence Journal сообщил о срочной переброске США бомбардировщиков B-2 Spirit

    Америка перебросила стратегические бомбардировщики на базу в Индийском океане
    @ Airman First Class Ivy Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американские стратегические бомбардировщики B-2A Spirit отправлены с авиабазы в Миссури в направлении военной базы США на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, сообщает UK Defence Journal.

    Переброску бомбардировщиков с авиабазы Уайтмен ВВС США в штате Миссури к стратегической базе США на острове Диего-Гарсия в Индийском океане осуществили американские военные, сообщает UK Defence Journal.

    B-2A Spirit сопровождали восемь самолетов-заправщиков. Издание уточнило, что эта операция проходит на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Как отмечается, власти США приняли решение о переброске для усиления своих позиций в регионе.

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    Ранее в район Персидского залива к границам Саудовской Аравии и Кувейта, рядом с Ираном, были переброшены два крупнейших военно-транспортных самолета Lockheed C-5M Super Galaxy, способных перевозить тяжелую технику.

    США разместили 12 истребителей F-22 на авиабазе Лейкенхит в Британии для возможной переброски на Ближний Восток из-за растущей напряженности.

    Также сообщалось, что в Средиземном море были размещены пять эсминцев военно-морских сил США, оснащенных противоракетными системами.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выразил обеспокоенность возможным участием США в ударе по Ирану.

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    21 июня 2025, 08:56 • Новости дня
    Путин заявил о праве Ирана использовать ядерные технологии в мирных целях

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia заявил, что Иран имеет право реализовывать ядерные технологии в мирных целях.

    «Иран имеет право на программы использования ядерных технологий в мирных целях», передает ТАСС его слова.

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    Путин подчеркнул, что подобный подход соответствует принципам справедливости и равноправия в международных отношениях. Он также добавил, что Россия поддерживает Иран в стремлении развивать мирную атомную энергетику при соблюдении всех норм безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва не пытается взять на себя посредническую роль между Тегераном и Тель-Авивом, но выдвигает различные предложения для урегулирования конфликта.

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    21 июня 2025, 21:31 • Новости дня
    Немецкие политики обратились в прокуратуру из-за «нацистских» слов Мерца об Иране

    BZ: Политики в ФРГ обвинили Мерца в использовании лексики, схожей с нацистской

    Tекст: Вера Басилая

    Группа известных политиков и представителей культуры ФРГ обратилась в прокуратуру, требуя расследовать «нацистское» заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о действиях Израиля в Иране, сообщила газета Berliner Zeitung (BZ).

    Заявления поступили от порядка 20 немецких политиков, музыкантов и публицистов, передает Berliner Zeitung.

    Поводом стала фраза, произнесенная Мерцем на встрече G7 в Канаде, когда он, говоря о конфликте на Ближнем Востоке, заявил: «Это грязная работа, которую делает Израиль, для всех нас». Политики в Германии сочли такие слова бесчеловечными и сравнили их с риторикой, присущей нацистам.

    В жалобе, переданной в федеральную и берлинскую прокуратуру, Мерца обвиняют в нарушении принципов мирного сосуществования и использовании языка, похожего на лексикон нацистской Германии.

    В качестве аргумента авторы заявления привели историческую аналогию, отметив, что в начале 1942 года оберштурмфюрер СС Август Хефнер оправдывал массовые убийства евреев в Бабьем Яру схожими словами о «грязной работе».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о конфликте на Ближнем Востоке самой страшной фразой, которую она когда-либо слышала.

    Канцлер Германии ранее выразил сомнения в способности России выступать посредником в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном.

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    21 июня 2025, 11:12 • Новости дня
    Иран заявил о поражении всех целей в ходе ответной атаки по Израилю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Очередной этап ответных действий Ирана против Израиля был завершен успешным поражением всех намеченных целей, сообщила гостелерадиокомпания Ирана IRIB со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

    В официальном сообщении КСИР, которое приводит IRIB, отмечается, что 18 волна операции «Правдивое обещание 3» завершилась уничтожением военных объектов и центров оперативной поддержки израильской армии в аэропорту Бен-Гурион и других районах Израиля, передает РИА «Новости».

    Для ударов использовались многочисленные дроны-камикадзе, боевые беспилотники Shahed-136, а также высокоточные ракеты на твердом и жидком топливе, отметили в КСИР.

    В среду верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что страна готовит новые удары против Израиля.

    Ране высший совет национальной безопасности Ирана (ВСНБ) заявил, что Тегеран прекратит удары по Израилю только после того, как получит репарации от Тель-Авива.

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    21 июня 2025, 11:24 • Новости дня
    Израиль ударил по ядерному объекту в иранском Исфахане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель губернатора иранской провинции Исфахан Аййуб Дарвиши заявил, что израильские силы нанесли удары по ядерному объекту в центре страны.

    По словам чиновника, которого цитирует агентство Fars, объект подвергся обстрелу ночью, но был защищен системами противовоздушной обороны, которые открыли огонь по целям, передает РИА «Новости».

    «Ядерный объект в Исфахане также был целью ударов Израиля, враг был встречен огнем ПВО. Большинство взрывов, которые были слышны, связаны с работой ПВО, и конечно, часть из них – с ударами врага», – сказал он.

    Замгубернатора подчеркнул, что тревога по поводу возможных утечек не подтверждается, поскольку опасных веществ в окрестностях выявлено не было.

    Ранее Израиль атаковал ядерный объект в иранском Фордо.

    Посол Израиля заявляла об ударе по ключевым элементам ядерной программы Ирана.

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    21 июня 2025, 22:29 • Новости дня
    Переговоры США и Ирана в Турции сорвались из-за недоступности Хаменеи

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хотели организовать встречу представителей США и Ирана в Стамбуле, но провести переговоры не удалось из-за отсутствия связи с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, сообщает портал Axios.

    По данным источников Axios., Эрдоган предложил Трампу рассмотреть Стамбул как площадку для обсуждения ситуации вокруг конфликта между Ираном и Израилем. Трамп якобы согласился и сообщил, что готов направить вице-президента США Джей Ди Вэнса и спецпосланника Стива Уиткоффа, а также не исключил возможность своей личной поездки для встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, передает РИА «Новости».

    В публикации говорится, что Эрдоган и глава МИД Турции Хакан Фидан передали предложение Пезешкиану и главе МИД Ирана Аббасу Аракчи. Те обратились к Хаменеи за одобрением, но не смогли с ним связаться. Через несколько часов иранская сторона уведомила Турцию, что получить согласие верховного лидера не удалось, после чего турецкие власти сообщили США об отмене встречи.

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    Собеседники портала добавили, что если бы встреча состоялась, на нее скорее всего поехали бы Вэнс и Уиткофф, а не сам Трамп.

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи ограничил личное общение с военными, опасаясь за свою безопасность.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи рассказал о деталях переговоров с США и европейскими странами по ситуации вокруг Израиля.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан отказался поддержать «обнуление» ядерной программы в разговоре с Эммануэлем Макроном.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы «добить» Иран.

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    21 июня 2025, 17:50 • Новости дня
    Эрдоган предупредил о рисках израильских атак для Турции и Пакистана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Eдары Израиля по Ирану способны дестабилизировать регион и затронуть соседние страны, включая Турцию и Пакистан, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

    Об этом Эрдоган заявил на встрече с министром иностранных дел Пакистана Мохаммадом Исхаком Даром и командующим армией Пакистана Асимом Муниром, прибывшими в Турцию для участия в заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в Стамбуле, передает РИА «Новости».

    В ходе разговора обсуждались отношения между Турцией и Пакистаном, а также ключевые региональные и глобальные вопросы.

    «Риски, возникающие в результате израильских атак на Иран, имеют такие масштабы, что затронут соседние с Ираном Турцию и Пакистан», – заявил Эрдоган. По его словам, возобновление дипломатических переговоров между США и Ираном является единственным путем к разрешению ядерного спора. Президент Турции добавил, что Анкара продолжит усилия по восстановлению спокойствия и поиску дипломатического выхода из ситуации.

    Ранее Эрдоган назвал бандитизмом действия Израиля на Ближнем Востоке.

    Он заявил о готовности Турции стать посредником между Ираном и Израилем.

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    21 июня 2025, 15:48 • Новости дня
    МИД Германии перенес посольство из Тегерана в соседнюю страну

    Spiegel: МИД Германии перенес посольство из Тегерана в соседнюю страну

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Германии временно перевело посольство, расположенное в столице Ирана Тегеране, на территорию соседней страны, пишет Spiegel.

    Как пишет Spiegel, в ведомстве отметили, что безопасность персонала является наивысшим приоритетом, передает РИА «Новости». Сотрудники дипмиссии, включая немецких полицейских, отвечающих за охрану, покинули Иран наземным путем и направились в соседнюю страну, наименование которой не раскрывается.

    Ранее из страны выехали семьи немецких дипломатов. МИД Германии гарантировал продолжение поддержки для граждан Германии, остающихся в Иране. Представители министерства и посольства сообщили, что круглосуточно доступны по телефону и готовы консультировать сограждан по вопросам выезда.

    Ранее российский консульский отдел в Тегеране временно закрылся на фоне эскалации между Ираном и Израилем, приостановив прием заявлений от граждан.

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    21 июня 2025, 05:53 • Новости дня
    Трамп потребовал повысить расходы стран НАТО на оборону до 5% ВВП

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп в ходе мини-брифинга на летном поле в Морристауне, штат Нью-Джерси заявил, что страны НАТО должны увеличить военные расходы до 5% ВВП, но США это требование не касается.

    «Я не думаю, что мы должны, но я думаю, что они должны. Мы так долго поддерживали НАТО. Во многих случаях, я считаю... оплачивая почти 100% расходов. Поэтому я не думаю, что мы должны, но я думаю, что страны НАТО должны абсолютно», – приводит слова Трампа Corea Herald.

    США потратили около 3,4% своего ВВП на оборону в 2024 году, отмечает издание.

    На вопрос о позиции Испании, которая отклонила целевой показатель и призвала к более гибкому подходу, Трамп сказал, что НАТО придется договариваться со страной.

    «Испания была очень низкооплачиваемой. Они либо были хорошими переговорщиками, либо поступали неправильно. Я имею в виду, что Испания должна платить то, что должны платить все остальные. Испания печально известна своей низкой оплатой труда», – сказал американский президент.

    В четверг Пентагон заявил, что для европейских союзников устанавливается  «мировой стандарт» в размере 5% ВВП на оборону, который станет примером и для европейских союзников.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Дании Метте Фредериксен  заявила, что странам Европы необходимо договориться больше никогда не сокращать свои военные бюджеты.

    В этом году суммарные оборонные расходы стран НАТО достигли рекордных 1,303 трлн долларов, при этом более половины этой суммы приходится на США.

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