CNN: Нетаньяху назвал решение Трампа ударить по Ирану «меняющим историю»

Tекст: Ирма Каплан

«Поздравляю, президент Трамп, ваше смелое решение нанести удар по ядерным объектам Ирана с помощью устрашающей и праведной мощи Соединенных Штатов изменит историю. Президент Трамп и я часто говорим: «Мир достигается силой». Сначала приходит сила, а затем мир. И сегодня президент Трамп и Соединенные Штаты действовали с большой решимостью», – приводит CNN слова Нетаньяху из видеообращения.

Нетаньяху выразил благодарность народ Израиля и цивилизации Трампу за решимость. Он призвал благословение на обе страны и на нерушимый союз США и Израиля.

Напомним, в ночь на 22 июня американские военные нанесли авиаудары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане в воскресенье утром по местному времени. По данным Fox News, США использовали шесть противобункерных бомб, каждая из которых весит 15 тонн.

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Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, национальная разведка США заявляла о том, что не располагает доказательствами того, что Иран работает над созданием ядерного оружия.

Президент США заявил в пятницу, что не собирается просить Израиль о прекращении военной кампании против Ирана, добавив, что у последнего есть две недели до того, как Вашингтон примет решение по ситуации на Ближнем Востоке.

СМИ сообщили о звонке Трампа премьер-министру Израиля перед атакой на Иран и после этого.